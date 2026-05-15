Huawei y sus colaboradores reciben el premio GSMA Global Mobile LATAM por el proyecto Tech4Nature México para la protección de los jaguares

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de ayer, Huawei recibió el premio Global Mobile (GLOMO) LATAM por su impacto social en América Latina con su proyecto Tech4Nature – Reserva Natural Dzilam de Bravo en Yucatán, México. El premio GLOMO, otorgado por GSMA en M360 LATAM 2026, reconoce la contribución del proyecto a la conservación del medio ambiente gracias al uso de la tecnología para la protección de los jaguares en la reserva.

Huawei y sus colaboradores reciben el premio GLOMO en GSMA M360 LATAM 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

En el marco de la colaboración global Tech4Nature entre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y TECH4ALL de Huawei, el proyecto de México utiliza herramientas tecnológicas avanzadas para monitorear y preservar el hábitat natural del jaguar, una especie emblemática y en peligro de extinción en Yucatán.

"Este reconocimiento refleja el poder de la tecnología cuando se pone al servicio de las personas y el planeta", expresó Samira Herrera, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Huawei México. "Tech4Nature México constituye un ejemplo de cómo la colaboración intersectorial puede generar un impacto positivo tangible en las comunidades y la conservación de la biodiversidad".

El proyecto, que comenzó en 2022 y se encuentra actualmente en su segunda etapa, es resultado de la colaboración entre la UICN, Huawei, el gobierno del estado de Yucatán, C Minds, la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) y la comunidad local de Dzilam de Bravo. La solución integra la detección de especies y la identificación individual con IA, el monitoreo y la gobernanza liderados por la comunidad, y la colaboración intersectorial entre el gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector privado.

"Tech4Nature México demuestra que el verdadero potencial de la tecnología reside en transformar los datos en coordinación, acción colectiva y políticas públicas para la protección de la naturaleza. Mediante la colaboración multisectorial enfocada en las comunidades y los derechos humanos, la iniciativa utiliza herramientas como la inteligencia artificial y las pone al servicio de los ecosistemas que sustentan nuestras economías y nuestro futuro", afirmó Regina Cervera, coordinadora del proyecto Tech4Nature México de AI for Climate en C Minds.

Desde el inicio del proyecto, 26 cámaras trampa y 60 dispositivos acústicos instalados en la reserva han identificado más de 147 especies, 40 de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Lo que es más importante, el sistema ha identificado 16 jaguares individuales y ha proporcionado información clave para entender su comportamiento, sus movimientos y las medidas de conservación que pueden proteger a la especie y que resultan fundamentales para el equilibrio ambiental de la reserva.

Las soluciones en la nube de Huawei se utilizan para el procesamiento y análisis de los datos de campo. Además del material de video de los jaguares, el sistema ha registrado y analizado automáticamente más de 100.000 imágenes y 600.000 grabaciones de sonido, lo que refuerza el monitoreo de la fauna local y los ecosistemas donde habita. La información obtenida gracias a los datos permite comprender mejor el ecosistema y tomar decisiones más efectivas para la conservación de la biodiversidad, que influyan en las políticas públicas. Más allá de los datos ecológicos, los impactos a nivel de paisaje son visibles: el área protegida se ha ampliado de 69.000 a 104.000 hectáreas.

Tecnologías como la IA, el almacenamiento en la nube y el análisis de datos han hecho posible que el proyecto Tech4Nature México genere un modelo de conservación científica sostenible que combine la innovación científica con la participación comunitaria. Junto con estas tecnologías, las soluciones de conectividad inalámbrica de Huawei constituyen un elemento clave de la transmisión de datos ambientales en los proyectos Tech4Nature, un tema que tuvo una amplia repercusión en M360 LATAM 2026. El evento, que se desarrolló el 13 y el 14 de mayo, reunió a líderes regionales e internacionales del ecosistema tecnológico, las redes móviles, los gobiernos y los sectores conectados para debatir sobre las maneras de aprovechar el poder de la tecnología y trabajar por un futuro mejor para todos. Los premios GLOMO LATAM celebran a los agentes de cambio que redefinen la tecnología, la conectividad y el progreso social en la región. El premio para el proyecto Tech4Nature México reconoce la solución para su innovación y la capacidad de generar importantes beneficios sociales y ambientales para América Latina.

Con Tech4Nature México, Huawei reafirma su compromiso de usar la tecnología como herramienta para construir un futuro más sostenible e inclusivo, e impulsar proyectos que contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo de la comunidad.

Acerca de Tech4Nature

Huawei y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) iniciaron la sociedad global Tech4Nature en 2020 para multiplicar el éxito en la conservación de la naturaleza a través de la innovación tecnológica. De acuerdo con la iniciativa TECH4ALL de Huawei y la Lista Verde de la UICN, Tech4Nature ha apoyado 13 proyectos en 11 países con soluciones personalizadas para los desafíos de conservación.

Cuenta de Huawei en X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Más información acerca de TECH4ALL en: https://www.huawei.com/en/tech4all

Más información acerca de Tech4Nature en: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980132/Lead_800_500.jpg

FUENTE Huawei