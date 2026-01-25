Les revendications de brevet soulevées par Tulip Innovation contre les batteries Sunwoda s'étendent à l'action de la Korea Trade Commission (Commission coréenne du commerce - KTC)

BUDAPEST, Hongrie, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 19 janvier 2026, la Commission coréenne du commerce a engagé une procédure sur la base de plaintes déposées par Tulip Innovation, selon lesquelles les cellules de batteries au lithium-ion de Sunwoda et les blocs-batteries du groupe Geely Auto, fournis pour l'un des SUV hybrides les plus vendus en Corée, enfreindraient un brevet inclus dans le programme de licences de Tulip pour les batteries. Visant à faire appliquer le droit, cette intensification de la campagne menée par Tulip contre les activités sans licence de Sunwoda et de ses clients fait suite à des actions en violation de brevet déposées en Allemagne, et résulte du refus persistant de Sunwoda d'acquérir une licence.

Relative au brevet coréen nº 10-1089135, l'action de la KTC porte sur la combinaison d'une électrode et d'un séparateur de batterie, qui est un élément important pour la sécurité et la performance d'une batterie de voiture. Le brevet coréen invoqué est le pendant de l'un des brevets européens revendiqués par Tulip dans les litiges allemands, qui ont abouti l'année dernière à trois injonctions contre Sunwoda.

Agent de licence pour un portefeuille de plus de 5 000 brevets détenus par LG Energy Solution et Panasonic Energy, Tulip dirige principalement ses efforts visant à faire appliquer le droit vers les fabricants de batteries, mais peut également cibler les clients qui s'approvisionnent en batteries auprès de fournisseurs non titulaires d'une licence. Démontrant la puissance mondiale du portefeuille de Tulip, la procédure récemment engagée en Corée signale que les entreprises opérant en aval de la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium-ion peuvent être tenues pour responsables de violations de brevets liées à des produits sans licence.

« Tulip a introduit cette action en Corée sur la base de son engagement en faveur du maintien de conditions de marché équitables et concurrentielles dans l'industrie des batteries », a expliqué Ferencz Farkas, directeur de Tulip. « Notre objectif est d'accorder des licences dans le cadre du portefeuille à tous les fabricants de batteries au lithium-ion mais, si nécessaire, la société Tulip est prête à engager des procédures contre les différentes parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement afin de protéger les droits de propriété intellectuelle des concédants de licence », ajoute-t-il.

Tulip Innovation Kft. est une société indépendante créée afin de mettre en place et de gérer le programme de licences pour les batteries au lithium-ion. Basée en Hongrie, plaque tournante de la fabrication de batteries en Europe, Tulip a pour mission de collaborer avec les entreprises qui mettent en œuvre la technologie des batteries au lithium-ion en vue d'assurer l'accès de leurs activités de fabrication au solide portefeuille de propriété intellectuelle de Tulip. Dirigée par une équipe de professionnels expérimentés de l'octroi de licences depuis plusieurs décennies, Tulip bénéficie d'une combinaison unique d'étroites relations avec l'industrie et de compétences en négociation et administration de licences de brevet. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.tulipinnovation.com

