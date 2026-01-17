Panduit Semakin Berkomitmen terhadap Pelayanan Pelanggan yang Prima dengan Menunjuk Holly Garcia sebagai Chief Commercial Officer

17 Jan, 2026, 17:56 WIB

SINGAPURA, 17 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Panduit, pemimpin industri solusi kelistrikan dan infrastruktur jaringan di dunia, mempromosikan Holly Garcia sebagai Chief Commercial Officer pada 13 Januari 2026. Dengan jabatan ini, Garcia akan memimpin strategi bisnis global Panduit yang mengutamakan inovasi dan pengalaman pelanggan terbaik. Garcia bertanggung jawab langsung kepada President, Panduit, Marc Naese.

"Holly memiliki visi dan keahlian untuk mendukung perusahaan kami agar terus berkembang dan sukses, serta mempererat hubungan dengan pelanggan," ujar Naese. "Sebagai Chief Commercial Officer, Holly akan berperan penting meningkatkan pengalaman pelanggan dan menghadirkan nilai tambah yang diharapkan pasar."

Sebelumnya, Garcia menjabat Vice President, unit bisnis Data Center, Panduit, serta memimpin inisiatif pertumbuhan bisnis dan inovasi secara global. Ia memandu perkembangan strategi bisnis dan peluncuran produk baru guna memperkuat posisi Panduit di pasar pusat data yang berkembang pesat. Berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang penjualan, pemasaran, dan memimpin unit bisnis, Garcia memiliki rekam jejak yang kuat dalam mendorong kesuksesan bisnis dan pertumbuhan transformatif.

"Saya mendapat kehormatan untuk mengemban jabatan Chief Commercial Officer dan menyambut baik kesempatan memimpin strategi bisnis Panduit pada masa pertumbuhan ini," kata Garcia. "Berkat komitmen tim kami terhadap inovasi dan kesuksesan pelanggan, Panduit telah menjadi mitra tepercaya secara global. Saya ingin menghadirkan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan dan para pemangku kepentingan."

Tentang Panduit 

Panduit adalah perusahaan terkemuka di dunia yang memproduksi berbagai solusi kelistrikan dan infrastruktur jaringan, serta konektivitas bermutu tinggi. Berkantor pusat di Tinley Park, Ill., Amerika Serikat, Panduit hadir di 112 lokasi di seluruh dunia. Panduit menggerakkan inovasi lewat investasi litbang strategis, serta membuat terobosan dalam pengembangan produk sekaligus menyediakan dukungan dan layanan global. Sejak 1955, Panduit selalu berkomitmen melayani pelanggan dan mitra. Bersama pelanggan dan mitra, Panduit menciptakan solusi terbaik yang mendukung bisnis agar bermanfaat bagi mereka dan dunia. Panduit mewujudkan konektivitas yang bermanfaat. Informasi selengkapnya: www.panduit.com.

