Bybit.eu breidt Europees aanbod uit nu Bybit Payments GmbH een licentie voor elektronische geldinstellingen krijgt

De licentie zal gereglementeerde e-money- en betalingsdiensten op het Bybit.eu-platform ondersteunen, naast de cryptoassetdiensten.

WENEN, 5 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Bybit.eu heeft vandaag bekendgemaakt dat de Oostenrijkse Autoriteit voor Financiële Markten (FMA) Bybit Payments GmbH een vergunning voor elektronische geldinstellingen (EMI) heeft gegeven.

Bybit Payments GmbH zal via het Bybit.eu-platform gereguleerde e-money- en betalingsdiensten aanbieden. Cryptoassetdiensten op hetzelfde platform worden afzonderlijk geleverd door Bybit EU GmbH, een Oostenrijkse cryptoassetdienstverlener die sinds mei 2025 een vergunning heeft gekregen op grond van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, hebben de twee Oostenrijkse entiteiten verschillende wettelijke machtigingen en verantwoordelijkheden. Bybit EU GmbH heeft de MiCAR-vergunning voor cryptoassetdiensten, terwijl Bybit Payments GmbH de EMI-vergunning voor elektronisch geld en betalingsdiensten heeft. Hun diensten zullen via het Bybit.eu-platform worden samengevoegd om een meer geïntegreerde ervaring voor klanten in Europa te ondersteunen.

"Europa zet de wereldwijde maatstaf voor hoe digitale activa en financiële diensten samen kunnen evolueren onder duidelijke regelgeving", aldus Georg Harer, Managing Director bij Bybit EU GmbH en Bybit Payments GmbH.

"De EMI-licentie die aan Bybit Payments GmbH is verleend, is een belangrijke mijlpaal in onze langetermijnverbintenis met Europa. Samen met de MiCAR-vergunning die in het bezit is van Bybit EU GmbH creëert dit een complementair regelgevend fundament voor het verbinden van cryptoassets, betalingen en alledaagse financiële diensten via het Bybit.eu-platform."

De EMI-licentie biedt Bybit Payments GmbH de wettelijke basis voor toekomstige betalingsmogelijkheden, waaronder persoon-tot-persoonbetalingen, e-gelddiensten, sterke klantverificatie, openbankiersfunctionaliteit, betalingsoplossingen voor handelaren en toekomstige kaartinitiatieven, aangezien deze diensten worden geïntroduceerd in overeenstemming met de toepasselijke eisen.

"Deze licentie stelt Bybit Payments GmbH in staat om gereguleerde betalingsmogelijkheden op te bouwen die de door Bybit EU GmbH aangeboden diensten op het gebied van cryptoassets aanvullen. Het handhaven van een duidelijk onderscheid tussen de twee gereguleerde entiteiten is fundamenteel. Elke entiteit zal diensten aanbieden binnen de grenzen van haar eigen machtigingen, terwijl klanten toegang hebben tot deze diensten via het Bybit.eu-platform", aldus Bernhard Krick, Managing Director bij Bybit Payments GmbH.

De EMI-licentie zal Bybit Payments GmbH ook helpen bij het ontwikkelen van strategische relaties met financiële instellingen, betalingsproviders en zakelijke partners, terwijl de afhankelijkheid van betalingsinfrastructuur van derden in de loop van de tijd wordt verminderd.

Nadere informatie, met inbegrip van concrete productlanceringsdata en details over de Europese uitrol, zal in de nabije toekomst worden meegedeeld.

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Over Bybit EU

Bybit.eu is het Europese platform waarbinnen diensten beschikbaar worden gesteld door afzonderlijk gereguleerde Bybit-entiteiten.

Bybit EU GmbH is een Oostenrijkse dienstverlener op het gebied van cryptoassets die een vergunning heeft gekregen op grond van MiCAR. Het biedt via het Bybit.eu-platform cryptoassetdiensten aan klanten in de hele Europese Economische Ruimte, met uitzondering van Malta.

Bybit EU GmbH is gemachtigd om de volgende diensten te leveren:

bewaring en beheer van cryptoassets namens klanten;

uitwisseling van cryptoassets voor fondsen;

uitwisseling van cryptoassets tegen andere cryptoassets;

plaatsing van cryptoassets; en

overdrachtsdiensten voor crypto-assets namens klanten.

Bybit EU GmbH baat geen handelsplatform voor cryptoassets uit en verstrekt geen beleggingsadvies.

Bybit Payments GmbH is een door de FMA erkende Oostenrijkse instelling voor elektronisch geld. Het zal gereglementeerde e-money- en betalingsdiensten aanbieden via het Bybit.eu-platform naarmate deze diensten worden geïntroduceerd.

De diensten van Bybit EU GmbH en Bybit Payments GmbH zijn onderworpen aan hun respectieve wettelijke vergunningen, toepasselijke voorwaarden en beschikbaarheid in het desbetreffende rechtsgebied.

Mediacontact: [email protected]

Website: www.bybit.eu

Disclaimer: Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vormt geen beleggingsadvies of een aanbod om digitale activa te kopen of verkopen. De hier vermelde producten en diensten zijn onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in de desbetreffende rechtsgebieden en zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.