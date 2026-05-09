El lanzamiento de Huawei en Bangkok impulsa la innovación para todo tipo de situaciones y da paso a una nueva etapa de vida inteligente

BANGKOK, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de mayo de 2026, Huawei celebró su Lanzamiento de productos innovadores bajo el lema "Now Is Your Spark" (Ahora es tu celebración) en Bangkok, Tailandia, en el que se presentaron de manera oficial la HUAWEI MatePad Pro Max, la HUAWEI WATCH FIT 5 Series, la edición especial HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition y otros productos innovadores. Gracias a su tecnología adaptada a cualquier situación, estos dispositivos constituyen una auténtica herramienta que permite a los usuarios a nivel mundial explorar el mundo y expresarse.

HUAWEI MatePad Pro Max (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI nova 15 Max (PRNewsfoto/HUAWEI)

Una tablet emblemática ultradelgada que establece nuevos estándares en materia de productividad móvil

En este lanzamiento, Huawei presentó la HUAWEI MatePad Pro Max a nivel mundial. La HUAWEI MatePad Pro Max es una tablet que combina diseño elegante, pantalla de alta calidad, productividad a la altura de una computadora y un conjunto completo de herramientas creativas y ofrece el rendimiento de una tablet de gama alta en un diseño extraordinariamente fino y liviano. Con un peso de 499 g y un grosor de tan sólo 4,7 mm, incluso su versión PaperMatte Edition pesa sólo 509 g, la HUAWEI MatePad Pro Max es la tableta más fina y liviana de entre la categoría de 13 pulgadas o más.

Relojes inteligentes renovados para la próxima generación

Huawei presentó una nueva variedad de dispositivos wearables diseñados especialmente para los jóvenes. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series mantiene su emblemático diseño cuadrado, ahora realzado con una estética elegante y llamativa. Este reloj guía a los usuarios con miniejercicios atractivos y accesibles y promueven un estilo de vida más activo. La serie también abarca una amplia variedad de deportes de competencia, como ciclismo, golf, carrera por senderos y tenis. Gracias a sus funciones avanzadas de seguimiento, análisis y orientación, se adapta a las más diversas necesidades, desde las rutinas diarias de ejercicio físico hasta el deporte de competencia.

En este evento también debutó el nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, un reloj profesional para correr que refleja el espíritu y la esencia de las carreras de maratón. Incluye un nuevo índice de capacidad de carrera (RAI) y un panel de control profesional, lo que ofrece a los corredores información más detallada para entrenar de forma más inteligente y competir con más intensidad.

Huawei se ha asociado con la reconocida diseñadora de joyas Francesca Amfitheatrof para lanzar el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Inspirado en la belleza floreciente de la primavera, este diseño cuenta con 99 diamantes naturales y cristal de zafiro con corte de diamante, una celebración en forma de joya de la fuerza y vitalidad femeninas.

Además, Huawei presentó nuevos relojes infantiles de gama alta: la HUAWEI WATCH KIDS X1 Series. Este modelo está equipado con un sistema de cámaras de alta definición delantera y trasera, cuenta con una cámara frontal ultra gran angular de 110° y una pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas, lo que ofrece una pantalla más grande y un campo de visión más amplio. El dispositivo también cuenta con un cuerpo desmontable y giratorio, así como con una función de realidad aumentada, lo que permite a los niños capturar cada momento especial de sus aventuras.

Una nueva experiencia móvil adaptada a las diversas necesidades de los usuarios jóvenes

Huawei lanzó oficialmente el HUAWEI nova 15 Max, lo que redefine la experiencia para una generación que juega a tope y toma fotos con precisión. Equipado con una cámara Ultra Clara RYYB de 50 MP, ofrece colores realistas incluso con poca luz o a contraluz. La súper batería de 8,500 mAh garantiza el uso durante todo el día, lo que elimina la preocupación por la autonomía. Su cuerpo extra resistente es a prueba de caídas, por lo que los golpes cotidianos ya no representan ningún problema. Gracias a su pantalla OLED de colores vivos y a sus dos altavoces estéreo simétricos, podrás disfrutar en todo momento de una experiencia audiovisual envolvente. Desde la fotografía hasta la duración de la batería y desde la resistencia hasta los elementos audiovisuales, el HUAWEI nova 15 Max potencia constantemente cada pasión.

Desde tablets emblemáticas hasta relojes inteligentes diseñados para niños, Huawei espera seguir colaborando con usuarios de todo el mundo para ayudar a las personas a vivir y trabajar mejor, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Huawei sigue apostando por tecnología que no solo sea útil, sino que también resulte verdaderamente enriquecedora, una tecnología que despierte inspiración. Huawei espera seguir colaborando con usuarios de todo el mundo para ayudar a las personas a vivir y trabajar mejor, dondequiera que estén.

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FUENTE HUAWEI