Huawei lanza el programa "AHEAD" para construir un nuevo ecosistema de beneficio mutuo en educación y salud

SHENZHEN, China, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Convención de Socios Globales de Educación y Salud 2026, celebrada bajo el lema "Juntos, impulsando la educación y la salud inteligentes", concluyó con éxito en China. El evento atrajo a más de 500 clientes y socios de la industria en más de 40 países y regiones. En el evento, Huawei presentó el programa Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 – "AHEAD" (Alianza para la Digitalización de la IA en Salud y Educación 2.0), dedicado a forjar una sinergia industrial más estrecha y cultivar un ecosistema sostenible de alto nivel.

Lanzamiento de Alianza para la Digitalización de la IA en Salud y Educación 2.0 (PRNewsfoto/Huawei)

Transformación impulsada por la IA: actualización de la alianza de socios para evolucionar con los tiempos

Junfeng Li (Wind), vicepresidente de Huawei, director ejecutivo de la Unidad de Negocios del Sector Público Mundial, señaló en su discurso de apertura que nos encontramos en una ola de transformación impulsada por la IA. Como base del desarrollo humano sostenible, los sectores de la educación y la salud se enfrentan a un imperativo mundial de transformación inteligente, un desafío que al mismo tiempo ofrece inmensas oportunidades.

Él destacó el compromiso de Huawei de liderar caminos óptimos para la transformación inteligente de la educación y la salud, con el fin de aprovechar la IA y otras tecnologías de vanguardia para democratizar el acceso a la formación de alta calidad y optimizar la prestación de servicios de salud a nivel mundial. El lanzamiento del programa "AHEAD" es un paso crucial para que Huawei trabaje con socios a nivel mundial para construir una comunidad de la industria para el futuro.

La Alianza de Socios 2.0 profundiza la cooperación global en seis dimensiones

Al escalar de la infraestructura 1.0 a un ecosistema global más integrado, la Alianza de Socios 2.0 optimiza seis pilares de colaboración críticos: conocimiento de tendencias, empoderamiento, creación conjunta de soluciones, marketing, intercambio de oportunidades y expansión, lo que genera un valor superior para socios y clientes.

Robert Yang, director del Departamento de Desarrollo de Socios de la Unidad de Negocio Global del Sector Público de Huawei, describió la hoja de ruta principal para la actualización de la alianza y destacó la intención de la empresa de movilizar la experiencia colectiva de los socios mundiales. Mediante el fomento de un marco de colaboración, Huawei está posicionada para ofrecer soluciones más innovadoras y específicas para el sector, lo que impulsa un salto cualitativo en la transformación digital e inteligente de los sectores educativo y sanitario.

El éxito de esta Convención de Socios Globales de Educación y Salud de China es un testimonio del compromiso colectivo de Huawei y sus socios para avanzar en estos sectores. De cara al futuro, Huawei profundizará la sinergia estratégica con los socios para explorar escenarios de aplicaciones de alto valor, innovar conjuntamente en tecnologías de vanguardia y abordar los desafíos mundiales. Juntos, Huawei y sus socios redefinirán la hoja de ruta para la transformación digital e inteligente de la educación y la salud a escala mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996409/image1.jpg

FUENTE Huawei