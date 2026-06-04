PARÍS, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca número uno del mundo en electrodomésticos de gran tamaño durante 17 años consecutivos*, confirmó su papel como socia oficial de Roland-Garros 2026, lo que refuerza su estrategia deportiva global a largo plazo y su compromiso de integrar la tecnología de vanguardia en la vida cotidiana.

Haier confirma su alianza oficial con Roland-Garros 2026 y lleva la innovación centrada en el cuidado a las audiencias de todo el mundo (PRNewsfoto/Haier Group) Haier se compromete a integrar la tecnología de vanguardia en la vida cotidiana (PRNewsfoto/Haier Group)

Como uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo, Roland-Garros se erige como una plataforma única en la que confluyen la excelencia deportiva, la innovación y el estilo de vida. Mediante esta colaboración, Haier sigue reforzando la presencia internacional de su marca, a la vez que demuestra cómo las tecnologías conectadas y centradas en las personas mejoran la vida cotidiana con un cuidado minucioso y experiencias intuitivas.

Bajo su lema global "Play with the Number Ones" (Juega con los números uno), Haier creó una amplia cartera de patrocinios deportivos internacionales que abarca los principales eventos de tenis del mundo, como el Abierto de Australia, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters y Nitto ATP Finals. Estas colaboraciones reflejan el compromiso de Haier con la excelencia, la precisión, la resiliencia y la innovación continua.

"Roland-Garros reúne excelencia, pasión e innovación en un escenario verdaderamente mundial", declaró Antony Peart, director de Marca y Comunicaciones de Haier Europe. "Como socio oficial una vez más, reforzamos nuestro compromiso de larga data con el deporte y acercamos nuestra tecnología conectada, centrada en las personas, a los consumidores, socios y aficionados de todo el mundo".

"Agradecemos a Haier, socio oficial del torneo, por apoyarnos en esta última edición de Roland-Garros. Desde sus inicios en 2023, nuestra colaboración, impulsada por la innovación, ha ido cobrando cada vez más importancia año tras año. Este año, los espectadores de la Porte d'Auteuil podrán disfrutar de las numerosas actividades que ofrece Haier, tanto dentro del estadio como en la Tribuna Concorde, para vivir una experiencia aún más intensa en Roland-Garros", declaró Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis.

A lo largo de Roland-Garros 2026, Haier mantendrá una presencia totalmente integrada y de gran visibilidad tanto en las instalaciones del torneo como en la ciudad de París, donde presentará sus últimas innovaciones en todas sus categorías en la pista y ofrecerá experiencias interactivas a los aficionados en la Fan Village.

Haier Horizon Collection es un ejemplo concreto de cómo la atención al cliente se traduce en innovación de producto. Con tecnologías avanzadas de refrigeración y conservación y un diseño sofisticado, la gama de refrigeradores prolonga la frescura de los alimentos y ayuda a los usuarios a reducir residuos y a gestionar alimentos de forma más eficiente. Además, se encuentran en exhibición los modelos Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 y Forni ID serie 6, que abarcan desde vinotecas hasta lavavajillas, lavadoras y electrodomésticos de cocina de alta gama.

Más allá del estadio, Haier lleva el espíritu del torneo al corazón de París, en la Place de la Concorde, donde se encuentra la zona de aficionados al aire libre la "Tribune Concorde" de la FFT. En esta zona, Haier presenta su casa rodante personalizada, donde se hacen demostraciones de productos en directo y actividades interactivas que vinculan sus electrodomésticos inteligentes con los valores del deporte, la innovación y el cuidado.

Con presencia en más de 200 países y regiones, Haier logró un importante crecimiento a nivel mundial gracias al desarrollo de su marca de forma independiente. Haier ocupa el primer puesto en ocho mercados, entre ellos China, Estados Unidos, Australia y Tailandia; se sitúa entre los tres primeros en doce mercados, entre ellos Italia, Japón y Nigeria, y entre los cinco primeros en ocho mercados, entre ellos Alemania, Marruecos y Arabia Saudita.

La colaboración de Haier con Roland-Garros forma parte de una estrategia deportiva mundial más amplia que abarca actualmente cuatro de los principales torneos de tenis del mundo, que conecta el deporte, el estilo de vida y las innovaciones en materia de vida inteligente directamente con los consumidores y aficionados de todo el mundo.

Para más información sobre Haier, visite https://www.haier.com/eg/.

Acerca de Haier Group

Haier Group se fundó en 1984 y es un proveedor líder mundial en soluciones para una vida mejor y la transformación digital, con el propósito de generar "Más creación, más posibilidades". La empresa ha establecido 10 centros de investigación y desarrollo (I+D), 35 parques industriales y 173 centros de fabricación, y alcanzó ingresos a nivel mundial de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier ha sido clasificada entre las 100 marcas globales más valiosas del mundo de Kantar BrandZ durante 8 años consecutivos. Además, Haier ha mantenido el puesto n.° 1 en el ranking de Euromonitor de las principales marcas de electrodomésticos a nivel mundial durante 17 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas que cotizan en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las empresas de la lista Fortune Global 500 y es una de las empresas más admiradas del mundo según la revista Fortune.

*Fuente: Euromonitor International Limited; Edición 2026 de "Electrodomésticos"; porcentaje de cuota de mercado en unidades, datos de ventas por volumen de 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994290/0603.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994291/0603_____2.jpg

FUENTE Haier Group