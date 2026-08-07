Envision pone en marcha el Galaxy Campus en Ulanqab, estableciendo un nuevo modelo de infraestructura de IA a escala de gigavatios

El Galaxy Campus, que alberga el edificio de centro de datos de IA más grande del mundo, integra energía renovable, gestión inteligente de la energía y computación de alta densidad a una escala sin precedentes

ULANQAB, China, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Envision, líder mundial en tecnología ecológica, ha anunciado hoy la puesta en marcha del Envision Galaxy Campus en Ulanqab, Mongolia Interior, un campus de infraestructura de IA de última generación diseñado para acelerar la implementación de la inteligencia artificial a gran escala. Alimentado directamente por energía renovable y diseñado para alcanzar una capacidad de más de 2 GW, el campus de Ulanqab presenta un nuevo enfoque para satisfacer las crecientes demandas energéticas y de infraestructura de la inteligencia artificial.

Envision Galaxy Campus en Ulanqab, Mongolia Interior

En el corazón del campus se encuentra un centro de supercomputación de inteligencia artificial de 120 000 metros cuadrados, lo que equivale a 20 campos de fútbol estándar. Una vez que esté plenamente operativo, está diseñado para ofrecer una capacidad de generación de tokens líder en el sector en una única estructura, con el respaldo de electricidad renovable conectada directamente y el sistema patentado de Envision AI Power System.

Una vez completada su construcción, la instalación está diseñada para ofrecer un millón de PFLOPS de potencia de cálculo para IA y admitir hasta un millón de aceleradores de IA, lo que establece un nuevo referente en cuanto a densidad de cálculo en infraestructuras de IA.

"Para dar soporte a un millón de aceleradores se necesita un sistema de energía para IA diseñado específicamente que integre la generación de energía renovable, una infraestructura de transmisión dedicada y almacenamiento de energía a gran escala, con el fin de suministrar energía ecológica estable y de bajo costo", afirmó Ricky Zheng, director general de AIDC (centro de datos de IA) de Envision. "Esto permite que la instalación ofrezca hasta diez veces más potencia de cálculo por metro cuadrado que los centros de datos convencionales".

Más allá de la potencia, el Envision Galaxy Campus da respuesta a otro requisito fundamental para una conectividad a gran escala y de baja latencia. La posición de Ulanqab como importante centro de infraestructuras digitales proporciona el rendimiento de red necesario para los clústeres de IA que albergan cientos de miles de aceleradores.

Los abundantes recursos eólicos y solares de la región suponen una ventaja complementaria. Mediante la combinación de activos dedicados a las energías renovables, infraestructura de transporte y una gestión de la energía optimizada mediante IA, Envision ha creado un nuevo modelo de infraestructura de IA a escala de gigavatios que se alimenta directamente de electricidad ecológica.

"La próxima frontera de la IA es la infraestructura", añadió Zheng. "A medida que los modelos de IA se vuelven más grandes y requieren un mayor uso de recursos informáticos, los factores limitantes son, cada vez más, la disponibilidad de energía, el rendimiento de la red y la eficiencia energética". "El Envision Galaxy Campus combina energía, redes e infraestructura física a una escala sin precedentes, lo que permite a los hiperescaladores, las empresas tecnológicas y los innovadores en IA implementar y ampliar la próxima generación de cargas de trabajo de IA".

El Galaxy Campus es el primer proyecto insignia de la iniciativa global Mission Gobi de Envision, que se presentó en VivaTech, en París, en junio de 2026. La iniciativa tiene como objetivo desarrollar 5 GW de capacidad informática para IA sostenible en regiones desérticas y áridas de todo el mundo de aquí a 2030.

FUENTE Envision Energy