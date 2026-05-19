GIGABYTE lanza nuevas ediciones B850 Ari para responder a la alta demanda de las comunidades de anime y de montaje de PC

TAIPÉI, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en ordenadores, anuncia el lanzamiento de la nueva placa base de la edición Ari, la B850 AORUS ELITE-P ICE, diseñada para responder a las crecientes necesidades de los aficionados al anime y de la comunidad de montaje de PC personalizados de todo el mundo. Creada como el ángel de la guarda tecnológico de AORUS, Ari es un personaje original del mundo ACG (siglas en inglés de anime, cómics y juegos) que encarna el rendimiento, la creatividad y el espíritu de los videojuegos. Tras la excelente acogida de la B850M Ari Edition en todo el mundo, GIGABYTE amplía ahora su gama con una versión ATX para dar respuesta a una mayor variedad de necesidades en materia de ensamblaje y personalización de ordenadores.

GIGABYTE Launches New B850 Ari Editions to Respond to the Growing Demand from Anime and PC DIY Communities

Con ilustraciones exclusivas inspiradas en Ari, elementos visuales basados en los personajes y disponible en dos variantes, una en blanco y otra en negro, esta edición está diseñada para atraer a los entusiastas del anime que buscan una estética más expresiva y envolvente para su equipo. Más allá de su distintiva estética inspirada en el anime, las placas base de la edición B850 Ari integran el modo X3D Turbo de GIGABYTE, la tecnología D5 Bionic Corsa mejorada con IA y las innovaciones EZ-DIY, lo que ofrece una experiencia más fluida tanto en el juego como en el montaje de PC a aquellos usuarios que valoran tanto el rendimiento como la personalización.

El modo X3D Turbo está diseñado para optimizar el rendimiento en juegos en los procesadores AMD Ryzen™ 9000 X3D hasta en un 18 % con activación con un solo clic. En el caso de los procesadores Ryzen™ 9000 distintos a X3D, ofrece un rendimiento en gaming comparable al de sus homólogos Ryzen™ X3D.

La tecnología D5 Bionic Corsa, mejorada con IA, integra la función AI Snatch, que optimiza de forma inteligente el «overclocking» de la memoria y de la CPU, mientras que el diseño de la placa de circuito impreso basado en IA mejora la integridad de la señal mediante simulación y ajuste con IA. Además, HyperTune BIOS aprovecha la optimización asistida por IA para ajustar con precisión el rendimiento de la memoria y del sistema, lo que ofrece una experiencia informática más ágil y estable.

Para agilizar aún más el proceso de montaje, los modelos B850 AORUS ELITE-P cuentan con un completo conjunto de innovaciones EZ-DIY. El diseño patentado M.2 EZ-Flex mejora la eficiencia de refrigeración de los SSD gracias a una placa de base térmica flexible, mientras que el sistema M.2 EZ-Latch Click 2 permite instalar disipadores térmicos M.2 sin necesidad de tornillos. EZ-Latch Plus simplifica la instalación y la extracción de unidades SSD M.2 y tarjetas gráficas, mientras que WIFI EZ-Plug agrupa los conectores de antena wifi en un único adaptador para una configuración más rápida y sencilla.

Las nuevas ediciones Ari de la serie B850 se presentarán en el stand de GIGABYTE (n.º M0520) durante la feria COMPUTEX. Para obtener más información, visite el stand de GIGABYTE o la página oficial del producto.

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