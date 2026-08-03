페어몬트 인터내셔널 스쿨 베트남, 공식 개교... 70년 미국 교육 전통 동남아시아로 확장

하노이, 베트남 2026년 8월 3일 /PRNewswire/ -- 동남아시아 최초의 페어몬트(Fairmont) 학교인 페어몬트 인터내셔널 스쿨 베트남(Fairmont International School Vietnam, FISV)이 2026~2027학년도를 맞아 공식 개교하며, 캘리포니아에서 시작된 70년이 넘는 교육 명성을 베트남에서 선보인다. 이번 개교는 초등부터 고등까지 국제적으로 정합된 학습 경로를 학생들에게 제공하는 페어몬트의 입증된 교육 방식을 이 지역에 처음으로 소개하는 중요한 이정표다.

전체 인터랙티브 멀티 채널 뉴스 릴리스는 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://www.multivu.com/fairmont-international-school-vietnam/9411551-en-first-school-to-carry-fairmont-name-in-southeast-asia-set-to-host-its-official-opening-ceremony-on-august-13-2026

The Hanoi campus of Fairmont International School Vietnam, part of a 70+ year Fairmont Schools legacy

초등부터 고등까지 이어지는 교육 여정

FISV는 미국 공통핵심기준(Common Core Standards)을 기반으로 국제적으로 정합된 학습 과정을 제공하며, 고등부 교육과정의 일환으로 학생들이 대학 수준의 콘텐츠에 접근하고 고등교육에 대한 준비도를 한층 높일 수 있도록 지원하는 대학 과목 선이수제(Advanced Placement, AP) 과목도 도입할 계획이다. 학교는 또한 베트남 교육훈련부(Ministry of Education and Training, MOET)의 요건을 따르는 프로그램 옵션도 제공해 각 가정이 자녀의 교육 목표에 가장 적합한 경로를 선택할 수 있는 유연성을 갖추도록 했다.

FISV 소개 브로슈어

우수한 교육 전통을 바탕으로

1953년 캘리포니아에서 설립된 페어몬트 스쿨(Fairmont Schools)은 유치원부터 고등학교에 이르기까지 70년이 넘는 교육 경험을 쌓아왔다. '하나의 학교, 두 개의 집(One School, Two Homes)'이라는 철학을 바탕으로, FISV는 베트남 학생들과 미국의 더 넓은 페어몬트 커뮤니티 사이에 의미 있는 연결고리를 만들어가는 것을 목표로 한다.

세계적인 국제학교 그룹 중 하나인 인터내셔널 스쿨스 파트너십(International Schools Partnership, ISP)의 일원으로서, FISV는 25개국이 넘는 지역에 걸쳐 110개가 넘는 학교로 이뤄진 글로벌 네트워크와도 연결돼 있다. 국제적인 학습 경험과 협업 프로젝트, 학생 교류를 통해 학생들은 시야를 넓히고 상호 문화 역량을 키우며 글로벌 환경에서 성공할 수 있는 자신감을 기를 기회를 얻게 된다.

페어몬트 인터내셔널 스쿨 베트남의 앨런 스탠리 매키니스(Allen Stanley McInnis) 교육감은 다음과 같은 의견을 공유했다.

"페어몬트의 교육 유산을 베트남에 선보이게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. 하노이에서 우리의 목표는 단순히 학교를 여는 것이 아니라, 모든 학생이 자신의 잠재력을 탐구하고 자신 있게 세상으로 나아갈 수 있도록 지원받는 활기차고 다문화적인 커뮤니티를 만드는 것이다."

공식 개교식

이번 공식 개교식은 학교의 여정에서 중요한 이정표를 기념하는 자리로, 정부와 외교 대표단, 교육계, 기업, 그리고 더 넓은 학교 공동체의 대표들이 함께 모일 예정이다. 참석자들은 학교의 교육 비전을 직접 경험하고, 새롭게 탈바꿈한 캠퍼스를 둘러보며, 페어몬트가 동남아시아에 정식으로 소개되는 순간을 지켜보게 된다.

행사 정보

날짜: 2026년 8월 13일

오후 1시 30분 ~ 오후 3시 30분(현지 시각 기준)

장소: 베트남 하노이 옌호아구 호앙민지암 거리 6번지, 페어몬트 인터내셔널 스쿨 베트남

형식: 현장 참석

이번 개교가 지닌 의미

이번 개교는 베트남 내에서 국제적으로 인정받는 교육에 대한 수요가 커지고 있음을 보여주는 동시에, 글로벌 지향적인 학습 경험을 원하는 가정에게 페어몬트의 입증된 교육 방식에 대한 접근성을 확대한다. 동남아시아 최초의 페어몬트 학교로서 FISV는 지속적으로 성장하는 페어몬트 교육 공동체에 있어 중요한 이정표를 제시한다.

페어몬트 인터내셔널 스쿨 베트남

입학 상담 전화: +84 869 111 800

입학 상담 이메일: [email protected]

학교 투어 예약하기

SOURCE Fairmont International School Vietnam (FISV)