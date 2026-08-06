Envision met en service le Galaxy Campus à Ulanqab et établit un nouveau modèle d'infrastructure d'IA à l'échelle du gigawatt

Abritant le plus grand bâtiment au monde dédié exclusivement à un centre de données d'IA, le Galaxy Campus combine énergies renouvelables, gestion intelligente de l'énergie et calcul haute densité à une échelle sans précédent.

ULANQAB, Chine, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Envision, leader mondial des technologies vertes, annonce aujourd'hui la mise en service de l'Envision Galaxy Campus à Ulanqab, en Mongolie intérieure, un campus dédié aux infrastructures d'IA de nouvelle génération conçu pour accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle à grande échelle. Alimenté directement par des énergies renouvelables et conçu pour atteindre une capacité de plus de 2 GW, le campus d'Ulanqab propose une nouvelle approche pour répondre aux besoins croissants de l'IA en matière d'énergie et d'infrastructures.

Envision Galaxy Campus in Ulanqab, Inner Mongolia

Au cœur du campus se trouve un centre de supercalcul dédié à l'IA d'une superficie de 120 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 20 terrains de football. Une fois pleinement opérationnelle, cette installation est conçue pour offrir une capacité de production de tokens à la pointe du secteur au sein d'une structure unique, alimentée par de l'électricité issue de sources renouvelables directement raccordées et par le système d'alimentation d'IA développé par Envision.

Une fois entièrement opérationnelle, l'installation offrira une puissance de calcul d'IA d'un million de PFLOPS et prendra en charge jusqu'à un million d'accélérateurs d'IA, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de densité de calcul dans les infrastructures d'IA.

« Pour alimenter un million d'accélérateurs, il faut un système d'alimentation dédié à l'IA, spécialement conçu pour intégrer la production d'énergie renouvelable, une infrastructure de transport dédiée et un stockage d'énergie à grande échelle, afin de fournir une énergie verte stable et à faible coût », déclare Ricky Zheng, directeur général de l'AIDC (AI Data Center) d'Envision. « Cela permet à cette installation d'offrir une puissance de calcul par mètre carré jusqu'à dix fois supérieure à celle des centres de données classiques. »

Au-delà de la puissance, Envision Galaxy Campus répond à une autre exigence essentielle en matière de connectivité à grande échelle et à faible latence. La position d'Ulanqab en tant que pôle majeur d'infrastructures numériques offre les performances réseau nécessaires aux clusters d'IA comprenant des centaines de milliers d'accélérateurs.

Les ressources éoliennes et solaires abondantes de la région constituent un atout supplémentaire. En associant des actifs dédiés aux énergies renouvelables, des infrastructures de transport d'électricité et une gestion de l'énergie optimisée par l'IA, Envision a créé un nouveau modèle d'infrastructure d'IA à l'échelle du gigawatt, alimentée directement par de l'électricité verte.

« La prochaine étape pour l'IA, c'est l'infrastructure », ajoute Zheng. « À mesure que les modèles d'IA gagnent en taille et nécessitent de plus en plus de ressources de calcul, les facteurs limitants sont de plus en plus la disponibilité de l'alimentation électrique, les performances du réseau et l'efficacité énergétique. Envision Galaxy Campus associe énergie, réseau et infrastructures physiques à une échelle sans précédent, permettant ainsi aux hyperscalers, aux entreprises technologiques et aux innovateurs en IA de déployer et de faire évoluer la prochaine génération de charges de travail d'IA. »

Le Galaxy Campus constitue le premier projet phare de l'initiative mondiale Mission Gobi d'Envision, qui a été dévoilée lors du salon VivaTech à Paris en juin 2026. Cette initiative vise à mettre en place, d'ici 2030, une capacité de calcul pour l'IA verte de 5 GW dans les régions désertiques et arides du monde entier.