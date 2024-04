호주-중국 비즈니스 포럼, 공급망 엑스포 로드쇼 시드니서 개최

시드니 2024년 4월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국국제무역촉진위원회(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT)의 Ren Hongbin 회장이 이끄는 중국 비즈니스 대표단의 호주 방문 기간 Australia-China Business Forum 및 제2회 China International Supply Chain Promotion Expo(이하 엑스포)의 호주 로드쇼(이하 로드쇼)가 시드니에서 4월 15일 개최됐다. 이 포럼에는 중국과 호주 기업 대표 200여 명이 참석했다.

중국과 호주의 비즈니스 관계 강화

이번 포럼과 로드쇼는 중국과 호주의 무역 관계를 강화하는 플랫폼 역할을 했다. 중국국제전람센터그룹공사(China International Exhibition Center Group Corporation)의 Lin Shunjie 회장은 이번 행사가 스마트 자동차, 친환경 농업, 청정 에너지, 디지털 기술, 건강한 삶, 공급망 서비스, 그리고 첨단 제조업 분야에서 양국의 협력을 심화하고 새로운 기회를 모색하기 위한 것이라고 강조했다.

China International Exhibition Center Group Corporation Signed MoU Agreements with DMG, Oz-Town, Team Global Express and Homart Pharmaceuticals during Its Australian Roadshow. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

2024년 11월 26일부터 30일까지 베이징에서 개최되는 이 엑스포는 제조업 분야의 글로벌 발전상을 선보이는 한편 투자 유치를 위한 주제별 포럼과 함께 수요와 공급을 연결하고 신제품 출시를 지원한다.

협업을 통한 네트워크 확장

시드니에서 열린 이번 프로모션 행사에서는 몇 가지 주요 파트너십이 발표됐다. 중국국제전람센터그룹공사(China International Exhibition Center Group Corporation)와 호주 유명 기업인 Oz-Town, DMG, Team Global Express, Homart Pharmaceuticals 등이 협약을 체결했다. 이는 호주 기업들이 이 플랫폼을 통해 네트워크를 확장하는 데 큰 관심이 있음을 보여주는 것이다.

올해 개최되는 제2회 엑스포는 단순한 전시 공간을 넘어 글로벌 공급망에 영향을 미치는 트렌드를 논의하기 위한 업계 리더들의 허브로 자리 잡을 전망이다. 주제별 포럼, 투자 유치, 수요-공급 매칭, 신제품 출시 등 다양한 지원 활동을 통해 엑스포는 공급망 서비스 분야에 집중한다.

제2회 China International Supply Chain Expo에 대한 자세한

내용은 웹사이트[https://en.cisce.org.cn/]에서 확인할 수 있다.

International Supply Chain Expo (CISCE) 소개

CISCE는 CCPIT가 베이징에서 개최하는 최고의 글로벌 행사로 청정 에너지, 스마트 자동차, 디지털 기술, 건강한 삶, 친환경 농업, 첨단 제조 및 공급망 서비스를 포함한 공급망 전반을 아우르는 엑스포다. 기조 연설, 패널 토론, 해당 분야의 저명한 전문가가 진행하는 워크샵 등 다양한 프로그램을 제공한다.

