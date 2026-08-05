Bybit.eu rozšiřuje svou nabídku v Evropě - společnost Bybit Payments GmbH získala licenci instituce elektronických peněz
News provided byBybit
Aug 05, 2026, 06:40 ET
Tato licence umožní poskytování regulovaných služeb v oblasti elektronických peněz a plateb na platformě Bybit.eu, a to vedle služeb souvisejících s kryptoměnami.
VÍDEŇ, 5. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Bybit.eu dnes oznámila, že společnost Bybit Payments GmbH získala od rakouského Úřadu pro finanční trhy (FMA) licenci instituce elektronických peněz (EMI).
Společnost Bybit Payments GmbH bude prostřednictvím platformy Bybit.eu poskytovat regulované služby v oblasti elektronických peněz a plateb. Služby související s kryptoměnami na téže platformě poskytuje samostatně společnost Bybit EU GmbH, rakouský poskytovatel služeb v oblasti kryptoměn, který je od května 2025 oprávněn k činnosti na základě nařízení o trzích s kryptoměnami (MiCAR).
V souladu s regulačními požadavky mají tyto dvě rakouské společnosti odlišná regulační oprávnění a odpovědnosti. Bybit EU GmbH je držitelkou povolení MiCAR pro služby v oblasti kryptoměn, zatímco Bybit Payments GmbH je držitelkou licence EMI pro elektronické peníze a platební služby. Jejich služby budou sjednoceny prostřednictvím platformy Bybit.eu, aby zákazníkům v Evropě poskytovaly integrovanější zkušenost.
„Evropa udává globální standard toho, jak se mohou digitální aktiva a finanční služby společně vyvíjet v rámci jasné regulace," uvedl Georg Harer, výkonný ředitel společností Bybit EU GmbH a Bybit Payments GmbH.
„Licence EMI udělená společnosti Bybit Payments GmbH je důležitým milníkem v našem dlouhodobém závazku vůči Evropě. Společně s oprávněním MiCAR, které drží Bybit EU GmbH, vytváří doplňující regulační základy pro propojení kryptoměn, plateb a každodenních finančních služeb prostřednictvím platformy Bybit.eu."
Licence EMI poskytuje společnosti Bybit Payments GmbH regulační základ pro budoucí platební funkce, mezi které mohou patřit platby mezi jednotlivci, služby elektronických peněz, důkladné ověření zákazníka, funkce otevřeného bankovnictví, platební řešení pro obchodníky a budoucí iniciativy v oblasti platebních karet, jakmile budou tyto služby zavedeny v souladu s platnými požadavky.
„Tato licence umožňuje společnosti Bybit Payments GmbH vybudovat regulované platební služby, které doplňují služby v oblasti kryptoměn nabízené společností Bybit EU GmbH. Zásadní je zachování jasného rozlišení mezi těmito dvěma regulovanými subjekty. Každý subjekt bude poskytovat služby v rámci svých vlastních oprávnění, přičemž zákazníci budou mít k těmto službám přístup prostřednictvím platformy Bybit.eu," uvedl Bernhard Krick, výkonný ředitel společnosti Bybit Payments GmbH.
Licence EMI rovněž pomůže společnosti Bybit Payments GmbH rozvíjet strategické vztahy s finančními institucemi, poskytovateli platebních služeb a podnikovými partnery a zároveň postupně sníží závislost na platební infrastruktuře třetích stran.
Další informace, včetně konkrétních termínů uvedení produktů na trh a podrobností o celoevropském zavádění, budou sděleny v nejbližší době.
#BybitEU | #NewFinancialPlatform
O společnosti Bybit EU
Bybit.eu je evropská platforma, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány služby samostatně regulovanými subjekty společnosti Bybit.
Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb v oblasti kryptoměn, který je oprávněn k činnosti podle směrnice MiCAR. Prostřednictvím platformy Bybit.eu poskytuje služby v oblasti kryptoměn zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru, s výjimkou Malty.
Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna poskytovat:
- úschovu a správu kryptoměn jménem klientů;
- výměnu kryptoměn za finanční prostředky;
- výměnu kryptoměn za jiné kryptoměny;
- umísťování kryptoměn; a
- služby převodu kryptoměn jménem klientů.
Bybit EU GmbH neprovozuje obchodní platformu pro kryptoměny a neposkytuje investiční poradenství.
Bybit Payments GmbH je rakouská instituce elektronických peněz s povolením od FMA. Bude poskytovat regulované služby v oblasti elektronických peněz a plateb prostřednictvím platformy Bybit.eu, jakmile budou tyto služby zavedeny.
Služby od Bybit EU GmbH a Bybit Payments GmbH podléhají příslušným regulačním povolením, platným smluvním podmínkám a dostupnosti v dané jurisdikci.
Kontakt pro média: [email protected]
Webové stránky: www.bybit.eu
Upozornění: Tato tisková zpráva je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k nákupu či prodeji digitálních aktiv. Produkty a služby zde uvedené podléhají platným zákonům a předpisům v příslušných jurisdikcích a v některých regionech nemusí být dostupné.
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