- HiFS 2026: Actualización de cuatro soluciones financieras digitales clave para acelerar la transición de las instituciones financieras hacia la banca con agentes

SHANGHÁI, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Cumbre de Finanzas Inteligentes de Huawei (HiFS) 2026 (Sesión Global), bajo el lema "Hola Mundo Fintelligent: Más allá de lo digital, avancemos hacia la banca con agentes", se ha inaugurado hoy en el Campus Lianqiu Lake de Huawei en Shanghái. En la cumbre, Huawei anunció seis iniciativas clave para acelerar el despliegue a gran escala de la IA financiera, lanzó su Solución de Inteligencia de Datos Financieros 6.0 y su Solución Digital CORE 6.0, y presentó una infraestructura resiliente tanto para computación de propósito general como para IA. Estos esfuerzos buscan empoderar a las instituciones financieras globales para que liberen la productividad de la IA, impulsando la transformación digital e inteligente y el éxito empresarial de los clientes en todo el mundo.

Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

Centrándose en cuatro estrategias comerciales y construyendo un modelo de cuatro victorias para impulsar el éxito de las instituciones financieras globales

Durante la celebración de la cumbre, Jason Cao, consejero delegado de la Unidad de Negocio de Huawei Digital Finance, destacó que, a lo largo de 16 años de profunda colaboración con el sector financiero, la estrategia financiera de Huawei ha evolucionado continuamente, pasando de hardware y software de nivel financiero a soluciones sectoriales. Al impulsar la innovación constante en software y hardware fundamentales, desarrollar capacidades de ingeniería sistemáticas, crear un ecosistema diverso y ofrecer servicios localizados, Huawei ha establecido un eficaz ciclo de crecimiento empresarial.

Huawei Digital Finance se ha comprometido de cara al avance de sus cuatro estrategias comerciales principales. Respaldada por la sólida infraestructura de TIC de Huawei, la compañía continúa profundizando su ecosistema global de socios RONGHAI, co-creando soluciones financieras para fomentar un nuevo modelo de colaboración "4-Win" que abarca a clientes, ISV, SI y Huawei. A medida que la IA de agentes cruza el punto de inflexión hacia la inteligencia de nivel de producción, acelerar su adopción efectiva y a gran escala se vuelve primordial. Con este fin, Huawei ha introducido una arquitectura de IA híbrida impulsada por modelos de base de código abierto, que permite a las instituciones financieras globales escalar la IA en escenarios de alto valor. En los mercados financieros internacionales, Huawei se centra en seis iniciativas clave: escenarios, arquitectura, ingeniería, datos, infraestructura de IA y talento, colaborando con clientes y socios para acelerar la transición a la banca con agentes.

Innovando en la generación de valor con IA mediante modelos de código abierto y arquitectura híbrida de IA: Seis iniciativas para acelerar la banca con agentes

Construir ventajas competitivas clave basadas en modelos de código abierto se está convirtiendo en la estrategia principal de las instituciones financieras globales.

Aprovechando los modelos de código abierto y la arquitectura híbrida de IA, Huawei impulsa seis iniciativas clave que abarcan escenarios, arquitectura, ingeniería, datos, infraestructura de IA y talento:

Enfoque en escenarios de alto valor para acelerar la implementación: Con el objetivo de abarcar cuatro áreas clave —interacción inteligente, operaciones eficientes, control inteligente de riesgos y crecimiento de ingresos—, Huawei y sus socios han lanzado conjuntamente nueve soluciones empresariales basadas en agentes de IA.

Con el objetivo de abarcar cuatro áreas clave —interacción inteligente, operaciones eficientes, control inteligente de riesgos y crecimiento de ingresos—, Huawei y sus socios han lanzado conjuntamente nueve soluciones empresariales basadas en agentes de IA. Creación de una arquitectura de IA híbrida que equilibra seguridad, cumplimiento normativo, rendimiento empresarial y costes: Garantizar la seguridad de los datos aprovechando la optimización de la ingeniería para minimizar los costes de los tokens, lo que permite la implementación a gran escala de la innovación.

