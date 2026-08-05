Bybit.eu расширяет спектр услуг в Европе с получением Bybit Payments GmbH лицензии EMI на выпуск электронных денег и оказание платежных услуг

Лицензия позволит предоставлять через платформу Bybit.eu регулируемые услуги в сфере электронных денег и платежей наряду с услугами, связанными с криптоактивами.

ВЕНА, 5 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Bybit.eu сегодня объявила о том, что компания Bybit Payments GmbH получила лицензию на выпуск электронных денег и оказание платежных услуг (Electronic Money Institution, EMI) от Управления по финансовому рынку Австрии (Financial Market Authority, FMA).

Bybit Payments GmbH будет предоставлять регулируемые услуги в сфере электронных денег и платежей через платформу Bybit.eu. Услуги, связанные с криптоактивами, на той же платформе отдельно предоставляет компания Bybit EU GmbH — австрийский поставщик услуг, связанных с криптоактивами, получивший разрешение в соответствии с Регламентом о рынках криптоактивов (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCAR) в мае 2025 года.

В целях соблюдения нормативных требований эти две австрийские компании обладают отдельными разрешениями регулирующих органов и несут самостоятельную ответственность в пределах своих полномочий. Bybit EU GmbH обладает разрешением MiCAR на предоставление услуг, связанных с криптоактивами, а Bybit Payments GmbH — лицензией EMI в сфере электронных денег и платежей. Их услуги будут объединены на платформе Bybit.eu, что позволит обеспечить более интегрированное взаимодействие с европейскими клиентами.

«Европа задает мировой пример того, как цифровые активы и финансовые услуги могут развиваться одновременно в условиях четкого регулирования, — заявил Georg Harer, Managing director at Bybit EU GmbH и Bybit Payments GmbH.

— Получение Bybit Payments GmbH лицензии EMI является важной вехой в реализации нашей долгосрочной стратегии в Европе. Вместе с разрешением MiCAR, выданным Bybit EU GmbH, эта лицензия формирует взаимодополняющую нормативную базу для объединения криптоактивов, платежных сервисов и повседневных финансовых услуг на платформе Bybit.eu».

Лицензия EMI создает для Bybit Payments GmbH нормативно-правовую основу для развития платежных возможностей, которые в будущем могут включать переводы между физическими лицами (P2P), услуги в сфере электронных денег, строгую аутентификацию клиентов (Strong Customer Authentication, SCA), функции открытого банкинга, платежные решения для торговых организаций, а также карточные продукты нового поколения — по мере их внедрения в соответствии с действующими нормативными требованиями.

«Полученная лицензия позволит Bybit Payments GmbH создавать регулируемые платежные сервисы в дополнение к услугам, связанным с криптоактивами, которые предлагает Bybit EU GmbH. Принципиально важно сохранять четкое разграничение между двумя регулируемыми субъектами. Каждый из них будет предоставлять услуги исключительно в рамках своего разрешения, при этом клиенты смогут получать доступ ко всем этим услугам через платформу Bybit.eu», — пояснил Bernhard Krick, Managing director at Bybit Payments GmbH.

Лицензия EMI также позволит Bybit Payments GmbH развивать стратегическое сотрудничество с финансовыми организацияим, поставщиками платежных услуг и корпоративными партнерами, одновременно постепенно снижая зависимость от платежной инфраструктуры сторонних поставщиков.

Дополнительная информация, включая конкретные даты запуска продуктов и детали поэтапного развертывания услуг по всей Европе, будет опубликована в ближайшее время.

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О Bybit EU

Bybit.eu — европейская платформа, через которую предоставляются услуги отдельно регулируемых компаний Bybit.

Bybit EU GmbH — австрийский поставщик услуг, связанных с криптоактивами, получивший разрешение на свою деятельность в соответствии с MiCAR. Компания предоставляет услуги, связанные с криптоактивами, клиентам на территории Европейской экономической зоны (за исключением Мальты) через платформу Bybit.eu.

Bybit EU GmbH имеет полномочия для предоставления следующих услуг:

хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;

обмен криптоактивов на денежные средства;

обмен криптоактивов на другие криптоактивы;

размещение криптоактивов; а также

услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором платформы для торговли криптоактивами и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Bybit Payments GmbH — австрийский эмитент электронных денег, получивший лицензию FMA. Компания будет предоставлять через платформу Bybit.eu регулируемые услуги в сфере электронных денег и платежей по мере их запуска.

Услуги Bybit EU GmbH и Bybit Payments GmbH предоставляются в пределах выданных каждой из этих компаний разрешений, в соответствии с применимыми условиями и положениями, а также с учетом их доступности в соответствующей юрисдикции.

Контакты для СМИ: [email protected]

Веб-сайт: www.bybit.eu

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Упомянутые в настоящем документе продукты и услуги регулируются соответствующими законами и иными нормативно-правовыми актами в пределах их административно-территориальной применимости и могут быть недоступны в определенных регионах.