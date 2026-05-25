HiFS 2026: Actualización de cuatro soluciones clave de finanzas digitales para impulsar a las entidades financieras hacia la banca agéntica

SHANGHÁI, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Cumbre de Finanzas Inteligentes de Huawei (HiFS) 2026 (Sesión Global), con el tema "Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking", (Hola, mundo inteligente de las finanzas: más allá de lo digital, hacia la banca agéntica), comenzó hoy en el campus de Huawei en el lago Lianqiu, en Shanghái. En la cumbre, Huawei anunció seis iniciativas clave para acelerar la implementación a gran escala de IA financiera, presentó sus soluciones Financial Data Intelligence Solution 6.0 y Digital CORE Solution 6.0, y dio a conocer una infraestructura resiliente para informática tanto de uso general como de IA. Estos esfuerzos tienen como objetivo dotar a las instituciones financieras mundiales de los medios necesarios para aprovechar al máximo el potencial de la IA, impulsando así la transformación digital e inteligente y el éxito empresarial de los clientes de todo el mundo.

Cao, director ejecutivo de Huawei Digital Finance Group pronuncia el discurso inaugural (PRNewsfoto/HUAWEI)

Centrarse en cuatro estrategias empresariales y crear un modelo de "4-Win" (cuádruple beneficio) para impulsar el éxito de las instituciones financieras internacionales

Durante la cumbre, Jason Cao, director ejecutivo de la unidad de negocios de Finanzas Digitales de Huawei, señaló que a lo largo de los últimos 16 años de intensa actividad en el sector financiero, la estrategia financiera de Huawei ha evolucionado continuamente, pasando del hardware y el software de grado financiero a las soluciones para los diferentes sectores. Al impulsar la innovación constante en software y hardware básicos, generar capacidades de ingeniería sistemáticas, desarrollar un ecosistema diverso y ofrecer servicios adaptados a las necesidades locales, Huawei creó un mecanismo de crecimiento empresarial eficaz.

Huawei Digital Finance se comprometió a impulsar sus cuatro estrategias empresariales fundamentales. Gracias a la sólida infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación de Huawei, la empresa sigue ampliando su ecosistema de socios RONGHAI a nivel mundial, y crea soluciones financieras de manera conjunta para impulsar un nuevo modelo de colaboración de "cuádruple beneficio" que abarca a clientes, proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) y Huawei. A medida que la IA agéntica supera el punto de inflexión hacia una inteligencia apta para la producción, se vuelve fundamental acelerar su adopción efectiva a gran escala. Con este objetivo, Huawei presentó una arquitectura híbrida de IA basada en modelos de código abierto, que permite a las instituciones financieras de todo el mundo ampliar su uso en escenarios de gran valor. En los mercados financieros internacionales, Huawei se centra en seis iniciativas clave: escenarios, arquitectura, ingeniería, datos, infraestructura de IA y talentos, y colabora con clientes y socios para acelerar la transición hacia la banca agéntica.

Abrir nuevos caminos para la materialización del valor de la IA mediante modelos de código abierto y una arquitectura híbrida de IA: seis iniciativas para acelerar la banca agéntica

La creación de ventajas competitivas basadas en modelos de código abierto se está convirtiendo en la línea estratégica de las instituciones financieras internacionales.

Al aprovechar los modelos de código abierto y la arquitectura híbrida de IA, Huawei está impulsando seis iniciativas clave que abarcan los ámbitos de: escenarios, arquitectura, ingeniería, los datos, infraestructura de IA y talentos:

Centrarse en escenarios de alto valor para acelerar la implementación: al centrarse en cuatro ámbitos principales: interacción inteligente, operaciones eficientes, control inteligente de riesgos y aumento de ingresos, Huawei y sus socios han lanzado nueve soluciones empresariales basadas en agentes de IA de manera conjunta.

al centrarse en cuatro ámbitos principales: interacción inteligente, operaciones eficientes, control inteligente de riesgos y aumento de ingresos, Huawei y sus socios han lanzado nueve soluciones empresariales basadas en agentes de IA de manera conjunta. Creación de una arquitectura híbrida de IA que equilibre seguridad, cumplimiento normativo, rendimiento empresarial y costos: garantizar la seguridad de los datos a la vez que se aprovecha la optimización de ingeniería para minimizar los costos de los tokens, lo que permite la implementación de innovación a gran escala.

