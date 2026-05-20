GIGABYTE lance une édition Ari de sa carte mère B850 pour répondre à la demande croissante des consommateurs qui souhaitent personnaliser ou monter eux-mêmes leur ordinateur (DIY)

TAIPEI, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque mondiale d'ordinateurs, annonce le lancement de la B850 AORUS ELITE-P ICE, la nouvelle édition Ari de sa carte mère, conçue pour répondre aux besoins toujours renouvelés des passionnés d'anime et des utilisateurs qui, dans le monde entier, veulent construire eux-mêmes leur PC. Créé comme l'ange gardien technologique d'AORUS, Ari est un personnage d'animation original qui donne vie aux performances, à la créativité et à l'esprit de jeu. À la suite de l'excellent accueil réservé à l'édition Ari de sa carte mère B850M, GIGABYTE élargit sa gamme en proposant désormais une version ATX, capable de répondre à un plus grand nombre de besoins en matière de construction et de personnalisation d'ordinateur.

GIGABYTE Launches New B850 Ari Editions to Respond to the Growing Demand from Anime and PC DIY Communities

Arborant des illustrations exclusives sur le thème d'Ari et des éléments visuels inspirés du personnage, cette édition disponible en noir et blanc est pensée pour répondre aux attentes des amateurs d'anime qui recherchent une esthétique de configuration plus expressive et immersive. Au-delà de son look inspiré de l'anime, l'édition Ari de la carte mère B850 intègre le mode Turbo X3D de GIGABYTE, la technologie D5 Bionic Corsa améliorée par IA et des innovations EZ-DIY pour offrir une expérience de jeu et de montage de PC plus fluide aux utilisateurs qui apprécient à la fois les performances et la personnalisation.

Le mode Turbo X3D, activable en un clic, est conçu pour améliorer jusqu'à 18 % les performances de jeu sur les processeurs AMD Ryzen™ 9000 X3D. Pour les processeurs Ryzen™ 9000 sans puce X3D, il assure des performances de jeu comparables à celles de leurs pendants Ryzen™ X3D.

La technologie D5 Bionic Corsa améliorée par IA intègre AI Snatch, qui optimise intelligemment les performances de surcadençage de la mémoire et du processeur, tandis que la conception du circuit imprimé fondée sur l'IA renforce l'intégrité du signal grâce à la simulation et au réglage pilotés par IA. Le système HyperTune BIOS tire en outre parti de l'optimisation assistée par IA pour affiner les performances de la mémoire et du système, ouvrant ainsi la voie à une expérience informatique plus réactive et plus stable.

Pour simplifier encore davantage le processus de construction, les modèles B850 AORUS ELITE-P sont dotés d'une suite complète d'innovations EZ-DIY. Le design breveté M.2 EZ-Flex améliore l'efficacité du refroidissement des disques à circuits intégrés grâce à une plaque de base thermique flexible, et le mécanisme de fixation M.2 EZ-Latch Click 2 permet quant à lui une installation sans vis des dissipateurs de chaleur M.2. Le système EZ-Latch Plus simplifie le montage et le retrait des disques à circuits intégrés M.2 et des cartes graphiques, et la technologie WIFI EZ-Plug regroupe les connecteurs d'antenne Wi-Fi en un seul adaptateur pour une installation plus rapide et plus facile.

La nouvelle édition Ari de la carte mère B850 sera présentée sur le stand de GIGABYTE (nº M0520) au salon COMPUTEX. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le stand de GIGABYTE ou sur la page officielle du produit.

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