Fairmont International School Vietnamが正式開校、70年にわたる米国教育の伝統を東南アジアへ

ベトナム・ハノイ、2026年8月3日 /PRNewswire/ -- 東南アジア初のFairmont校であるFairmont International School Vietnam（FISV）が2026～2027年度に正式に開校し、カリフォルニアで70年以上にわたり培われてきた卓越した教育をベトナムにもたらします。この節目は、Fairmontの実績ある教育手法が同地域に導入されたことを示すものであり、同校は小学校から高校までの生徒に国際基準に沿った教育課程を提供します。

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The Hanoi campus of Fairmont International School Vietnam, part of a 70+ year Fairmont Schools legacy

小学校から高校までの学びの道のり

FISVは、米国のコモン・コア・スタンダード（Common Core Standards）を基盤とし、国際基準に沿った教育課程を提供します。高校課程の一環としてAdvanced Placement（AP）コースの開講も予定しており、生徒は大学レベルの内容を学ぶ機会を得るとともに、高等教育への進学準備をより充実させることができます。また、同校では、ベトナムのMinistry of Education and Training（MOET）の要件に沿ったプログラムも用意しており、各家庭がそれぞれの教育目標に最も適した学習プログラムを柔軟に選択できるようにしています。

FISVのパンフレット

卓越した教育の伝統を礎に

1953年にカリフォルニア州で設立されたFairmont Schoolsには、幼児教育から高校までの各段階で、70年以上にわたり教育を提供してきた実績があります。「一つの学校、二つの居場所（One School, Two Homes）」という理念の下、FISVは、ベトナムの生徒と米国に広がるFairmontコミュニティとの間に有意義なつながりを育むことを目指しています。

世界有数のインターナショナルスクール・グループであるInternational Schools Partnership（ISP）の加盟校として、FISVは、25か国超に広がる110校超のグローバル・ネットワークにも加わっています。国際的な学習体験、共同プロジェクト、生徒交流を通じて、生徒は視野を広げ、異文化対応力を養い、グローバルな環境で活躍する自信を身につける機会を得ます。

Fairmont International School Vietnamの学校長であるAllen Stanley McInnisは、次のように述べています。

「Fairmontの教育の伝統をベトナムにもたらすことは、心躍る節目です。ハノイでの私たちの目標は、単に学校を開校することではなく、すべての生徒が支えを感じながら自らの可能性を探求し、自信を持って世界へ踏み出せる、活気に満ちた多文化コミュニティを築くことです。」

公式開校式（Official Launch Ceremony）

公式開校式は、同校の歩みにおける重要な節目となり、政府、外交使節団、教育界、産業界、および学校を取り巻く幅広いコミュニティの代表者が一堂に会します。出席者は、同校の教育ビジョンに触れ、新たに生まれ変わったキャンパスを見学し、Fairmontが東南アジアで正式に始動する様子を見届けます。

イベント情報

日付：2026年8月13日

午後1時30分～3時30分（現地時間）

場所：Fairmont International School Vietnam（ベトナム・ハノイ市イェンホア区ホアン・ミン・ギアム通り6番地）

形式： 対面

今回の開校が重要な理由

今回の開校は、ベトナムにおける国際的に認められた教育への需要の高まりを反映するとともに、グローバルな視野を重視した学習体験を求める家庭がFairmontの実績ある教育を受けられる機会を広げるものです。東南アジア初のFairmont校として、FISVは、Fairmontの教育コミュニティが成長を続ける上で重要な節目となります。

Fairmont International School Vietnam

入学相談ホットライン：+84 869 111 800

入学相談用メールアドレス：[email protected]

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SOURCE Fairmont International School Vietnam (FISV)