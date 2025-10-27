Kolmar Korea es seleccionada para la iniciativa gubernamental "AI Factory": impulsando la innovación en la fabricación de productos de belleza coreanos

La única empresa de cosméticos seleccionada por el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos para el proyecto "AI Factory"

Esta iniciativa permite una producción ágil, en lotes pequeños y de varios productos para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes en tiempo real

SEÚL, Corea del Sur, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea anunció que fue seleccionada como la única empresa de cosméticos que encabezará un proyecto AI Factory Alliance (Alianza para fabricación con IA) financiado por el gobierno y organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur (MOTIR). Mediante esta iniciativa, la empresa se propone ir más allá de la automatización de fabricación inteligente hacia la autonomía de la fabricación impulsada por IA, y mejorar la competitividad mundial de la industria de la belleza coreana.

Productos en proceso de fabricación en la planta de Sejong de Kolmar Korea.

En el marco del proyecto, Kolmar Korea desarrollará un sistema de fabricación autónomo impulsado por IA que integra todos los procesos de producción cosmética, desde la planificación y formulación hasta el control de calidad, el llenado y el envasado. A diferencia de las fábricas inteligentes tradicionales, que funcionan a partir de datos preestablecidos por humanos, las fábricas con IA utilizan la inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real y optimizar de forma autónoma las operaciones de producción.

El Ministerio de Comercio, Industria y Recursos (MOTIR) es la agencia gubernamental central de Corea del Sur que supervisa la tecnología industrial, la investigación y el desarrollo, el comercio y las relaciones comerciales. Conforme a su visión nacional de convertirse en la "potencia de fabricación líder mundial para 2030", el ministerio puso en marcha la AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, y seleccionó a empresas líderes de cada sector para impulsar la innovación en IA en el sector de la fabricación. Kolmar Korea fue elegida como la única empresa de cosméticos para encabezar la iniciativa, ya que es reconocida por su excelencia tecnológica y sus capacidades de fabricación, que la han situado a la vanguardia de la industria de la belleza coreana.

Kolmar Korea planea modularizar cada etapa de fabricación y aplicar modelos avanzados de IA para alcanzar una precisión del proceso superior al 95 %, uno de los estándares más altos del sector. Esta medida reducirá considerablemente el trabajo adicional debido a defectos y maximizará la eficiencia de la producción. Además, la transición a la fabricación con IA permitirá una producción de alta variedad y bajo volumen, lo que hará posible responder rápidamente a las diversas demandas de los clientes.

El proyecto tendrá una duración de cuatro años y cuatro meses, de septiembre de 2025 a diciembre de 2029. Como empresa líder de la División Bio de AI Factory Alliance, Kolmar Korea encabezará la transformación con IA (AX) del sector de la fabricación de cosméticos. Las iniciativas clave incluyen:

Creación de una plataforma de datos integrada que conecte todos los procesos de producción de cosméticos

Desarrollo de modelos autónomos de IA para el control de procesos con el fin de mejorar la calidad y la precisión de los productos

A medida que el mercado mundial de cosméticos hace cada vez más hincapié en la personalización y la rapidez, la fabricación impulsada por IA se ha vuelto esencial para mantener el liderazgo mundial de los productos de belleza coreanos. Muchos procesos de producción en la industria siguen dependiendo en gran medida del trabajo manual, en especial en lo que respecta al diseño y envasado de productos personalizados. Kolmar Korea pretende compartir las buenas prácticas de su implementación de AI Factory para acelerar la innovación digital en todo el ecosistema de fabricación de cosméticos de Corea.

Kolmar Korea ya ha sentado las bases para la fabricación con IA mediante su sistema de fabricación inteligente, establecido en 2019, el cual redujo las tasas de defectos en un 42 %. La nueva AI Factory partirá de ese éxito para crear un sistema de fabricación de última generación optimizado para la producción flexible de lotes pequeños.

Un representante de Kolmar Korea señaló, "Haber sido seleccionados como la única empresa de cosméticos para el proyecto AI Factory del gobierno reconoce nuestro liderazgo tecnológico en la fabricación impulsada por IA. Aprovecharemos nuestros sistemas autónomos de IA para mejorar los estándares de fabricación de cosméticos de Kolmar Korea y reforzar la competitividad mundial de los productos de belleza coreanos".

Kolmar Korea opera centros de fabricación en Corea, Estados Unidos, Canadá y China y tiene previsto implementar nuevos sistemas de IA en todas sus plantas de producción a nivel mundial. Además, la empresa también tiene la intención de ampliar la aplicación de la tecnología AI Factory a otras filiales de Kolmar Group, incluidas Kolmar BNH (suplementos para la salud), HK inno.N (productos farmacéuticos) y Yonwoo (envasado de cosméticos).