Garantizar la seguridad de los datos aprovechando la optimización de la ingeniería para minimizar los costes de los tokens, lo que permite la implementación a gran escala de la innovación. Consolidación de las mejores prácticas de ingeniería para acelerar la adopción de la IA: Aprovechando modelos de código abierto y capacidad de cómputo abierta, Huawei impulsa interacciones de IA de baja latencia, modelos optimizados específicos para el control de riesgos e ingeniería de agentes avanzada con una integración perfecta con los socios. Mediante la ingeniería de computación, la ingeniería de modelos y la ingeniería de agentes, Huawei mejora tanto la eficacia como la velocidad de la adopción de la IA para las instituciones financieras.

Aprovechando modelos de código abierto y capacidad de cómputo abierta, Huawei impulsa interacciones de IA de baja latencia, modelos optimizados específicos para el control de riesgos e ingeniería de agentes avanzada con una integración perfecta con los socios. Mediante la ingeniería de computación, la ingeniería de modelos y la ingeniería de agentes, Huawei mejora tanto la eficacia como la velocidad de la adopción de la IA para las instituciones financieras. Creación de una base digital inteligente: Ofrecer una actualización de capacidades de tres capas en plataformas de datos, gobernanza y aplicaciones para establecer una base R.A.C.E. preparada para la IA en el sector financiero.

Ofrecer una actualización de capacidades de tres capas en plataformas de datos, gobernanza y aplicaciones para establecer una base R.A.C.E. preparada para la IA en el sector financiero. Creación de una infraestructura de computación de IA de alto rendimiento y nivel empresarial: Presentación del Huawei Atlas 850E SuperPoD, que proporciona una infraestructura de computación de IA eficiente y de nivel empresarial, impulsada por una arquitectura de computación líder y una red de alto rendimiento.

Presentación del Huawei Atlas 850E SuperPoD, que proporciona una infraestructura de computación de IA eficiente y de nivel empresarial, impulsada por una arquitectura de computación líder y una red de alto rendimiento. Lanzamiento de un programa de desarrollo de talento en IA: Durante los próximos tres años, Huawei aspira a formar a más de 10.000 expertos interdisciplinarios en "Finanzas + IA" para el sector financiero global.

Construyendo una base de datos sólida para la IA: Impulsando la actualización R.A.C.E. de la arquitectura de datos financieros

Huawei ha presentado ya su solución de inteligencia de datos financieros 6.0, que ofrece una actualización de capacidades de tres capas que abarca plataformas de datos, gobernanza de datos y aplicaciones de datos.

Creación de una plataforma convergente de datos e IA: Impulsado por la sinergia entre hardware y software, el nuevo lago de datos de IA admite almacenamiento y computación multimodales, lo que permite el procesamiento eficiente de datos no estructurados, como documentos y vídeos.

Impulsado por la sinergia entre hardware y software, el nuevo lago de datos de IA admite almacenamiento y computación multimodales, lo que permite el procesamiento eficiente de datos no estructurados, como documentos y vídeos. Establecimiento de una gobernanza de datos integral: En colaboración con Keyrus y Sunline, Huawei ha desarrollado un marco integral de gobernanza de datos diseñado para mejorar la eficiencia en la utilización de los datos.

En colaboración con Keyrus y Sunline, Huawei ha desarrollado un marco integral de gobernanza de datos diseñado para mejorar la eficiencia en la utilización de los datos. Impulso de aplicaciones de datos e IA: Junto con Sensors Data, Huawei ha presentado una solución de marketing hiperpersonalizada que utiliza más de 5.000 etiquetas de clientes para optimizar la interacción con el usuario. Además, una solución inteligente antifraude conjunta, desarrollada con TrustDecision, logra un tiempo de respuesta de detección de 30 milisegundos, incorporando análisis de casos basados en IA para multiplicar por 40 la eficiencia.

Modernización de aplicaciones acelerada con IA: Actualización a Digital CORE Solution 6.0 como base para la banca con agentes

Contando con más de una década de experiencia en la modernización de aplicaciones centrales, Huawei ha llevado a cabo el desarrollo de las capacidades sistemáticas en cuatro pilares: plataformas, bases de datos, ingeniería y operaciones y mantenimiento. Hasta la fecha, estas capacidades han permitido a más de 150 instituciones financieras en todo el mundo modernizar sus sistemas centrales, utilizando IA para acelerar aún más el proceso de "Liberación de sistemas heredados" para las arquitecturas centrales financieras.

