HiFS 2026: modernizacja czterech głównych rozwiązań z zakresu cyfrowych finansów w celu przyspieszenia przejścia instytucji finansowych ku bankowości agentowej

SZANGHAJ, 25 maja 2026 r. /PRNewswire/ – Szczyt Inteligentnych Finansów Huawei (HiFS) 2026 (sesja globalna), zorganizowany pod hasłem „Witaj, finteligentny świecie: poza cyfryzację, ku bankowości agentowej", zainaugurował dziś obrady na kampusie Lianqiu Lake firmy Huawei w Szanghaju. Podczas szczytu Huawei ogłosił sześć kluczowych inicjatyw przyspieszających wielkoskalowe wdrożenie finansowej AI, zaprezentował Rozwiązanie w zakresie inteligencji danych finansowych 6.0 oraz Rozwiązanie w zakresie cyfrowych podstaw 6.0, a także przedstawił infrastrukturę odporności dla obliczeń ogólnego przeznaczenia i AI. Działania te mają na celu umożliwienie globalnym instytucjom finansowym uwolnienia produktywności AI, co przyspieszy cyfrową i inteligentną transformację oraz sukces biznesowy klientów na całym świecie.

Koncentracja na czterech strategiach biznesowych i budowanie Modelu 4 korzyści na rzecz sukcesu globalnych instytucji finansowych

Podczas szczytu Jason Cao, dyrektor generalny Huawei Digital Finance BU, podkreślił, że przez ponad 16 lat głębokiego zaangażowania w sektorze finansowym strategia finansowa Huawei nieustannie ewoluowała - od sprzętu i oprogramowania klasy finansowej po rozwiązania branżowe. Dzięki stymulowaniu trwałych innowacji w zakresie podstawowego oprogramowania i sprzętu, budowaniu systematycznych możliwości inżynieryjnych, rozwijaniu zróżnicowanego ekosystemu i świadczeniu lokalnych usług Huawei zbudował skuteczne koło zamachowe wzrostu biznesowego.

Huawei Digital Finance jest zobowiązany do realizacji czterech podstawowych strategii biznesowych. Opierając się na odpornej infrastrukturze ICT Huawei, firma kontynuuje pogłębianie globalnego ekosystemu partnerów RONGHAI, współtworząc rozwiązania finansowe w celu budowania nowego modelu współpracy „4 korzyści", obejmującego klientów, niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), integratorów systemów (SI) i Huawei. Gdy agentowa AI przekracza punkt przełomowy w kierunku inteligencji klasy produkcyjnej, przyspieszenie jej skutecznego wdrożenia na dużą skalę staje się kwestią nadrzędną. W tym celu Huawei wprowadził hybrydową architekturę AI opartą na otwartych modelach podstawowych, umożliwiając globalnym instytucjom finansowym skalowanie AI w scenariuszach o wysokiej wartości. Na międzynarodowych rynkach finansowych Huawei koncentruje się na sześciu kluczowych inicjatywach - scenariuszach, architekturze, inżynierii, danych, infrastrukturze AI i pracownikach - współpracując z klientami i partnerami w celu przyspieszenia przejścia ku bankowości agentowej.

Pionierskie wytyczanie nowych ścieżek realizacji wartości AI poprzez modele open source i hybrydową architekturę AI: sześć inicjatyw przyspieszających bankowość agentową

Budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o modele open source staje się strategicznym kierunkiem dla globalnych instytucji finansowych.

Wykorzystując modele open source i hybrydową architekturę AI, Huawei realizuje sześć kluczowych inicjatyw obejmujących scenariusze, architekturę, inżynierię, dane, infrastrukturę AI i pracowników:

Celowanie w scenariusze o wysokiej wartości w celu przyspieszenia wdrożenia: celując w cztery główne obszary - inteligentną interakcję, efektywne operacje, inteligentną kontrolę ryzyka i wzrost przychodów - Huawei i jego partnerzy wspólnie uruchomili dziewięć agentowych rozwiązań biznesowych AI.

Budowanie hybrydowej architektury AI równoważącej bezpieczeństwo, zgodność z regulacjami, wydajność biznesową i koszty: zapewnienie bezpieczeństwa danych przy jednoczesnym wykorzystaniu optymalizacji inżynieryjnej do minimalizacji kosztów tokenów, umożliwiając wielkoskalowe wdrożenie innowacji.

Konsolidacja czołowych praktyk inżynieryjnych w celu przyspieszenia wprowadzenia AI: wykorzystując modele open source i otwartą moc obliczeniową, Huawei wspiera interakcje AI z niskimi opóźnieniami, zoptymalizowane modele dziedzinowe do kontroli ryzyka oraz głęboką inżynierię agentową z płynną integracją partnerów. Poprzez inżynierię obliczeniową, inżynierię modeli i inżynierię agentową Huawei zwiększa zarówno skuteczność, jak i tempo wprowadzania AI przez instytucje finansowe.

Budowanie cyfrowo-inteligentnego fundamentu: dostarczenie trójwarstwowego ulepszenia możliwości obejmującego platformy danych, zarządzanie danymi i aplikacje w celu ustanowienia fundamentu R.A.C.E. dla sektora finansowego przygotowanego pod AI.

Budowanie korporacyjnej, wysokowydajnej podstawy obliczeniowej AI: prezentacja Huawei Atlas 850E SuperPoD, który zapewnia korporacyjną, efektywną podstawę obliczeniową AI opartą na czołowej architekturze obliczeniowej i wysokowydajnym środowisku sieciowym.

Uruchomienie programu rozwoju talentów AI: w ciągu najbliższych trzech lat Huawei zamierza wykształcić ponad 10000 interdyscyplinarnych ekspertów „Finanse + AI" dla globalnej branży finansowej.

