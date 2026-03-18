FLEXSYS AUMENTARÁ LOS PRECIOS DEL AZUFRE INSOLUBLE

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Flexsys

Mar 18, 2026, 12:00 ET

AKRON, Ohio, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Flexsys anunció que, para todos los envíos realizados a partir del 23 de marzo de 2026, aumentará los precios regionales de los productos de azufre insoluble de la siguiente manera:

Asia: 0,60 dólares/kg
Europa: 0,45 euros/kg
Norteamérica: 0,40 dólares/kg
Latinoamérica: 0,40 dólares/kg

Estos aumentos se deben al alza vertiginosa de los costes de las materias primas, los costes energéticos y los costes de transporte, impulsados por el conflicto actual en Irán y la región de Oriente Medio y sus crecientes repercusiones.

Acerca de Flexsys
Flexsys es una empresa global de tecnología de materiales y productos químicos especializados que innova y produce una gama de aditivos para neumáticos con el objetivo de permitir a las empresas del sector mejorar el rendimiento y la productividad de la fabricación de neumáticos, al tiempo que promueve la sostenibilidad a través de la innovación. Con sede en Akron, Ohio, y plantas de fabricación en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, nuestro equipo global está comprometido con el éxito de nuestros clientes.

Para obtener más información sobre Flexsys, visite www.flexsys.com

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