하이얼 말레이시아, 파빌리온 부킷 잘릴의 몰입형 팝업 공간에서 제7회 글로벌 팬 페스티벌 개최

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2025년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 더 나은 생활 환경과 디지털 혁신을 표방하는 세계 굴지의 기업 하이얼 그룹(Haier Group)이 쿠알라룸푸르의 파빌리온 부킷 잘릴(Pavilion Bukit Jalil) 쇼핑몰 3층 피아차(The Piazza) 광장에 압도적인 팝업 공간을 꾸미고 오늘부터 5일간 제7회 하이얼 글로벌 팬 페스티벌(Haier Global Fans Festival)을 진행한다.

2,600㎡ 규모의 이 체험 공간을 찾은 축구 팬, 스포츠 애호가, 하이얼 제품 애용자는 배드민턴, 축구, 테니스 등 하루 종일 진행되는 다양한 미니 게임에 직접 참여하여 '당신을 삶의 승리자로 만드는 하이얼(Champion Your Haier Life)'이란 슬로건의 의미를 되새기고, 다채로운 하이얼 독점 경품의 주인공이 될 기회도 얻게 된다.

올해의 페스티벌은 더욱 특별한 의미를 지닌다. 하이얼 고객을 위한 디지털 행사가 이제는 전 세계 수백만 팬이 함께하는 범세계적 브랜드 캠페인으로 진일보했기 때문이다. 하이얼은 이번 페스티벌을 무대로 삼아 자사의 혁신 기술을 공개하고 전 세계 소비자와의 유대감을 강화하고 있다.

왕 메이 얀(Wang Mei yan) 하이얼 그룹 부사장 겸 최고 브랜드 책임자는 "하이얼은 가전 시장 선두 자리를 공고히 하고 있다. 실제로 하이얼은 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)이 집계한 세계 주요 가전 브랜드 소매 판매량(Global Major Appliances Brand Retail Volume) 순위에서 16년 연속 1위를 차지했다"라고 전했다.

하이얼은 말레이시아에서 11%의 시장 점유율과 중국 가전 브랜드 중 가장 높은 93%의 브랜드 인지도를 달성할 것으로 전망한다. 게다가 전체 매출 구성 중 프리미엄 제품군이 38%가 넘는 비중을 차지하고 있다는 점이 특히 긍정적이다.

이번 페스티벌의 백미는 몰입형 전시 공간에 선보이는 하이얼의 혁신적인 최신 제품이다. 이런 제품에서는 정상에 오른 운동선수들이 발휘하는 불굴의 도전 정신과 맞닿아 있는 탁월한 기술력을 엿볼 수 있다. 하이얼은 이번 페스티벌에서 붙박이 냉장고(Space Fit Refrigerator), L+ AI 히트펌프 방식 세탁건조기(L+ the AI Heat-pump Washer-Dryer), UV 쿨 컬러 에어컨(UV Cool Color Air Conditioner), M80 QD-Mini LED TV 등 혁신적인 신제품을 말레이시아 소비자에게 처음으로 선보이고, 이와 함께 차세대 트리플 드럼 세탁기도 미리 공개했다.

올해의 팬 페스티벌 행사에는 생생한 제품 시연 구역, 지식 공유 세션, 크리에이터가 주도하는 체험전, 그리고 독점적인 팬 사은 행사가 마련되었으며, 하이얼의 독보적인 스마트 리빙 솔루션을 한자리에서 만나볼 수 있다.

행사 입장은 무료이며, 행사 기간 중 하이얼 제품을 총 5000 말레이시아 링깃(MYR) 이상 구매하는 고객에게는 한정판 리버풀 FC 유니폼이 증정된다.

하이얼 말레이시아 지사의 팬 징(Fan Jing) 전무는 "일곱 번째 팬 페스티벌을 맞이해 고객의 변함없는 성원에 감사를 전하며, 앞으로도 하이얼은 첨단 기술을 활용한 삶의 질 개선, 고객과의 유대 강화, 그리고 동반 성장을 실현하는 데 주력하겠다"라고 각오를 밝혔다. 하이얼은 말레이시아의 모든 가정에 진정한 가치를 선사하기 위해 고객의 목소리에 귀 기울이고 부단한 혁신과 발전에 매진하고 있다.

말레이시아 국민이라면 누구나 미래형 스마트 리빙을 체험할 수 있는 2025년 하이얼 글로벌 팬 페스티벌은 12월 17일부터 21일까지 파빌리온 부킷 잘릴 쇼핑몰 3층에 있는 피아차 광장에서 열린다.

