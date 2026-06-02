CIUDAD DE HO CHI MINH, Vietnam, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Para satisfacer la demanda de los consumidores vietnamitas de soluciones versátiles de conservación de alimentos frescos en múltiples situaciones, Haier lanza su serie premium de refrigeradores Horizon Collection el 29 de mayo en Vietnam, lo que representa la primera incursión en el mercado del sudeste asiático. Desde su lanzamiento inicial en el Real Observatorio de Greenwich, en el Reino Unido, pasando por su implantación generalizada en toda Europa, hasta su reciente lanzamiento en Vietnam, la serie Horizon está ampliando con rapidez su presencia a nivel mundial para ofrecer a más consumidores una experiencia premium en la conservación de la frescura de los alimentos.

Haier lanza el refrigerador Horizon en Vietnam, que establece nuevos estándares en cuanto a frescura y diseño de electrodomésticos (PRNewsfoto/Haier Group) Haier lanza el refrigerador Horizon en Vietnam, que establece nuevos estándares en cuanto a frescura y diseño de electrodomésticos (PRNewsfoto/Haier Group)

Cuatro propuestas para satisfacer las necesidades de frescura tropical

El clima cálido y húmedo del sudeste asiático exige bebidas heladas e ingredientes variados y ultrafrescos. La serie Horizon de Haier cuenta con una innovadora tecnología de conservación de la frescura y ofrece cuatro soluciones adaptadas a situaciones de la vida cotidiana.

Incorpora la tecnología HCS de Haier, pionera a nivel mundial en control de la humedad y conservación mediante control magnético, que mantiene las frutas y verduras frescas hasta por 7 días y preserva el sabor original de la carne fresca durante 10 días. Esta tecnología magnética ganó una medalla de oro en la Exposición Internacional de Invenciones de Ginebra y cuenta con la certificación VDE por conservar más del 95 % de las proteínas de la carne. Además, incorpora el primer sistema de fabricación de hielo integrado en la puerta del sector, separado por completo del compartimento de almacenamiento de alimentos para evitar la contaminación por olores y producir hielo limpio con rapidez.

Con una gran capacidad de hasta 716 litros, estantes ajustables y compartimentos profundos en la puerta, este refrigerador permite almacenar con facilidad la compra semanal de toda la familia, incluidas botellas verticales de 1,5 litros. Algunos modelos seleccionados cuentan con la tecnología AI Vision, que reconoce y registra de forma automática el tipo y la cantidad de ingredientes, lo que hace que la gestión de los alimentos sea sencilla y cómoda.

Mientras tanto, Haier también presentó sus soluciones de electrodomésticos de la serie Space Fit en el evento de lanzamiento de la serie Horizon. El refrigerador de esta serie cuenta con la tecnología original de Haier de conservación de la frescura en todo el espacio mediante IA, que mantiene las fluctuaciones de temperatura por debajo de 1 °C. Incluso después de un mes congelado, el filete sigue estando tierno, rojo y jugoso al descongelarlo, sin perder sus nutrientes.

Vietnam, el trampolín estratégico para la expansión regional premium de Haier

Vietnam es el mayor mercado de refrigeradores de alta gama del sudeste asiático y representa más de la mitad de las ventas regionales. En enero de 2026, las ventas de refrigeradores de Haier en Vietnam se duplicaron con respecto al mes anterior y aumentaron en más del 60% interanual, lo que consolidó aún más su posición como líder del mercado en la región. En las tiendas, las demostraciones comparativas permiten a los clientes experimentar la tecnología de conservación de Haier. La serie Space Fit igualó las cifras de ventas en tiendas de la competencia, que habían alcanzado en ocho meses, en tan solo cinco semanas, y logró quintuplicar sus ventas, con lo que lideró la modernización de los hogares inteligentes en Vietnam.

Haier, que ya es líder tanto en cuota de mercado como en crecimiento en Vietnam, reforzará aún más su línea de productos para satisfacer la creciente demanda de conservación de la frescura de los alimentos con la nueva serie Horizon, insignia a nivel mundial.

Además, Haier Smart Home lanzó de manera oficial la marca Haier en Vietnam en 2025 y estableció una alianza estratégica con DMX, el principal minorista local de electrodomésticos. Sus lavarropas AQUA ya cuentan con la mayor cuota de mercado del país.

Hasta abril de 2026, Haier ocupaba el primer puesto en cuota de mercado general en el sudeste asiático, con un crecimiento superior al 40 % en Vietnam, Malasia y otros mercados. Luego de su lanzamiento en Vietnam, la serie Horizon se presentará en Indonesia y Tailandia, lo que consolidará el liderazgo de Haier en el segmento de alta gama en toda la región.

El lanzamiento de la serie Horizon marca el cambio de rumbo del segmento de refrigeradores de Haier en el sudeste asiático, que pasa de ser líder en escala a convertirse en una marca premium. De cara al futuro, Haier seguirá centrada en el usuario, profundizará en la innovación local y en la mejora de la marca para afianzar su liderazgo en el mercado y, mediante continuas innovaciones de alta gama y experiencias mejoradas basadas en escenarios, Haier tiene como objetivo ofrecer una conservación superior, una estética de cocina atractiva y un crecimiento sostenible para sus socios.

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FUENTE Haier Group