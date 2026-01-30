팬듀이트, 최고영업책임자에 홀리 가르시아(Holly Garcia) 선임, 고객 중심 전략 강화

싱가포르 2026년 1월 30일 /PRNewswire/ -- 전기 및 네트워크 인프라 솔루션 분야를 선도하는 글로벌 기업 팬듀이트(Panduit)가 2026년 1월 13일 홀리 가르시아(Holly Garcia)를 최고영업책임자(Chief Commercial Officer, CCO)로 승진 임명했다고 발표하였습니다. 가르시아는 본 직무에서 회사의 글로벌 영업 전략을 총괄하며 회사의 혁신 활동을 지속하고 고객에게 업계 최고의 경험을 선사하는 데 집중할 예정입니다. 가르시아는 마크 네이즈(Marc Naese) 팬듀이트 사장에게 직접 보고하게 됩니다.

마크 네이즈 사장은 "홀리 가르시아는 지속적인 성장과 성공을 이끌 수 있는 비전과 전문성을 갖춘 리더로, 고객과의 관계를 한층 더 강화할 수 있는 인물"이라며, "최고영업책임자로서의 그녀의 리더십은 고객 경험을 강화하고, 시장이 기대하는 가치를 제공하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것"이라고 말했습니다.

홀리 가르시아는 최근까지 팬듀이트 데이터 센터 사업부 부사장을 역임하며 글로벌 성장과 혁신 이니셔티브를 주도하였습니다. 또한 급변하는 데이터 센터 시장에서 팬듀이트의 입지를 강화하기 위해 비즈니스 전략 개발을 주도하고 신제품 출시를 총괄했습니다. 그는 영업, 마케팅, 사업부 리더십 분야를 두루 거치며 쌓아온 25년 이상의 경험을 바탕으로 상업적 성공과 혁신적 성장을 이끌어 온 검증된 실적을 보유하고 있습니다.

가르시아는 "최고영업책임자라는 직책을 맡게 되어 매우 영광이며 이런 성장의 중요한 시점에서 영업 전략을 이끌게 돼 기대가 크다"며 "혁신과 고객 성공을 향한 팀의 헌신으로 팬듀이트가 전 세계에서 신뢰받는 파트너로 자리매김할 수 있었다. 앞으로도 고객과 이해관계자를 위해 더 큰 가치를 창출할 수 있기를 기대한다"고 말했습니다.

팬듀이트(Panduit) 소개

팬듀이트는 고품질 전기 및 네트워크 인프라, 연결 솔루션 분야를 선도하는 글로벌 제조사입니다.

미국 일리노이주 틴리파크에 본사를 두고 전 세계 112개 지역에서 지사를 운영 중인 팬듀이트는 전략적 연구개발(R&D) 투자와 혁신적인 제품 개발을 통해 지속적으로 기술 혁신을 이끌고 있으며, 글로벌 지원과 서비스를 제공합니다. 1955년 설립 이래, 고객 및 파트너와의 신뢰를 바탕으로 고객의 비즈니스에 실질적인 가치를 제공하는 동시에 세상을 이롭게 하는 솔루션을 만들어오고 있습니다. 팬듀이트는 '진정한 연결'을 실현합니다.

