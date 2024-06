피앤씨솔루션, 스냅드래곤을 탑재한 XR Glasses로 AWE USA 2024 참가

서울, 한국 2024년 5월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 피앤씨솔루션이 AWE USA 2024(Augmented World Expo)에 참가하여 기존 제품보다 향상된 'METALENSE 2'를 북미 시장에 선보인다.

AWE는 2010년 시작된 이후로 AR/VR/MR 시장의 전문 기업들이 참가해 최첨단 개발 지식과 트렌드를 공유하는 세계 최대 규모의 가상 융합 기술 전시회로, 피앤씨솔루션은 2021년부터 4년 연속으로 AWE USA에 참가해 왔다.

피앤씨솔루션의 METALENSE 2는 고해상도인 QHD(2560*1440)와 고휘도 Micro OLED 적용해 밝고 선명한 디스플레이를 제공함으로써 디지털 콘텐츠의 왜곡 현상과 착용자의 어지럼증을 해결했다. 피앤씨솔루션 관계자는 "METLAENSE 2는 실제 현장 종사자의 의견을 반영한 차기작으로 산업 현장에서의 활용성을 높였다"고 말했다.

P&C Solution to Participate in AWE USA 2024 with XR Glasses Powered by Snapdragon

특히, 이번 AWE USA 2024에서 최초로 선보일 METALENSE 2는 스냅드래곤 XR 플랫폼 (Snapdragon® XR platform[https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/xr-vr-ar/snapdragon-ar2-gen-1-platform])을 탑재했으며, tracking과 공간 인식률을 기존보다 강화해 물리적 현실과 디지털 현실 격차를 더 좁혔다.

METALENSE 2는 이번 AWE USA의 Auggie Awards의 'Best Headworn Device' 후보로도 선정되었다. 이에, 피앤씨솔루션은 내부적으로 이번 전시회에 참가하는 것만으로도 METALENSE 2의 우수성을 널리 알릴 기회이며, 미국 시장 공략에 성공적인 발걸음을 내디뎠다고 평가했다.

이번 AWE USA 2024는 미국 캘리포니아주의 로스앤젤레스에서 6월 18일부터 6월 20일까지 사흘간 개최된다.

Snapdragon is a trademark or registered trademark of Qualcomm Incorporated. Snapdragon is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

SOURCE P&C Solution