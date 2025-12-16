티엠 포럼, 코어 네트워크 고신뢰성 AN 솔루션 패키지 출시… 자율 운영 네트워크의 새로운 패러다임 주도

방콕 2025년 12월 16일 /PRNewswire/ -- 최근 열린 이노베이트 아시아(Innovate Asia) 자율 운영 네트워크(Autonomous Networks, AN) 마스터클래스에서 티엠 포럼(TM Forum, TMF)의 초청을 받은 마이클 왕(Michael Wang) 화웨이(Huawei) 코어 네트워크 솔루션 전문가가 코어 네트워크 장애 관리 AN 솔루션 패키지 출시 행사에 참석했다. 고신뢰성 핵심 기능에 중점을 둔 이 솔루션 패키지는 티엠 포럼의 IG1500 표준을 통합해 재사용 가능한 자율 운영 네트워크 템플릿을 제공하며, 고신뢰성 코어 네트워크 솔루션의 본격적인 상용 복제가 시작됐음을 알리는 신호탄이다.

7가지 차원에서 코어 네트워크 안정성의 초석 마련

Core Network Fault Management AN Solution Package Case (PRNewsfoto/HUAWEI)

이 솔루션 패키지는 고신뢰성 배포 아키텍처, 제어 평면 재해 복구(Disaster Recovery, DR), 사용자 평면 DR, 인프라 DR, 시그널링 급증 방지 역량, 위험 예측, 서비스 저하 복구 등 코어 네트워크 안정성을 보장하는 7가지 핵심 요소를 다룬다. 3GPP TS 28.104에 정의된 관리 데이터 분석 기능(Management Data Analytics Function, MDAF)을 기반으로 체계적인 엔드투엔드 회복 탄력성 네트워크 프레임워크를 제공하는 것이 특징이다. 디지털 트윈(Digital twin) 기술을 활용해 위험 예측부터 자동 최적화까지 이어지는 폐루프(Closed-loop) 관리를 구현, 시그널링 스톰(Signaling Storm)과 같은 극한 상황에서도 네트워크가 견딜 수 있는 능력을 대폭 강화했다.

가장 큰 혁신은 시그널링 스톰 위험 평가 부문이다. 이 솔루션 패키지는 디지털 트윈 모델링을 통해 가상 네트워크 환경을 구축해 위험을 예측하고 사전 방어 조치를 구현한다. 시그널링 스톰이 발생하기 전 트래픽 통계, 노드 연결 데이터, 기기 타이밍 구성을 수집한 후 시뮬레이션 엔진을 사용해 영향 모델을 생성한다. 이 과정을 통해 네트워크 용량을 정밀하게 평가하고 최적화 권장 사항을 제공해 통신 사업자가 잠재적인 장애를 사전에 제거할 수 있도록 돕는다.

표준화로 업계 도입 가속화

이 AN 솔루션 패키지는 티엠 포럼의 IG1500 표준을 엄격히 준수하며 표준화된 API를 통해 기존 시스템과 원활하게 통합된다. 마이클 왕 전문가는 연설에서 이 솔루션 패키지가 표준화된 기술 구현 템플릿을 제공하며, 카탈리스트(Catalyst) 프로젝트를 통해 코어 네트워크 안정성 보장 시나리오에서 그 실현 가능성을 입증했다고 강조했다. 이어 마이클 왕 전문가는 인프라 재해 복구 분야에서 한 통신 사업자의 최적화 사례를 인용했다. 주요 프로세스에는 VIP 사용자 정밀 식별, 복구 가능한 경로의 신속한 결정, 복구 솔루션의 빠른 생성이 포함된다. 목표는 일반 사용자의 복구 시간은 30분으로 유지하면서 VIP 사용자의 네트워크 복구 시간을 30분에서 1분으로 단축하는 것이다. 차별화된 서비스 보장 정책을 적용함으로써 고가치 사용자의 네트워크 경험을 향상시키고, VIP 사용자 이탈로 인한 경제적 손실을 효과적으로 완화한다.

이번 AN 솔루션 패키지 출시로 코어 네트워크 안정성 보장이 티엠 포럼의 표준 시나리오에 공식적으로 포함됐다. 화웨이의 복제 및 확장 가능한 고신뢰성 네트워크 구축 패러다임은 통신 사업자에게 회복 탄력성을 강화할 수 있는 강력한 도구를 제공하는 동시에 네트워크 평가 수익화를 위한 중요한 기반이 될 전망이다.

SOURCE HUAWEI