garantizar la seguridad de los datos a la vez que se aprovecha la optimización de ingeniería para minimizar los costos de los tokens, lo que permite la implementación de innovación a gran escala. Consolidación de las prácticas de ingeniería más avanzadas para acelerar la adopción de la IA: al aprovechar de modelos de código abierto y de la potencia de cálculo abierta, Huawei impulsa interacciones de IA de baja latencia, modelos optimizados específicos para cada ámbito en materia de control de riesgos y una ingeniería agéntica profunda con una integración perfecta de los socios. Mediante la ingeniería informática, la ingeniería de modelos y la ingeniería agéntica, Huawei mejora tanto la eficacia como la rapidez de la implementación de la IA en entidades financieras.

al aprovechar de modelos de código abierto y de la potencia de cálculo abierta, Huawei impulsa interacciones de IA de baja latencia, modelos optimizados específicos para cada ámbito en materia de control de riesgos y una ingeniería agéntica profunda con una integración perfecta de los socios. Mediante la ingeniería informática, la ingeniería de modelos y la ingeniería agéntica, Huawei mejora tanto la eficacia como la rapidez de la implementación de la IA en entidades financieras. Creación de una base digital e inteligente: mejora de las capacidades en tres niveles: plataformas de datos, gobernanza y aplicaciones para establecer una base R.A.C.E. preparada para la IA en el ámbito financiero.

mejora de las capacidades en tres niveles: plataformas de datos, gobernanza y aplicaciones para establecer una base R.A.C.E. preparada para la IA en el ámbito financiero. Creación de una infraestructura informática de IA de alto rendimiento y apta para empresas: presentación de Huawei Atlas 850E SuperPoD, que ofrece una base informática de IA eficiente y de nivel empresarial, basada en una arquitectura informática de vanguardia y una red de alto rendimiento.

presentación de Huawei Atlas 850E SuperPoD, que ofrece una base informática de IA eficiente y de nivel empresarial, basada en una arquitectura informática de vanguardia y una red de alto rendimiento. Lanzamiento de un programa de desarrollo de talentos en IA: En los próximos tres años, Huawei tiene como objetivo capacitar a más de 10.000 expertos interdisciplinarios en "Finanzas + IA" para el sector financiero mundial.

Creación de una base de datos sólida para la IA: impulso de la actualización R.A.C.E. de la arquitectura de datos financieros

Huawei presentó su solución Financial Data Intelligence 6.0, que ofrece una mejora de las capacidades en tres niveles: plataformas de datos, gobernanza de datos y aplicaciones de datos.

Creación de una plataforma convergente de datos e IA: gracias a la sinergia entre hardware y software, el nuevo lago de datos con IA permite el almacenamiento y el procesamiento multimodal, lo que facilita el tratamiento eficiente de datos no estructurados, como documentos y videos.

gracias a la sinergia entre hardware y software, el nuevo lago de datos con IA permite el almacenamiento y el procesamiento multimodal, lo que facilita el tratamiento eficiente de datos no estructurados, como documentos y videos. Implementación de un sistema integral de gobernanza de datos: en colaboración con Keyrus y Sunline, Huawei ha desarrollado un marco integral de gobernanza de datos diseñado para mejorar su eficiencia.

en colaboración con Keyrus y Sunline, Huawei ha desarrollado un marco integral de gobernanza de datos diseñado para mejorar su eficiencia. Avances en las aplicaciones de datos e IA: junto a Sensors Data, Huawei presentó una solución de marketing hiperpersonalizada que utiliza más de 5.000 etiquetas de clientes para mejorar la experiencia del usuario. Además, una solución inteligente conjunta contra el fraude, desarrollada en colaboración con TrustDecision, alcanza un tiempo de respuesta de detección de 30 milisegundos e incorpora un análisis de casos impulsado por IA que permite multiplicar por 40 la eficiencia.

Acelerar la modernización de las aplicaciones con IA: actualización a Digital CORE Solution 6.0 como base para la banca agéntica

Con más de una década de experiencia en la modernización de aplicaciones clave, Huawei desarrolló capacidades sistemáticas en cuatro áreas fundamentales: plataformas, bases de datos, ingeniería y operación y mantenimiento. Hasta la fecha, estas capacidades han permitido a más de 150 entidades financieras de todo el mundo modernizar sus sistemas centrales, utilizando IA para acelerar aún más el proceso de "liberación del legado" en las arquitecturas centrales financieras.

