P&C Solution nimmt an der AWE USA 2024 mit XR-Brillen von Snapdragon teil

SEOUL, Südkorea, 31. Mai 2024 /PRNewswire/ -- P&C Solution wird an der AWE USA 2024 (Augmented World Expo) teilnehmen, um dem nordamerikanischen Markt sein neues und verbessertes „METALENSE 2" vorzustellen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat sich die AWE zur weltweit größten Messe für virtuelle Konvergenztechnologien entwickelt, auf der sich Unternehmen aus der AR-, VR- und MR-Branche treffen, um sich über Spitzenentwicklungen und aktuelle Trends auszutauschen. P&C Solution nimmt seit 2021 jedes Jahr an der AWE USA teil, und dieses Jahr ist es die vierte Teilnahme in Folge.

P&C Solution to Participate in AWE USA 2024 with XR Glasses Powered by Snapdragon

Das METALENSE 2 von P&C Solution verfügt über ein hochauflösendes QHD-Display (2560*1440) und ein Micro-OLED-Display mit hoher Leuchtdichte, das eine helle und klare Anzeige ermöglicht und somit die Verzerrungen bei der Anzeige digitaler Inhalte und mögliche Schwindelgefühle beseitigt. „METALENSE 2 ist das nächste Produkt der Reihe, in das die Rückmeldungen von Anwendern vor Ort eingeflossen sind und das zur Optimierung von Funktionen beiträgt, die für die Mitarbeiter an der Front entscheidend sind", so ein Vertreter von P&C Solution.

Das METALENSE 2 wird von einer Snapdragon® XR-Plattform angetrieben, die die Tracking- und Raumerkennungsfähigkeiten des neuen Geräts stärkt, was wiederum die Kluft zwischen der physischen Welt und den digitalen Räumen verkleinert.

Darüber hinaus wurde das METALENSE 2 bei der diesjährigen AWE USA für den Auggie Award „Bestes kopfgetragenes Gerät" nominiert. P&C Solution merkte intern an, dass allein die Teilnahme an der Messe eine Gelegenheit sei, die Vorzüge von METALENSE 2 bekannt zu machen, und auch ein erfolgreicher Schritt zur Erschließung des US-Marktes.

Die AWE USA 2024 wird drei Tage lang, vom 18. bis 20 Juni, in Los Angeles, Kalifornien, stattfinden.

Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2425529/P_C_Solution_METALENSE_2_photo.jpg