플렉시스, 불용성 유황 가격 인상 발표

애크런, 오하이오, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 플렉시스(Flexsys)가 2026년 3월 23일 이후 출하되는 모든 물량에 대해 불용성 유황 제품의 지역별 가격을 다음과 같이 인상한다고 발표했다.

아시아: 미화 0.60달러/kg

유럽: 유로 0.45유로/kg

북미: 미화 0.40달러/kg

중남미: 미화 0.40달러/kg

이번 인상은 이란 및 중동 지역의 현재 분쟁과 그 확대되는 영향으로 인해 급등한 원자재 비용, 에너지 비용, 운송 비용에 따른 것이다.

플렉시스 소개

플렉시스는 타이어 회사들이 타이어 성능과 제조 생산성을 향상시키고 혁신을 통해 지속 가능성을 높일 수 있도록 다양한 타이어 첨가제를 혁신 및 생산하는 글로벌 특수화학 및 소재 기술 기업이다. 미국 오하이오주 애크런에 본사를 두고 북미, 남미, 유럽 및 아시아에 생산 시설을 갖춘 글로벌 팀은 고객의 성공을 위해 헌신하고 있다.

www.flexsys.com을 방문하여 플렉시스에 관한 추가 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE Flexsys