En esta cumbre, Huawei presentó su Digital CORE Solution 6.0, que incluye actualizaciones integrales en diversos escenarios, desarrollo impulsado por IA, ingeniería, arquitectura y plataformas:

Escenarios centrales optimizados: Huawei colabora con socios globales de primer nivel para desarrollar conjuntamente nuevas soluciones en tres áreas clave: tarjetas de crédito, pagos bancarios centrales y modernización de los sistemas centrales de seguros.

Huawei colabora con socios globales de primer nivel para desarrollar conjuntamente nuevas soluciones en tres áreas clave: tarjetas de crédito, pagos bancarios centrales y modernización de los sistemas centrales de seguros. Modernización de aplicaciones con IA: Impulsada por Huawei CodeArts y desarrollada conjuntamente con Stefanini y Sunline, la solución de transpilación de código para mainframes con IA alcanza una tasa de adopción superior al 90%, acelerando significativamente la modernización de las aplicaciones.

Impulsada por Huawei CodeArts y desarrollada conjuntamente con Stefanini y Sunline, la solución de transpilación de código para mainframes con IA alcanza una tasa de adopción superior al 90%, acelerando significativamente la modernización de las aplicaciones. Actualización de ingeniería y procesos: Se actualizan integralmente las soluciones de refactorización de aplicaciones y migración sin interrupciones para reducir los ciclos de planificación y diseño en más del 50%; se colabora con socios del ecosistema para construir el sistema Switchover, garantizando transiciones de servicio fluidas y sin interrupciones.

Se actualizan integralmente las soluciones de refactorización de aplicaciones y migración sin interrupciones para reducir los ciclos de planificación y diseño en más del 50%; se colabora con socios del ecosistema para construir el sistema Switchover, garantizando transiciones de servicio fluidas y sin interrupciones. Arquitectura basada en celdas mejorada: Se profundiza en las arquitecturas basadas en celdas y de autoescalado para soportar picos de tráfico de hasta diez veces, minimizando el impacto para lograr una alta disponibilidad del 99,999%.

Se profundiza en las arquitecturas basadas en celdas y de autoescalado para soportar picos de tráfico de hasta diez veces, minimizando el impacto para lograr una alta disponibilidad del 99,999%. Nuevas soluciones de contenedores multiplataforma: Aprovechando su rendimiento multinúcleo y de alta concurrencia, la computación de propósito general TaiShan ha impulsado la modernización de aplicaciones para más del 80% de los bancos e instituciones financieras chinas en ocho países. Este año, Huawei se ha asociado con líderes en contenedores como Alauda y Rancher para desarrollar conjuntamente una solución de contenedores multiplataforma. Esta solución, que ya se ha implementado a gran escala en bancos líderes de Asia-Pacífico y Sudáfrica, permite una contenerización de aplicaciones más flexible.

Construyendo una infraestructura preparada para IA con "4 ceros" para fortalecer la resiliencia financiera

Desde los centros de datos tradicionales hasta los centros de datos en la nube, y más allá, los centros de datos con IA (AIDC), la resiliencia sigue siendo un pilar fundamental para las instituciones financieras. Con su propuesta de valor de resiliencia "4 ceros" y el marco de producto de la solución R-A-A-S como base, Huawei ha actualizado integralmente su arquitectura, soluciones e infraestructura. Al ofrecer capacidades de vanguardia que abarcan consultoría de recuperación ante desastres (DR), programación inteligente de tráfico y DR heterogénea, Huawei eleva las capacidades de DR activa-activa a un nivel superior. Ante la era de la computación con IA, Huawei está construyendo una arquitectura de resiliencia convergente para computación de propósito general y con IA. Mediante sus soluciones de inferencia integrada para AIDC y de operación y mantenimiento (O&M) de centros de datos inteligentes de ciclo de vida completo, Huawei permite a las instituciones financieras globales acelerar la innovación en IA al tiempo que construyen una infraestructura resiliente y preparada para el futuro.

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