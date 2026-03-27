Pullman Danang Beach Resort、ビジネス施設とレジャー施設の拡充により高まるブレジャー旅行需要に対応

ダナン、ベトナム、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 世界の旅行パターンが進化し続ける中、出張とレジャー体験を組み合わせた「ブレジャー（bleisure）」旅行がホスピタリティ業界の重要なトレンドとなっています。Agodaの「2026年トラベル・アウトルック・レポート」によると、アジア太平洋地域の出張者の76%が、仕事と余暇を組み合わせた旅行を計画しています。ベトナムではこの傾向がさらに顕著で、出張者の85%以上が、会議や業務の予定を超えて滞在を延長する意向を示しています。

この旅行者の行動変化に対応し、Pullman Danang Beach Resortは法人客とレジャー客の両方に対するサービスを強化し続けています。同ビーチフロント・リゾートは、経営会議や戦略ワークショップから会議、企業の祝賀行事まで、幅広いビジネスイベントを開催可能な多目的MICEインフラを提供しています。モダンなボールルームは最新のAV技術を完備した屋内会場として機能する一方、広大な屋外エリアでは、トロピカルガーデン内やビーチ沿いでの柔軟なイベント設営が可能です。これらの会場を組み合わせることで最大1,000名のゲストを収容でき、多様な形式やイベントコンセプトに適応したオプションを提供します。

Prime beachfront location (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort) Flexible event venues (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort) Leisure facilities designed for relaxation and wellness (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort)

リゾートの立地もブレジャー旅行を強力にサポートしています。バック・ミー・アン・ビーチに位置し、ダナン国際空港および市内中心部から約15分の当リゾートは、海岸沿いの静かな環境を保ちながら、便利なアクセスを提供します。バーナーヒルズのゴールデンブリッジ、名門ゴルフコース、さらにホイアン旧市街やミーソン聖域などのユネスコ世界遺産へも容易にアクセスでき、ゲストはビジネスの枠を超えて滞在を楽しむことができます。

ビジネス面と立地面での利点に加え、リゾートではリラクゼーションとウェルネスに特化した多彩なレジャー施設を用意しています。これらには、テニス、ピックルボール、およびパデルのコートを備えた新設のスポーツ複合施設、ウォータースポーツ、ならびに24時間営業のフィットネスセンターが含まれます。スパサービスも提供しており、疲労回復やリラクゼーションのための選択肢を広げています。ダイニングも滞在の重要な要素であり、3つのレストランとバーでは、カジュアルな食事からビーチフロントで過ごす夕べまで、幅広く楽しめます。

サービスの継続的な向上に注力する経験豊かなホスピタリティ・チームに支えられ、Pullman Danang Beach Resortはビジネスとレジャーがシームレスに融合する滞在先としての地位を確立し続けています。

SOURCE Pullman Danang Beach Resort