En la cumbre, Huawei presentó su solución Digital CORE 6.0, que incluye mejoras integrales en distintos escenarios, así como desarrollo, ingeniería, arquitectura y plataformas impulsadas por IA:

Escenarios básicos ampliados: Huawei está colaborando con socios internacionales de primer nivel para desarrollar nuevas soluciones de manera conjunta en tres ámbitos fundamentales: tarjetas de crédito, pagos de bancos centrales y modernización de sistemas centrales de seguros.

Huawei está colaborando con socios internacionales de primer nivel para desarrollar nuevas soluciones de manera conjunta en tres ámbitos fundamentales: tarjetas de crédito, pagos de bancos centrales y modernización de sistemas centrales de seguros. Modernización de aplicaciones impulsadas por IA: impulsada por Huawei CodeArts y codesarrollada con Stefanini y Sunline, la solución de transpilación de código de mainframe basada en IA alcanza una tasa de adopción superior al 90 %, lo que acelera considerablemente la modernización de las aplicaciones.

impulsada por Huawei CodeArts y codesarrollada con Stefanini y Sunline, la solución de transpilación de código de mainframe basada en IA alcanza una tasa de adopción superior al 90 %, lo que acelera considerablemente la modernización de las aplicaciones. Mejoras en ingeniería y procesos: actualización integral de las soluciones de refactorización de aplicaciones y migración sin interrupciones del servicio para reducir los ciclos de planificación y diseño en más de un 50 %; colaboración con socios del ecosistema para desarrollar el sistema Switchover que garantice transiciones de servicio fluidas y sin interrupciones.

actualización integral de las soluciones de refactorización de aplicaciones y migración sin interrupciones del servicio para reducir los ciclos de planificación y diseño en más de un 50 %; colaboración con socios del ecosistema para desarrollar el sistema Switchover que garantice transiciones de servicio fluidas y sin interrupciones. Arquitectura celular mejorada: ampliación de arquitecturas basadas en celdas y con autoescalado para hacer frente a picos de tráfico 10 veces superiores y minimizar al mismo tiempo el alcance de fallas para alcanzar una alta disponibilidad del 99,999 %.

ampliación de arquitecturas basadas en celdas y con autoescalado para hacer frente a picos de tráfico 10 veces superiores y minimizar al mismo tiempo el alcance de fallas para alcanzar una alta disponibilidad del 99,999 %. Nuevas soluciones de contenedores multiplataforma: al aprovechar su rendimiento multinúcleo y de alta concurrencia, la plataforma informática de uso general TaiShan impulsó la modernización de las aplicaciones en más del 80 % de los bancos e instituciones financieras chinas de ocho países. Este año además, Huawei ha formado alianzas con empresas líderes en el sector de los contenedores, como Alauda y Rancher para desarrollar de manera conjunta una solución de contenedores multiplataforma. Esta solución, que ya se ha implementado a gran escala en los principales bancos de Asia-Pacífico y Sudáfrica, permite una contenedorización de aplicaciones más flexible.

Creación de una infraestructura preparada para la IA basada en el modelo "4 ceros" para reforzar la resiliencia financiera

Desde los centros de datos tradicionales hasta los centros de datos en la nube, pasando por los AIDC, la resiliencia sigue siendo un pilar indispensable para las instituciones financieras. Basándose en su propuesta de valor de resiliencia "4 ceros" y en el marco de productos de la solución R-A-A-S, Huawei actualizó de forma integral su arquitectura, soluciones e infraestructura. Al ofrecer capacidades de vanguardia que abarcan la consultoría en recuperación ante catástrofes, programación inteligente del tráfico y recuperación ante catástrofes en entornos heterogéneos, Huawei mejora las capacidades de recuperación ante catástrofes en modo activo-activo a un nivel superior. Además, de cara a la era de la computación con IA, Huawei está desarrollando una arquitectura convergente de informática de uso general y de IA que garantice la resiliencia. Mediante sus soluciones de inferencia integrada AIDC y de operación y mantenimiento inteligente de centros de datos durante todo el ciclo de vida, Huawei permite a las instituciones financieras internacionales acelerar la innovación en IA, a la vez que construyen una infraestructura resiliente y preparada para el futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986638/CEO_2.jpg

FUENTE HUAWEI