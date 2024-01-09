HISENSE РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ ДИСПЛЕЕВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ СЦЕНАРИЕВ НА CES 2024

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Hisense

09 Jan, 2024, 13:59 ET

Президент подразделения Hisense Americas, Дэвид Голд (David Gold), произнес программную речь о стремлении Hisense к объединению мира путем внедрения технологий дисплеев в повседневную жизнь.

ЛАС-ВЕГАС, 9 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальная корпорация по производству электроники и бытовой техники Hisense объявляет о новых продуктах и видении бренда на CES 2024. Дэвид Голд, президент подразделения Hisense Americas, выступил с программной речью, пообещав «расширять границы технологии дисплеев», чтобы компания «могла переосмыслить сценарии, при которых экраны являются незаменимыми. Мы выходим за границы технологий и превращаем наши решения и опыт в бесконечные ежедневные настройки».

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David Gold, President of Hisense Americas delivering "Global Vision, Display-Scenarios" speech at CES 2024.
David Gold, President of Hisense Americas delivering "Global Vision, Display-Scenarios" speech at CES 2024.
Hisense CES 2024 media event
Hisense CES 2024 media event

Благодаря тому, что продукция Hisense доступна в более чем 160 странах, поддерживается 66 иностранными компаниями и офисами, 34 промышленными парками и 25 центрами исследований и разработок, компания стремительно растет в течение последнего десятилетия и продолжает использовать технологии дисплеев для поддержки потребностей потребителей. Hisense выходит далеко за пределы дома и охватывает различные аспекты повседневной жизни — офисы, классы, больницы, стадионы, транспорт — как физически, так и посредством дополненной/виртуальной реальности.

Дэвид Голд подводит такие итоги видению Hisense вл время своей речи: «Hisense занимается не только созданием экранов, компания создает сценарии. Мы стремимся к объединению мира путем внедрения технологий дисплеев в повседневную жизнь, предлагая опыт, который выходит за пределы экрана и становится частью истории вашей жизни».

Революционная идея для улучшения качества развлечений дома

Инновации дисплеев были показаны на примере определенных сценариев дисплеев продуктов и новых технологий, в частности революционной технологии лазерных телевизоров, современных телевизоров ULED и сопряжения смарт-платформы Hisense ConnectLife с операционной системой VIDAA TV.

Серия Hisense ULED удовлетворяет потребности потребителей в качестве, производительности и ценности. Кроме того, была внедрена технология Mini LED на всей премиум-линейке телевизоров, преобразовывая саму суть домашних развлечений, обеспечивая разнообразие развлекательных решений для семей. Среди других продуктов на стенде — новый лазерный телевизор Hisense 8K Sonic Screen, телевизор Ultra Black Screen и лазерная технология TriChroma с новой технологией Dynamic Light Steering.

Создание опыта, который раздвигает границы традиционных дисплеев

Масштаб влияния новых технологий в дисплеях был продемонстрирован Дэвидом Голдом, который привел конкретные примеры того, где Hisense использует ежедневные сценарии.

Среди них — ключевая роль B2B-дисплеев Hisense в профессиональной и образовательной среде, в то время как удаленная работа и глобальная взаимосвязь переосмысливает сотрудничество, обеспечивая беспроблемную связь, как лично, так и удаленно. В спорте и развлечениях LED-дисплеи, видеостены и цифровые знаки на аренах еще больше приближают любителей спорта и концертов к действу, чтобы не упустить ни одного момента. В медицинской отрасли обеспечение точной и современной технологии формирования изображений для ультразвуковых приборов, а затем проецирование изображений дома на телеэкране — все это реализует революционную идею на практике. Возможности взаимосвязанности безграничны.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2313617/Hisense_CES_2024_President_Speech.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2313618/Hisense_CES_2024_media_event.jpg 

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