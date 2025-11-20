Kolmar Korea distinguida por segundo año consecutivo entre las mejores empresas del mundo de crecimiento sostenible 2026 por la revista TIME

Clasificada entre el 7 % superior de más de 4.000 empresas mundiales, lo que destaca su liderazgo en innovación ecológica y crecimiento responsable

SEÚL, Corea del Sur, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, líder mundial en el diseño y fabricación original (ODM) de cosméticos, ha sido seleccionada por segundo año consecutivo para la lista de TIME de Las mejores empresas del mundo de crecimiento sostenible 2026, lo que reafirma su posición como líder mundial en prácticas empresariales ecológicas y responsables. Las clasificaciones fueron anunciadas el 13 de noviembre por TIME en colaboración con la empresa de investigación mundial Statista, y reconocen a las 500 empresas más importantes del mundo por su crecimiento sostenible. Kolmar Korea ocupó el puesto 294 en la clasificación general.

Kolmar Korea fue nombrada una de las mejores empresas del mundo en crecimiento sostenible de TIME en 2026 por segundo año consecutivo

Solo diez empresas coreanas figuran en la lista de este año, lo que supone un descenso de 13 con respecto al año pasado, y Kolmar Korea ha sido la única empresa coreana de cosméticos que ha aparecido en la clasificación durante dos años consecutivos.

La evaluación se basó en tres factores con la misma ponderación, crecimiento de los ingresos, estabilidad financiera e impacto medioambiental, en una escala de 100 puntos. Más de 4.000 empresas mundiales de todos los sectores que divulgan de forma transparente datos sobre su desempeño medioambiental cumplieron los requisitos para la evaluación.

Kolmar Korea obtuvo un puntaje total de 81,02, lo que la sitúa entre el 7 % de las mejores empresas a nivel mundial, y mantiene una sólida posición en la clasificación a pesar de la intensa competencia de empresas mundiales que demuestran una fuerte tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) y estabilidad financiera. La empresa obtuvo resultados especialmente buenos en los indicadores de sostenibilidad y se situó en segundo lugar entre las empresas coreanas en cuanto a intensidad y emisiones de carbono y entre el 30 % de las mejores del mundo en gestión de residuos y recursos hídricos.

Este logro refleja el amplio y continuo compromiso de Kolmar Korea con la innovación ecológica y la sostenibilidad circular. Como pionera en el sector, Kolmar Korea ha desarrollado soluciones de envasado sostenibles e innovadoras, como tubos de papel, barras de papel y envases de papel con bomba de una sola mano, lo que ha reducido de forma considerable el uso de plástico. Cabe destacar que su tubo y barra de papel han ganado los tres premios de diseño más prestigiosos del mundo: IDEA(Premios Internacionales a la Excelencia en el Diseño), iF Design Award y Red Dot Design Award, lo que consolida su influencia en las tendencias mundiales de embalaje.

La empresa también está acelerando el desarrollo de fórmulas e ingredientes sostenibles. Su cartera incluye protector solar con certificación de tecnología ecológica, fabricado mediante un proceso de extracción de ingredientes antienvejecimiento que reduce las emisiones de carbono en un 83 %, así como productos biodegradables para el cuidado del cabello y el cuerpo que se descomponen de forma natural en más de un 99 %, lo que minimiza el impacto medioambiental. Kolmar Korea también ha reforzado sus capacidades de fabricación sostenible, al lograr una tasa de reciclaje de residuos del 84,8 % y reducir los residuos destinados a vertederos en un 57,8 % interanual, como parte de su iniciativa "cero vertederos".

En paralelo a los esfuerzos internos en materia de sostenibilidad, Kolmar Korea se compromete a apoyar el crecimiento del ecosistema de belleza coreano mediante la promoción del crecimiento compartido con marcas de belleza independientes emergentes. La empresa organiza de forma periódica seminarios sobre tendencias de belleza y estrategias de marketing para las marcas de sus clientes, apoya a las tiendas temporales de marcas independientes en la Seoul Beauty Week y, desde 2023, realiza el seminario sobre sostenibilidad CONNECT FOR GREEN con sus socios para crear una cadena de valor colaborativa en materia de medioambiente, sociedad y gobernanza (ESG).

"Ser reconocidos como una de las empresas con mayor crecimiento sostenible del mundo por segundo año consecutivo refleja los resultados de nuestro compromiso integral y a largo plazo con la gestión sostenible", afirmó Yoon Sang Hyun, vicepresidente de Kolmar Group. "Seguiremos asumiendo nuestra responsabilidad como empresa mundial que representa a Corea, al impulsar la gestión ecológica y la innovación tecnológica".

