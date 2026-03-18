FLEXSYS AUGMENTE LES PRIX DU SOUFRE INSOLUBLE

AKRON, Ohio, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pour toutes les expéditions effectuées à partir du 23 mars 2026, Flexsys a annoncé qu'elle augmenterait les prix régionaux des produits de soufre insoluble comme suit :

Asie: USD 0,60/kg

Europe: Euro €0.45/kg

Amérique du Nord: USD 0,40/kg

Amérique latine: 0,40 USD/kg

Ces augmentations sont dues à la flambée des coûts des matières premières, de l'énergie et du fret, en raison du conflit actuel en Iran et dans la région du Moyen-Orient et de ses répercussions croissantes.

À propos de Flexsys

Flexsys est une entreprise mondiale de produits chimiques de spécialité et de technologie des matériaux qui innove et produit une gamme d'additifs pour pneumatiques dans le but de permettre aux entreprises de pneumatiques d'améliorer les performances des pneus et la productivité de la fabrication, tout en renforçant le développement durable grâce à l'innovation. Basée à Akron, dans l'Ohio, et disposant de sites de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, notre équipe internationale s'engage à assurer la réussite de nos clients.

Pour de plus amples informations sur Flexsys, veuillez consulter le site www.flexsys.com