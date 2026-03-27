풀만 다낭 비치 리조트, 블레저 여행 수요 확대에 맞춰 비즈니스•레저 시설 확충

다낭, 베트남 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 전 세계 여행 패턴이 진화를 거듭하는 가운데 출장에 여가가 결합된 '블레저(bleisure)' 여행이 호텔 업계의 큰 트렌드로 부상하고 있다. 아고다(Agoda)의 2026 여행 전망 보고서(2026 Travel Outlook Report)에 따르면 아시아태평양 지역 비즈니스 여행객 76%가 출장에 여가 일정을 결합할 계획이라고 밝혔다. 베트남에서는 이러한 추세가 더욱 두드러져, 비즈니스 여행객의 85%가 넘는 수가 회의와 업무 일정을 마친 뒤 체류 기간을 연장할 의향이 있다고 응답했다.

Prime beachfront location (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort) Flexible event venues (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort) Leisure facilities designed for relaxation and wellness (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort)

풀만 다낭 비치 리조트(Pullman Danang Beach Resort)는 같은 여행객 행동 변화에 발맞춰 기업 고객과 레저 고객 모두를 위한 서비스를 지속적으로 강화하고 있다. 이곳에는 경영진 회의와 전략 워크숍은 물론 콘퍼런스와 기업 기념행사까지 다양한 비즈니스 이벤트를 개최할 수 있는 유연한 MICE 인프라가 갖춰져 있다. 현대적인 볼룸은 첨단 시청각 기술을 완비한 실내 행사 공간으로 활용되고 있고 넓은 야외 공간은 열대 정원 또는 해변을 배경으로 유연한 행사 구성이 가능하다. 이 공간들을 합치면 게스트를 1000명까지 수용할 수 있어 여러 형식과 콘셉트로 행사 진행이 가능하다.

리조트의 입지도 블레저 여행을 즐기기에 좋다. 박미안 해변에 위치해 있어 다낭국제공항과 시내 중심부가 모두 약 15분 거리로 접근성이 좋고 해변도 한적하다. 또 골든 브리지-바나힐스(Golden Bridge – Ba Na Hills), 유명 골프 코스, 유네스코 세계문화유산인 호이안 고도(Hoi An Ancient Town)와 미선 유적(My Son Sanctuary) 등 주요 명소와도 가까워 투숙객은 비즈니스 일정 이후에도 체류를 연장해 다양한 경험을 할 수 있다.

리조트에는 비즈니스 경쟁력과 입지상의 장점에 더해 휴식과 웰니스를 위한 다양한 레저 시설도 마련돼 있다. 테니스, 피클볼, 파델 코트를 갖춘 신규 스포츠 콤플렉스, 수상 스포츠 액티비티, 24시간 운영 피트니스 센터 등이 대표적이다. 스파 서비스도 이용할 수 있어 회복과 휴식을 위한 선택지도 다양하다. 식음 경험 역시 이 리조트의 핵심 요소로 레스토랑 세 곳과 바 한 곳에서 캐주얼한 식사부터 해변에서의 저녁 시간까지 다양한 옵션을 즐길 수 있다.

풀만 다낭 비치 리조트는 서비스 수준의 지속적인 향상에 주력하는 숙련된 호스피탈리티 팀을 앞세워 비즈니스와 레저 여행이 자연스럽게 결합된 목적지로서의 입지를 계속 강화해 나아가고 있다.

SOURCE Pullman Danang Beach Resort