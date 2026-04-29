Hisense se asocia con Phantom Blade Zero para presentar una experiencia de juego RGB de última generación

QINGDAO, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, reafirmó hoy su asociación con Phantom Blade Zero, y será el socio oficial mundial en las categorías de televisores y monitores para el próximo título desarrollado por S-GAME.

En la Gamescom LATAM 2026, Hisense hace realidad esta asociación, y demuestra cómo las tecnologías de visualización pueden mejorar las experiencias de juego reales y profundizar la inmersión del jugador, como parte de su expansión general en el ecosistema de los videojuegos.

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El núcleo de esta colaboración es la tecnología de pantallas de Hisense, que ofrece una mejor reproducción del color y un mayor contraste. En el caso de Phantom Blade Zero, esto se traduce en imágenes de combate más fluidas, detalles ambientales más ricos y una iluminación atmosférica, lo que da vida a su mundo cinematográfico inspirado en el género wuxia con profundidad y fluidez. A medida que los jugadores se meten en la piel de un guerrero que se enfrenta a su destino, cada movimiento, cada sombra y cada golpe se representan con un realismo excepcional.

"Las grandes experiencias de juego se basan tanto en la inmersión emocional como en una respuesta precisa", afirmó Paul Zhang, director general del Departamento de Marca y Marketing del Centro Comercial Mundial de Hisense. "Para un título como Phantom Blade Zero, en el que la estética wuxia se combina con una acción vertiginosa, nuestra tecnología de visualización está diseñada para reproducir con fidelidad cada movimiento y emoción, de modo que los jugadores no solo vean el mundo, sino que se sientan plenamente parte de él".

Julius Li, director de marketing de S-GAME, añadió: "Juntos, ofrecemos al público de todo el mundo una experiencia cinematográfica totalmente inmersiva: combates vertiginosos que lo dejarán sin aliento, un fascinante y sobrenatural mundo de KungfuPunk, y una épica narrativa cinematográfica de wuxia, repleta de destinos entrelazados, pasión y rivalidad... que hace que cada golpe, cada escena y cada momento dramático se sientan vívidamente reales e inolvidables".

Fiel a su visión de "Innovate a Brighter Life" (Innovar para una vida mejor), Hisense sigue impulsando un enfoque de innovación centrado en los seres humanos, y combina tecnología de visualización de vanguardia con experiencias de usuario significativas. Mediante esta colaboración, Hisense acerca a los jugadores a los mundos en los que juegan, con imágenes que no solo son más vívidas, sino también intuitivas e inmersivas.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

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FUENTE Hisense