화웨이, 아•태 지역 산업 지능화 위한 F5G-A 제품과 솔루션 출시

방콕 2024년 5월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 방콕에서 '산업 지능의 기반인 F5G-A(F5G-A, the Foundation for Industrial Intelligence)'란 주제로 화웨이의 첫 번째 Global Optical Summit(GOS) – Asia Pacific이 개최됐다. 본 서밋에는 싱가포르, 태국, 필리핀, 말레이시아를 비롯한 여러 국가의 고객과 파트너 300여 명이 참석했다. 화웨이는 서밋에서 아시아•태평양 지역에 선보일 일련의 F5G Advanced(F5G-A) 제품과 솔루션을 출시하고, 이 지역의 산업 지능화를 위한 전 세계 OptiX 클럽 회원 모집 행사를 시작했다.

Huawei Launches a Series of F5G-A Products and Solutions (PRNewsfoto/Huawei)

Bob Chen 화웨이 광학 비즈니스 제품라인 사장은 개막 연설에서 "광학 연결과 센싱이 지능형 산업 혁신의 초석이 된 가운데 산업 지능화는 광학 산업에 구리 케이블을 광섬유로 대체하고(Fiber-in Copper-out), fgOTN을 SDH로 대체하고(fgOTN-in SDH-out), 하드워크(잠을 줄여 일할 시간을 늘릴 만큼 열심히 일하는 방식)를 광센싱으로 대체하는(Optical-Sensing-in Hard-Work-out) 세 가지 트렌드를 불러일으키고 있다"면서 "화웨이는 업계에 깊숙이 관여하며 산업 지능화를 구현하기 위해 혁신적인 광학 기술을 지속적으로 탐구하고 있다"고 말했다.

서밋에서 Gavin Gu 화웨이 엔터프라이즈 광학 비즈니스 도메인 사장은 "산업 지능화는 광학 산업에 세 가지 새로운 트렌드를 야기한다"면서 "F5G-A는 이러한 트렌드에 대한 명확한 기술 발전 로드맵을 보여주며, 고객과 파트너와 화웨이의 공동 노력으로 산업 지능화 분야에서 우리가 서로 상생할 수 있을 것으로 믿는다"고 말했다.

가정과 캠퍼스에서는 현재 구리 케이블을 광섬유로 대체하려는 움직임이 전개되고 있다. 가정용 광대역 기술이 FTTH(fiber to the home)에서 FTTR(fiber to the room)으로 발전하면서 궁극적인 홈 디지털 라이프 경험을 제공하고 있다. 이러한 상황에서 화웨이는 FTTR 시대를 열어 나가기 위한 ISP의 올-옵티컬(all-optical) 타깃 네트워크를 출시했다.

화웨이는 캠퍼스 네트워크에서 구리 케이블을 광섬유로 대체하기 위해 차세대 FTTO 2.0 솔루션을 출시했다. 화웨이는 XGS-PON Pro와 Wi-Fi 7 기술을 활용해 대역폭과 네트워킹 및 유지보수(O&M)를 업그레이드하여 친환경 10Gbps 올-옵티컬 캠퍼스를 구축하기 위해 방으로 12.5/25G, AP로 10G를 각각 달성하고 있다. 화웨이는 또한 다양한 고성능 캠퍼스 시나리오의 요구 사항을 충족하는 업계 최초의 상업용 50G POL 솔루션도 선보였다.

전력 및 운송 산업에서 SDH를 fgOTN로 대체하기 위해선 업계 최초로 fgOTN 표준을 지원하는 올-옵티컬 통신 네트워크 솔루션을 출시해 업계에 필요한 견고하고 안정적인 통신 네트워크를 구축했다.

하드워크를 광센싱으로 대체하는 세 번째 트렌드의 경우 직원들이 스마트 운송과 경계 검사 등의 상황 시 야외 현장에서 사무실로 이동할 수 있게 지능형 원격 운영 방식을 활용해 수동 현장 작업량을 대폭 줄이고 있다. 화웨이는 또 비전과 레이더 및 광섬유의 감지 기능을 첨단 지능형 모델과 통합해 업계 최고의 다차원 감지 솔루션을 구축함으로써 생산과 운영의 효율성을 높이고 있다.

이번 서밋에서 화웨이는 고객과 파트너의 역량을 강화하고, 올-옵티컬 네트워크의 업계 표준화를 촉진하고, 애플리케이션 구현을 가속화하기 위해서 '패시브 광 LAN 설치 프로세스 및 구축 지침(Installation Process and Construction Guidance for Passive Optical LAN)'과 'fgOTN 기술 백서(fgOTN Technical White Paper)'를 발표했다. 마지막으로 화웨이는 전 세계적으로 OptiX 클럽 회원 모집 이벤트를 시작한다고 발표했다. 이를 통해 산업 기술 커뮤니티를 구축함으로써 지역 산업 데이터의 지능화를 촉진하는 것이 목표다.

