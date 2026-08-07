Envision、ウランチャブ市に「ギャラクシー・キャンパス」を稼働させ、ギガワット規模のAIインフラの新たなモデルを確立

世界最大規模の単一AIデータセンター棟を擁する「ギャラクシー・キャンパス」は、再生可能エネルギー、インテリジェントな電力管理、高密度コンピューティングを、かつてない規模で統合しています。

中国・ウランチャブ、2026年8月7日 /PRNewswire/ -- グリーンテクノロジーの世界的リーダーであるEnvisionは、内モンゴル自治区ウランチャブにEnvision Galaxy Campusの稼働を開始したと発表しました。同キャンパスは、大規模な人工知能（AI）の導入を加速させることを目的とした、次世代AIインフラキャンパスです。再生可能エネルギーによって直接的に電力を供給され、2GWを超える容量への拡張を想定して設計されたウランチャブ・キャンパスは、AIの増大するエネルギーおよびインフラ需要に応えるための新たなアプローチを提示しています。

キャンパスの中心には、12万平方メートルのAIスーパーコンピューティング施設があり、これは標準的なサッカー場の20面分に相当します。本格稼働後は、直接接続された再生可能エネルギーと、Envisionが独自に開発した 「AI Power System」によって支えられ、単一の施設内で業界トップクラスのトークン生成能力を発揮するよう設計されています。

Envision Galaxy Campus in Ulanqab, Inner Mongolia

本施設 は、フル稼働時には100万PFLOPSのAI演算能力を提供し、最大100万個のAIアクセラレータに対応するよう設計されており、AIインフラにおける演算密度の新たな基準を打ち立てます。

「100万台のアクセラレータを支えるには、再生可能エネルギー発電、専用の送電インフラ、大規模なエネルギー貯蔵を統合し、安定的で低コストなグリーン電力を供給する、専用に設計されたAIパワーシステムが必要です」と、EnvisionのAIDC（AIデータセンター）担当ゼネラルマネージャーであるRicky Zheng氏は述べています。「これにより、この施設は従来のデータセンターに比べて、1平方メートルあたりの演算処理能力を最大10倍まで高めることができます。」

電力供給に加え、Envision Galaxy Campusは、大規模かつ低遅延の接続性において求められるもう一つの重要な要件にも対応しています。ウランチャブは主要なデジタルインフラハブとしての地位を確立しており、数十万台のアクセラレータを擁するAIクラスタに必要なネットワーク性能を提供しています。

この地域には風力や太陽光などの豊富な資源があり、相乗効果をもたらしています。Envisionは、専用の再生可能エネルギー資産、送電インフラ、AIによる最適化された電力管理を組み合わせることで、グリーン電力で直接稼働するギガワット規模のAIインフラに向けた新たなモデルを構築しました。

「AIの次のフロンティアはインフラです」とZhengは付け加えています。「AIモデルが大型化し、計算負荷が高まるにつれ、制約要因として電力の供給能力、ネットワーク性能、およびエネルギー効率がますます重要になってきています。Envision Galaxy Campusは、エネルギー、ネットワーク、物理インフラを前例のない規模で統合し、ハイパースケーラー、テクノロジー企業、AIイノベーターが次世代のAIワークロードを展開・拡張できるようにします。」

ギャラクシー・キャンパスは、2026年6月にパリで開催された「VivaTech」で発表された、Envisionのグローバル・イニシアチブ「ミッション・ゴビ（Mission Gobi）」における最初のフラッグシップ・プロジェクトとなっています。このイニシアチブは、2030年までに世界中の砂漠や乾燥地域において、5GWのグリーンAIコンピューティング能力を構築することを目指しています。

SOURCE Envision Energy