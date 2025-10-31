Smartee y Straumann anuncian alianzas estratégicas para acelerar la innovación en ortodoncia

SHANGHÁI, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology y Straumann Group anuncian una alianza estratégica. Esta colaboración abarca el desarrollo conjunto de la plataforma de ortodoncia de última generación, la innovación conjunta en tecnologías de alineadores transparentes y una inversión de capital de Straumann en Smartee de un porcentaje de un solo dígito.

Smartee y Straumann anuncian alianzas estratégicas

Junfeng Yao, fundador, presidente, y director ejecutivo de Smartee, afirmó: "La colaboración estratégica entre Smartee y Straumann Group no solo representa una sólida alianza comercial basada en fortalezas complementarias, sino también una iniciativa con visión de futuro destinada a dar forma al futuro de la industria dental".

Florian Kirsch, vicepresidente ejecutivo y director global de IDT de Straumann Group, afirmó: "Es un orgullo para nosotros unir fuerzas con un socio global tan sólido como Smartee. Juntos aceleraremos la innovación en ortodoncia y crearemos una plataforma que permita que los médicos y pacientes de todo el mundo tengan un acceso más fácil a tratamientos de alta calidad y resultados predecibles".

Como líder en el mercado chino de alineadores transparentes, Smartee cuenta con más de 20 años de experiencia y ha desarrollado de forma independiente una serie de tecnologías innovadoras en ortodoncia, además de contar con una gran capacidad en fabricación inteligente.

Straumann Group, líder mundial en cuidado bucal, aporta el fuerte reconocimiento internacional de su marca y su amplia red mundial de ventas y marketing, lo que brindará un sólido respaldo para que la tecnología Smartee sea accesible en los mercados internacionales.

Conjuntamente, esta alianza integrará las fortalezas fundamentales de ambas empresas para impulsar el crecimiento en el mercado mundial de la salud bucal con mayor eficiencia y rapidez, respondiendo a la creciente demanda de tratamientos de ortodoncia de alta calidad.

Acerca de Smartee Dental Technology

Fundada en 2004 y con sede en Shanghái, Smartee es líder mundial en tecnología de alineadores transparentes y soluciones de ortodoncia digital. Con una fuerte presencia internacional, Smartee opera cuatro centros de investigación y desarrollo y cuatro plantas de fabricación ubicadas en China y España. La empresa brinda servicios a más de 99.000 profesionales de la ortodoncia en más de 57 países, ofreciendo una amplia gama de productos de alineación diseñados para tratar diversos problemas de maloclusión en pacientes de todas las edades: niños, adolescentes y adultos.

El compromiso de Smartee con la innovación y la calidad la ha situado como una fuerza pionera en el sector de la ortodoncia, ofreciendo soluciones de vanguardia que combinan lo último en ortodoncia digital, diagnósticos basados en inteligencia artificial y planes de tratamiento personalizados.

Acerca de Straumann Group

Straumann Group (SIX: STMN) es líder mundial en soluciones de sustitución dental y ortodoncia que devuelven la sonrisa y la confianza. Reúne a marcas globales e internacionales que son sinónimo de excelencia, innovación y calidad en odontología de sustitución, correctiva y digital, entre las que se incluyen Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann y otras empresas y socios de propiedad total o parcial. En colaboración con las principales clínicas, institutos y universidades, el Grupo investiga, desarrolla, fabrica y suministra implantes dentales, instrumentos, prótesis CADCAM, alineadores ortodónticos, biomateriales y soluciones digitales para su uso en la corrección, sustitución y restauración dental o para prevenir la pérdida dental.

Con sede en Basilea, Suiza, el Grupo actualmente emplea a cerca de 12.000 personas en todo el mundo. Sus productos, soluciones y servicios están disponibles en más de 100 países a través de una amplia red de subsidiarias y socios de distribución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808021/Smartee_Straumann_Announce_Strategic_Partnerships.jpg

FUENTE Smartee Denti-Technology