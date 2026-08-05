Bybit.eu rozszerza ofertę w Europie po uzyskaniu przez Bybit Payments GmbH licencji instytucji pieniądza elektronicznego

Licencja będzie obejmować usługi pieniądza elektronicznego i usługi płatnicze na platformie Bybit.eu, jak również usługi w zakresie kryptoaktywów.

WIEDEŃ, 5 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Bybit.eu ogłosił dziś, że spółka Bybit Payments GmbH uzyskała licencję Instytucji Pieniądza Elektronicznego (EMI) wydaną przez austriacki Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FMA).

Bybit Payments GmbH będzie świadczyć regulowane usługi pieniądza elektronicznego i usługi płatnicze za pośrednictwem platformy Bybit.eu. Usługi w zakresie kryptoaktywów na tej samej platformie są świadczone odrębnie przez Bybit EU GmbH, austriackiego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów, posiadającego od maja 2025 r. zezwolenie na podstawie rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR).

W celu spełnienia wymogów regulacyjnych oba austriackie podmioty posiadają odrębne zezwolenia i zakresy odpowiedzialności. Bybit EU GmbH posiada zezwolenie MiCAR na świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów, natomiast Bybit Payments GmbH posiada licencję EMI na usługi pieniądza elektronicznego i usługi płatnicze. Ich usługi zostaną połączone za pośrednictwem platformy Bybit.eu, dzięki czemu klienci w Europie będą mogli korzystać z bardziej zintegrowanej oferty.

„Europa wyznacza globalny standard rozwoju aktywów cyfrowych i usług finansowych w ramach przejrzystych regulacji" - powiedział Georg Harer, Managing Director w Bybit EU GmbH i Bybit Payments GmbH.

„Licencja EMI przyznana Bybit Payments GmbH stanowi ważny kamień milowy dla naszego długofalowego zaangażowania w Europie. Wraz z zezwoleniem MiCAR posiadanym przez Bybit EU GmbH tworzy ona komplementarne podstawy regulacyjne do łączenia kryptoaktywów, płatności i codziennych usług finansowych za pośrednictwem platformy Bybit.eu".

Licencja EMI zapewnia Bybit Payments GmbH podstawę regulacyjną dla przyszłych funkcji płatniczych, które mogą obejmować płatności między osobami fizycznymi, usługi pieniądza elektronicznego, silne uwierzytelnianie klienta, funkcjonalności otwartej bankowości, rozwiązania płatnicze dla sprzedawców oraz przyszłe inicjatywy związane z kartami płatniczymi. Usługi te wprowadzane będą stopniowo zgodnie z obowiązującymi wymogami.

„Licencja ta umożliwia Bybit Payments GmbH tworzenie regulowanych funkcji płatniczych, będących uzupełnieniem usług w zakresie kryptoaktywów oferowanych przez Bybit EU GmbH. Zachowanie wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy dwoma regulowanymi podmiotami ma fundamentalne znaczenie. Każdy z nich będzie świadczyć usługi w ramach własnych uprawnień, a klienci będą mieli do nich dostęp za pośrednictwem platformy Bybit.eu" - powiedział Bernhard Krick, Managing Director w Bybit Payments GmbH.

Licencja EMI ponadto pomoże spółce Bybit Payments GmbH rozwijać strategiczne relacje z instytucjami finansowymi, dostawcami usług płatniczych i partnerami korporacyjnymi przy jednoczesnym stopniowym ograniczaniu zależności od zewnętrznej infrastruktury płatniczej.

Dalsze informacje, w tym konkretne daty wprowadzenia produktów oraz szczegóły ogólnoeuropejskiego wdrożenia, zostaną przekazane w najbliższej przyszłości.

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Bybit EU

Bybit.eu to europejska platforma, za pośrednictwem której swoje usługi udostępniają podmioty Bybit posiadające odrębne zezwolenia regulacyjne.

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy Bybit.eu.

Spółka Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:

przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu klientów;

wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;

wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;

lokowanie kryptoaktywów; oraz

świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Bybit Payments GmbH jest austriacką instytucją pieniądza elektronicznego posiadającą zezwolenie FMA. Firma świadczyć świadczyć regulowane usługi pieniądza elektronicznego oraz usługi płatnicze za pośrednictwem platformy Bybit.eu.

Usługi Bybit EU GmbH i Bybit Payments GmbH podlegają odpowiednim zezwoleniom regulacyjnym przyznanym tym podmiotom, obowiązującym warunkom świadczenia usług oraz dostępności w danej jurysdykcji.

Kontakt dla mediów: [email protected]

Strona internetowa: www.bybit.eu

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