Huawei lanza soluciones ecológicas de última generación impulsadas por IA y soluciones AIDC a nivel GW para empoderar a los operadores

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el evento de lanzamiento de productos y soluciones celebrado durante el MWC Barcelona 2026, Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, presentó la nueva generación de soluciones ecológicas impulsadas por IA y soluciones AIDC a nivel GW. Estas soluciones ayudan a los operadores a crear redes con objetivos de cero emisiones de carbono y a sentar unas bases sólidas para la computación con IA en la era de la Internet agéntica, impulsando una transformación inteligente y con bajas emisiones de carbono.

Sitio ecológico impulsado por IA

Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

A medida que el mundo inteligente se acelera, el desarrollo de la IA impulsa un crecimiento explosivo del tráfico, lo que plantea retos para las instalaciones eléctricas de los sitios web. El sitio ecológico impulsado por IA de Huawei es el primero en ofrecer una sinergia inteligente de extremo a extremo, lo que mejora la resiliencia de la red y reduce los gastos operativos de energía, convirtiendo los activos de almacenamiento de energía de los operadores en fuentes de ingresos.

Cero interrupciones de red debido a cortes de energía: iBackup duplica el tiempo de respaldo, lo que aumenta la disponibilidad de energía del sitio al 99,9 %. En Kuwait, el tiempo de respaldo de emergencia se incrementó de 3 a 6 horas para garantizar la continuidad del negocio durante los cortes de energía.

Un tanque de combustible al año: algoritmos inteligentes integran previsiones meteorológicas, de generación de energía y de carga para permitir una programación inteligente y colaborativa de sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y grupos electrógenos. En el sur de África, esta solución ayudó a los clientes a reducir el consumo de combustible en un 75 %, lo que supuso un ahorro de más de 10.000 dólares estadounidenses y una reducción de las emisiones de carbono de 18 toneladas por emplazamiento al año.

Desde ahorrar dinero hasta ganar dinero: la solución de central eléctrica virtual para todo tipo de situaciones permite que los activos de almacenamiento de energía de los operadores participen en el mercado eléctrico y generen ingresos. En el norte de Europa, esta solución ayudó a los clientes a aumentar sus ingresos anuales en más de € 2.000 por sitio.

Solución AIDC de nivel GW

La era inteligente ha sido testigo de un aumento en la demanda de potencia informática, lo que ha impulsado la construcción de instalaciones de AIDC. Sin embargo, esto también plantea desafíos en cuanto a fiabilidad, consumo energético, entrega y evolución fluida. El centro de datos de Huawei reconstruye los cuatro vínculos fundamentales del suministro eléctrico, la refrigeración, el almacenamiento de energía y las operaciones para proporcionar una solución AIDC altamente fiable, eficiente desde el punto de vista energético, de entrega rápida y totalmente compatible, que maximiza los tokens por vatio e impulsa el avance de la era de la IA.

Fuente de alimentación de enlace completo AIDC: gracias a las innovaciones en el suministro de energía desde la red hasta los chips y a la comercialización de enlaces de suministro de energía, Huawei ha desarrollado una solución PowerPOD integrada de alta densidad, alta eficiencia y fiabilidad para facilitar la rápida entrega de AIDC.

Refrigeración de cadena completa AIDC: gracias a las innovaciones en la disipación del calor desde los chips hasta el entorno exterior y a la comercialización de enlaces de refrigeración, Huawei ha creado una solución IT POD integrada, eficiente, fiable e inteligente para ayudar a los AIDC a lograr una refrigeración eficiente y altamente fiable.

IA para operaciones inteligentes de DC: se aprovecha la IA para mejorar los centros de datos, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia energética de los AIDC a lo largo de todo su ciclo de vida. IA para la seguridad: la predicción y la identificación de fallos facilitan la transición de la respuesta pasiva al mantenimiento predictivo.

IA para la eficiencia energética: la coordinación y optimización inteligentes de la refrigeración y el suministro de energía reducen el consumo energético.

Bob afirmó que Huawei aprovechará al máximo sus ventajas en tecnologías convergentes en los campos de la energía, las comunicaciones inalámbricas y los servicios para ayudar a los operadores a construir instalaciones eléctricas para TIC más flexibles, fiables y ecológicas, acelerar la transformación inteligente en la era de la IA y lograr un éxito comercial continuo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924434/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg

FUENTE Huawei Digital Power