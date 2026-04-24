Hisense presenta la serie UR9, que marca el comienzo de una nueva era de las pantallas con tecnología RGB MiniLED auténtica

QINGDAO, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, anunció hoy el lanzamiento mundial de su última línea de televisores premium, la serie UR9. Más que el lanzamiento de un producto, la UR9 representa una nueva interpretación del "color natural y real": una interpretación que no solo es más vívida, sino también más natural, agradable y fiel a la realidad para la visualización diaria.

La esencia de UR9 reside en un avance revolucionario en la forma en que se crea y se experimenta el color. Al generar el color directamente en la fuente de luz, la UR9 ofrece tonos más intensos, detalles más precisos y una experiencia visual más cercana a la forma en que el ojo humano percibe el mundo real, lo que reduce la fatiga visual y mejora la inmersión.

Este gran avance en la experiencia centrada en el usuario se debe a la tecnología RGB MiniLED de Hisense, líder en el sector. En marzo de 2026, la Junta de la División de Video de la Asociación de Tecnología de Consumo (CTA) publicó la definición oficial del sector para los televisores RGB LED. Como miembro de la CTA, Hisense desempeña una función fundamental en el establecimiento del estándar mundial del sector de lo que es la tecnología RGB MiniLED auténtica, y continúa superando los límites de la tecnología de visualización convencional.

A la vanguardia de esta innovación, la serie UR9 de Hisense representa un salto cuántico en la ingeniería de pantallas. Más allá de la tecnología MiniLED tradicional, introduce un sistema de retroiluminación RGB MiniLED completo, en el que cada LED integra diodos rojos, verdes y azules independientes, lo que permite un control sin precedentes sobre el color, el brillo y el contraste. Esta arquitectura alcanza hasta el 100 % de la variedad de colores BT.2020, lo que ofrece un rendimiento cromático que no solo es más amplio, sino también más preciso y realista.

Este avance tecnológico se basa en el nuevo procesador Hi-View AI Engine RGB. Mediante la coordinación en tiempo real del color y el brillo a nivel de zona, el procesador garantiza que cada fotograma se optimice de forma dinámica, lo que aporta mayor profundidad, claridad y equilibrio a cada escena.

Más allá de la excelencia visual, la UR9 está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial completa. Su sistema de sonido envolvente multicanal 4.1.2 integrado, calibrado a nivel profesional por Devialet, crea un paisaje sonoro totalmente envolvente de 360 grados. Con altavoces de altura orientados hacia arriba, canales de sonido envolvente específicos y un potente subwoofer integrado, el sistema ofrece profundidad cinematográfica, rango dinámico y realismo espacial sin necesidad de equipos externos.

Para garantizar una visualización cómoda en todo momento y en cualquier entorno, la UR9 también cuenta con paneles optimizados para cada región: antirreflejos y sin deslumbramiento para Europa, Australia y otras regiones, y el panel Obsidian para las Américas, lo que minimiza las distracciones causadas por la luz ambiental sin comprometer la calidad de la imagen. Para los entusiastas de los videojuegos, la frecuencia de actualización nativa de 180 Hz en determinados modelos ofrece una fluidez de movimiento y una capacidad de respuesta excepcionales, lo que lleva las experiencias de juego de última generación a un nuevo nivel.

Compatible con una amplia variedad de formatos premium, entre los que se incluyen Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced y Filmmaker Mode, la UR9 está diseñada para satisfacer las cambiantes exigencias tanto de los creadores de contenido como de los consumidores. Su rendimiento se complementa con un refinado diseño Pure Elegance, que cuenta con un soporte de metal premium y un acabado prácticamente sin biseles que se integra a la perfección en cualquier espacio moderno.

Con el lanzamiento de la UR9, Hisense se enfoca aún más en su visión de "Innovating A Brighter Life" (Innovar para una vida más brillante). Al redefinir el concepto de "colores naturales y reales" mediante la tecnología RGB MiniLED auténtica, Hisense no solo impulsa la tecnología de visualización, sino que también crea una experiencia visual más natural, más inmersiva y más centrada en el ser humano.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962919/UR9_16x9_TR.jpg

FUENTE Hisense