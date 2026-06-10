Con el apoyo de Huawei, Aztelekom logra una conectividad de banda ancha casi a nivel nacional a través de "Online Azerbaijan"

BAKÚ, Azerbaiyán, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Aztelekom, una parte de la empresa AZCON Holding, y Huawei anunciaron hoy que la estrategia nacional de conectividad de banda ancha "Online Azerbaijan" (Azerbaiyán en línea) ya cubre el 99,7 % del territorio de Azerbaiyán.

Khinalig, en Azerbaiyán, es uno de los pueblos de montaña remotos con conectividad a través de “Online Azerbaijan” / Crédito de la imagen: Huawei

Hasta 3 millones de hogares y empresas, tanto en las grandes ciudades como en pueblos remotos, ahora tienen acceso completo a Internet de alta velocidad y a servicios digitales, de los que 2 millones se conectaron en los últimos dos años. Hoy en día, prácticamente la totalidad de los 10,45 millones de habitantes del país tienen acceso a Internet de alta velocidad.

"Abordamos esta iniciativa no solo como una actualización tecnológica, sino como una inversión estratégica destinada a reducir la desigualdad digital, garantizar el acceso equitativo a los servicios digitales y facilitar la transformación digital de los servicios públicos", declaró Hasan Omarov, director ejecutivo de Aztelekom. "El megaproyecto 'Online Azerbaijan' es una de las iniciativas de infraestructura más grandes en la historia de nuestro país. Por primera vez, los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tienen acceso equitativo a servicios de Internet de alta velocidad y confiables, así como a las mismas oportunidades digitales. El alto potencial técnico de Huawei, sus soluciones innovadoras y su capacidad comprobada para ejecutar proyectos a gran escala han desempeñado una función fundamental en el desarrollo de la infraestructura digital de Azerbaiyán. Al partir de la base del megaproyecto 'Online Azerbaijan', el despliegue de tecnologías avanzadas como 10G y 50G PON permitirá ofrecer servicios de banda ancha ultrarrápidos, confiables y de alta capacidad a hogares y empresas en un futuro próximo".

Lanzada por el Ministerio de Desarrollo Digital y Transporte en 2021, la iniciativa "Online Azerbaijan" está en consonancia con los objetivos del gobierno de aumentar la velocidad promedio de Internet en redes de banda ancha estables a 50 Mbps para 2025. En el marco de su programa de inclusión digital TECH4ALL, Huawei ha desempeñado una función fundamental en el desarrollo de infraestructura, lo que incluye la conexión de algunas de las aldeas más remotas del país con soluciones de fibra gigabit totalmente ópticas.

"Huawei se compromete a utilizar sus tecnologías y soluciones para reducir la brecha digital y hacer posible un mundo digital inclusivo y sostenible", afirmó Cui Yangyang, director de la Oficina del Programa TECH4ALL de Huawei. "Garantizar que todas las personas tengan acceso a Internet de alta velocidad, independientemente de su ubicación, abre oportunidades para todos los ciudadanos y les permite contribuir a la creciente economía digital del país y a un futuro próspero".

Las soluciones de telecomunicaciones totalmente ópticas de Huawei se centran en la creación de una infraestructura integral que reemplaza la conmutación eléctrica tradicional por tecnologías ópticas para satisfacer los requisitos de gran ancho de banda y baja latencia.

Los objetivos del proyecto se establecieron en función de la densidad de población, el potencial de infraestructura y los indicadores sociales de cada una de las 14 regiones económicas de Azerbaiyán. Al inicio del proyecto, la velocidad promedio de Internet en Azerbaiyán era de tan solo 11,7 Mbit/s, cifra que se multiplicó por más de siete hasta alcanzar los 88,84 Mbit/s en 2025. Este progreso es resultado directo del despliegue de una infraestructura de fibra óptica sólida y a gran escala, que incluye el reemplazo completo de las antiguas redes de cobre por fibra óptica. En tan solo un año, Azerbaiyán ascendió nueve puestos en el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de la ONU, y entró por primera vez en el nivel superior de gobernanza digital en 2025.

El proyecto se ha presentado como caso de estudio en diversos eventos especializados durante varios años. Además, ha ganado cinco premios internacionales diferentes y ha sido publicado como un caso de negocio ejemplar por Harvard Business Review Türkiye y en el libro Principles of Modern Marketing de Philip Kotler.

Anteriormente, muchas zonas rurales de Azerbaiyán tenían acceso limitado a la conectividad moderna y a los servicios digitales. En pueblos de montaña remotos y tradicionales como Khinalig, por ejemplo, la introducción de conectividad de alta velocidad y confiable ha mejorado de manera considerable las oportunidades locales, ha apoyado a las pequeñas y medianas empresas, ha impulsado el turismo y ha permitido a los artesanos locales compartir sus artesanías tradicionales con un público mundial gracias a transmisiones en vivo. La mejora de la conectividad también ha ampliado el acceso a la educación en línea para las escuelas rurales, lo que ha contribuido a reducir la brecha digital y ha brindado a los estudiantes de las zonas rurales un mayor acceso y oportunidades de aprendizaje comparables a las de sus compañeros de las zonas urbanas.

Además de la educación en línea, se están implementando proyectos relacionados con la telemedicina y las ciudades inteligentes en todo el país. En su próxima fase, el proyecto "Online Azerbaijan" se centrará en llevar la tecnología 5G y el Internet de las Cosas (IoT) a las regiones más remotas, a la vez que pondrá un gran énfasis en la eficiencia energética y la adopción de tecnologías ecológicas.

Acerca de TECH4ALL

TECH4ALL es la iniciativa y el plan de acción a largo plazo de Huawei para la inclusión digital. Gracias a tecnologías innovadoras y colaboraciones, TECH4ALL tiene como objetivo crear un mundo digital inclusivo y sostenible: https://www.huawei.com/en/tech4all

FUENTE Huawei