Budowanie solidnego fundamentu danych dla AI: napędzanie modernizacji R.A.C.E. architektury danych finansowych

Huawei zaprezentował Rozwiązanie w zakresie inteligencji danych finansowych 6.0, dostarczając trójwarstwowe ulepszenie możliwości obejmujące platformy danych, zarządzanie danymi i aplikacje danych:

Budowanie scalonej platformy danych i AI: zasilone synergią sprzętu i oprogramowania nowo uruchomione jezioro danych AI obsługuje multimodalne przechowywanie i przetwarzanie, umożliwiając efektywne przetwarzanie nieustrukturyzowanych danych, takich jak dokumenty i materiały wideo.

Ustanowienie jednoetapowego zarządzania danymi: we współpracy z Keyrus i Sunline Huawei opracował kompleksowe ramy zarządzania danymi zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności wykorzystania danych.

Rozwijanie aplikacji łączących dane i AI: wraz z Sensors Data Huawei wprowadził hiperspersonalizowane rozwiązanie marketingowe, które wykorzystuje ponad 5000 atrybutów klientów w celu pogłębienia operacji użytkownika. Ponadto wspólne inteligentne rozwiązanie do wykrywania oszustw, opracowane z TrustDecision, osiąga czas reakcji na wykrycie wynoszący 30 milisekund, uwzględniając analizę przypadków opartą na AI w celu 40-krotnego wzrostu efektywności.

Przyspieszenie modernizacji aplikacji z AI: modernizacja do Rozwiązania w zakresie cyfrowych podstaw 6.0 jako fundamentu bankowości agentowej

Czerpiąc z ponad dekady doświadczeń w modernizacji podstawowych aplikacji, Huawei rozwinął systematyczne możliwości w czterech filarach: platformach, bazach danych, inżynierii i eksploatacji oraz utrzymaniu ruchu (O&M). Do tej pory możliwości te pozwoliły ponad 150 instytucjom finansowym na całym świecie przeprowadzić modernizację ich systemów podstawowych, wykorzystując AI do dalszego przyspieszania procesu „uwolnienia od przestarzałych systemów" w finansowych architekturach podstawowych.

Podczas tego szczytu Huawei zaprezentował Rozwiązanie w zakresie cyfrowych podstaw 6.0, oferujące kompleksowe modernizacje w zakresie scenariuszy, programowania wspomaganego AI, inżynierii, architektury i platform:

Wzbogacone scenariusze podstawowe: Huawei współpracuje z czołowymi globalnymi partnerami przy wspólnym opracowywaniu nowych rozwiązań w trzech kluczowych obszarach: kartach kredytowych, płatnościach banku centralnego i modernizacji systemów ubezpieczeniowych.

Modernizacja aplikacji wspierana przez AI: napędzane przez Huawei CodeArts i współtworzone z Stefanini i Sunline, rozwiązanie do transpilacji kodu mainframe wspomaganej przez AI osiąga wskaźnik wdrożenia przekraczający 90%, znacząco przyspieszając modernizację aplikacji.

Modernizacja inżynierii i procesów: kompleksowa modernizacja rozwiązań do refaktoryzacji aplikacji i migracji bez przestojów w celu skrócenia cykli planowania i projektowania o ponad 50%; współpraca z partnerami ekosystemowymi przy budowaniu systemu przełączania Switchover, zapewniającego płynne przełączenia usług bez przestojów.

Ulepszona architektura komórkowa: pogłębienie architektur komórkowych i automatycznego skalowania w celu obsługi 10-krotnych skoków ruchu przy jednoczesnym minimalizowaniu zasięgu awarii dla osiągnięcia wysokiej dostępności na poziomie 99,999%.

Nowe wieloplatformowe rozwiązania kontenerowe: wykorzystując wielordzeniową wydajność charakteryzującą się wysoką współbieżnością, obliczenia ogólnego przeznaczenia TaiShan wspierały modernizację aplikacji dla ponad 80% chińskich banków i instytucji finansowych w ośmiu krajach. W tym roku Huawei nawiązał dalsze partnerstwo z liderami konteneryzacji, takimi jak Alauda i Rancher, w celu wspólnego opracowania wieloplatformowego rozwiązania kontenerowego. Wdrożone już na dużą skalę w czołowych bankach w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce Południowej rozwiązanie to umożliwia bardziej elastyczną konteneryzację aplikacji.

Budowanie infrastruktury odporności „4 Zer" przystosowanej do AI w celu wzmocnienia odporności finansowej

Od tradycyjnych centrów danych przez centra danych w chmurze po centra danych AI - odporność pozostaje niezbędnym fundamentem dla instytucji finansowych. Zakorzeniony w propozycji wartości odporności „4 Zer" i ramach produktowych rozwiązania R-A-A-S, Huawei kompleksowo zmodernizował swoją architekturę, rozwiązania i infrastrukturę. Dostarczając najnowocześniejsze możliwości obejmujące doradztwo w zakresie odzyskiwania po awarii, inteligentne planowanie ruchu i heterogeniczne odzyskiwanie po awarii, Huawei podnosi możliwości odzyskiwania active-active po awarii do poziomu premium. W erze obliczeń AI Huawei buduje ponadto scaloną architekturę odporności dla obliczeń ogólnego przeznaczenia i AI. Poprzez zintegrowane rozwiązania do wnioskowania w centrach danych AI oraz obejmujące pełny cykl rozwiązania do inteligentnego zarządzania centrami danych, Huawei umożliwia globalnym instytucjom finansowym szybkie wdrażanie innowacji AI przy jednoczesnym budowaniu odpornej infrastruktury przyszłości.

