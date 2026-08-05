Bybit.eu rozširuje európsku ponuku - Bybit Payments GmbH získava licenciu na prevádzkovanie elektronickej peňažnej inštitúcie
News provided byBybit
Aug 05, 2026, 09:09 ET
Licencia bude podporovať regulované služby elektronických peňazí a platobné služby na platforme Bybit.eu, ako aj služby súvisiace s kryptoaktívami.
VIEDEŇ, 5. august 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Bybit.eu dnes oznámila, že Bybit Payments GmbH získala licenciu na prevádzkovanie elektronickej peňažnej inštitúcie (EMI) od rakúskeho Úradu pre finančný trh (FMA).
Spoločnosť Bybit Payments GmbH bude poskytovať regulované služby elektronických peňazí a platobné služby prostredníctvom platformy Bybit.eu. Služby kryptoaktív na tej istej platforme poskytuje samostatne spoločnosť Bybit EU GmbH, rakúsky poskytovateľ služieb kryptoaktív oprávnený podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) od mája 2025.
Tieto dva rakúske subjekty majú odlišné regulačné povolenia a zodpovednosti, čo zaisťuje plnenie regulačných požiadaviek. Bybit EU GmbH je držiteľom autorizácie MiCAR pre služby v oblasti kryptoaktív, zatiaľ čo Bybit Payments GmbH je držiteľom licencie EMI pre elektronické peniaze a platobné služby. Ich služby budú spoločne poskytované cez platformu Bybit.eu s cieľom podporiť integrovanejší zážitok pre európskych zákazníkov.
„Európa stanovuje globálny štandard pre spoločný vývoj digitálnych aktív a finančných služieb v rámci jasnej regulácie," povedal Georg Harer, Managing director v Bybit EU GmbH a Bybit Payments GmbH.
„Licencia EMI, ktorú získala spoločnosť Bybit Payments GmbH je dôležitým míľnikom v našom dlhodobom záväzku voči Európe. Spolu s autorizáciou MiCAR, ktorú vlastní spoločnosť Bybit EU GmbH, vytvára doplnkový regulačný základ na prepojenie kryptoaktív, platieb a každodenných finančných služieb na platforme Bybit.eu."
Vďaka licencii EMI má spoločnosti Bybit Payments GmbH regulačný základ pre platobné možnosti budúcnosti, ktoré môžu zahŕňať platby medzi osobami, služby elektronických peňazí, silné overovanie zákazníkov, funkcie otvoreného bankovníctva, riešenia platieb pre obchodníkov a budúce iniciatívy v oblasti kariet, keďže tieto služby sa budú zavádzať v súlade s platnými požiadavkami.
„Vďaka tejto licencii môže spoločnosť Bybit Payments GmbH budovať regulované platobné možnosti, ktoré dopĺňajú služby kryptoaktív z portfólia spoločnosti Bybit EU GmbH. Zachovanie jasného rozlišovania medzi dvoma regulovanými subjektmi je zásadné. Každý subjekt bude poskytovať služby v rámci svojich vlastných povolení, zatiaľ čo zákazníci k nim budú mať prístup prostredníctvom platformy Bybit.eu," povedal Bernhard Krick, Managing director v Bybit Payments GmbH.
Licencia EMI tiež pomôže spoločnosti Bybit Payments GmbH pri rozvíjaní strategických vzťahov s finančnými inštitúciami, poskytovateľmi platobných služieb a podnikovými partnermi. Postupom času zároveň zníži závislosť od platobnej infraštruktúry tretích strán.
Ďalšie informácie vrátane konkrétnych dátumov uvedenia produktov na trh a podrobností o ich zavádzaní po celej Európe budú oznámené v blízkej budúcnosti.
#BybitEU | #NewFinancialPlatform
O spoločnosti Bybit EU
Bybit.eu je európska platforma, prostredníctvom ktorej samostatne regulované subjekty Bybit poskytujú svoje služby.
Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív autorizovaný v rámci nariadenia MiCAR. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom platformy Bybit.eu služby v oblasti kryptoaktív zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore s výnimkou Malty.
Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená poskytovať nasledujúce služby:
- úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
- výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
- výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
- ukladanie kryptoaktív a
- prevodové služby pre kryptoaktíva v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH neprevádzkuje obchodnú platformu pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
Bybit Payments GmbH je rakúska elektronická peňažná inštitúcia autorizovaná Úradom pre finančné služby (FMA). Spoločnosť bude poskytovať regulované služby elektronických peňazí a platobné služby prostredníctvom platformy Bybit.eu hneď ako budú zavádzané.
Služby spoločností Bybit EU GmbH a Bybit Payments GmbH podliehajú príslušným regulačným povoleniam, platným zmluvným podmienkam a dostupnosti v príslušnej jurisdikcii.
Kontakt pre médiá: [email protected]
Webová stránka: www.bybit.eu
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto tlačová správa slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo predaj digitálnych aktív. Produkty a služby uvedené v tomto dokumente podliehajú platným zákonom a predpisom v príslušných jurisdikciách a nemusia byť dostupné v určitých regiónoch.
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