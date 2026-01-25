Tulip Innovation erweitert Patentklage gegen Sunwoda Batteries um KTC-Klage

BUDAPEST, Ungarn, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 19. Januar 2026 leitete die Korea Trade Commission (KTC) ein Verfahren ein, das auf Behauptungen von Tulip Innovation basiert, wonach die Lithium-Ionen-Batteriezellen von Sunwoda und die Batteriepacks der Geely Auto Group – die für einen in Korea meistverkauften Hybrid-SUV geliefert werden – ein Patent verletzen, das Teil des Batterielizenzprogramms von Tulip ist. Diese Eskalation der Durchsetzungsmaßnahmen von Tulip gegen die nicht lizenzierten Aktivitäten von Sunwoda und seinen Kunden folgt auf in Deutschland eingereichte Patentklagen und ist das Ergebnis der anhaltenden Weigerung von Sunwoda, eine Lizenz zu erwerben.

Die KTC-Klage betrifft das koreanische Patent Nr. 10-1089135 und bezieht sich auf die Kombination aus einer Elektrode und einem Batterieseparator, einem wichtigen Element für die Sicherheit und Leistung einer Autobatterie. Das geltend gemachte koreanische Patent entspricht einem der europäischen Patente, die Tulip in deutschen Verfahren geltend gemacht hat und die im vergangenen Jahr zur Erlassung von drei Unterlassungsverfügungen gegen Sunwoda geführt haben.

Als Lizenzagent für ein Portfolio von über 5.000 Patenten, die LG Energy Solution und Panasonic Energy gehören, richten sich die Durchsetzungsmaßnahmen von Tulip in erster Linie gegen Batteriehersteller, können aber auch Kunden betreffen, die Batterien von nicht lizenzierten Lieferanten beziehen. Der neu eingeleitete Fall in Korea verdeutlicht die globale Stärke des Tulip-Portfolios und zeigt, dass Unternehmen, die in der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien nachgelagert tätig sind, möglicherweise für Patentverletzungen im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Produkten haftbar gemacht werden können.

„Tulip hat diese Klage in Korea als Teil seines Engagements für faire und wettbewerbsorientierte Marktbedingungen in der Batterieindustrie eingereicht", erklärte Ferencz Farkas, Direktor von Tulip, und fügte hinzu: „Unser Ziel ist es, Lizenzen aus unserem Portfolio an alle Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien zu vergeben. Falls erforderlich, ist Tulip jedoch bereit, gegen verschiedene Teilnehmer der Lieferkette vorzugehen, um die geistigen Eigentumsrechte der Lizenzgeber zu schützen."

Informationen zu Tulip Innovation

Tulip Innovation Kft. ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegründet wurde, um das Lizenzprogramm für Lithium-Ionen-Batterien aufzubauen und zu verwalten. Mit Sitz in Ungarn, dem Zentrum der europäischen Batterieherstellung, hat Tulip es sich zur Aufgabe gemacht, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Lithium-Ionen-Batterietechnologie einsetzen, um sicherzustellen, dass deren Fertigungsbetriebe Zugang zum robusten IP-Portfolio von Tulip haben. Unter der Leitung eines Teams aus Lizenzierungsexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Tulip über eine einzigartige Kombination aus starken Branchenverbindungen und Fachwissen in der Verhandlung und Verwaltung von Patentlizenzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulipinnovation.com

