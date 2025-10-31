Smartee y Straumann anuncian alianzas estratégicas para acelerar la innovación en ortodoncia

SHANGHAI, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology y el Grupo Straumann anuncian una alianza estratégica. Esta alianza abarca el desarrollo conjunto de la plataforma de ortodoncia de próxima generación, la coinnovación en tecnologías de alineadores transparentes y una inversión de capital de un solo dígito por parte de Straumann en Smartee.

Junfeng Yao, fundador, presidente y consejero delegado de Smartee, declaró: "La colaboración estratégica entre Smartee y el Grupo Straumann representa no solo una sólida alianza comercial basada en fortalezas complementarias, sino también una iniciativa con visión de futuro destinada a dar forma al futuro de la industria dental".

Florian Kirsch, vicepresidente ejecutivo y director global de IDT del Grupo Straumann, declaró: "Nos enorgullece unir fuerzas con un socio global sólido como Smartee. Juntos aceleraremos la innovación en ortodoncia y construiremos una plataforma que haga que los tratamientos predecibles y de alta calidad sean más accesibles para médicos y pacientes de todo el mundo".

Como líder en el mercado chino de alineadores transparentes, Smartee aporta más de 20 años de experiencia y ha desarrollado de forma independiente una serie de tecnologías ortodóncicas innovadoras, además de contar con capacidades consolidadas en la fabricación inteligente.

El Grupo Straumann, líder mundial en cuidado bucal, aporta su potente reconocimiento de marca internacional y su extensa red mundial de ventas y marketing, lo que proporcionará un sólido apoyo para que la tecnología Smartee sea accesible en los mercados internacionales.

Esta alianza integrará las principales fortalezas de ambas compañías para impulsar el crecimiento en el mercado global de la salud bucal con mayor eficiencia y rapidez, respondiendo a la creciente demanda de tratamientos de ortodoncia de alta calidad.

Acerca de Smartee Dental Technology

Fundada en 2004 y con sede en Shanghái, Smartee es líder mundial en tecnología de alineadores transparentes y soluciones de ortodoncia digital. Con una sólida presencia internacional, Smartee cuenta con cuatro centros de investigación y desarrollo y cuatro plantas de fabricación ubicadas en China y España. La compañía presta servicios a más de 99.000 profesionales de la ortodoncia en más de 57 países, ofreciendo una amplia gama de alineadores diseñados para corregir diversos problemas de maloclusión en pacientes de todas las edades: niños, adolescentes y adultos.

El compromiso de Smartee con la innovación y la calidad la ha posicionado como una fuerza pionera en la industria de la ortodoncia, ofreciendo soluciones de vanguardia que combinan lo último en ortodoncia digital, diagnósticos basados en IA y planes de tratamiento personalizados.

Acerca de Straumann Group

El Grupo Straumann (SIX: STMN) es líder mundial en soluciones de reemplazo dental y ortodoncia que devuelven la sonrisa y la confianza. Reúne marcas globales e internacionales que representan la excelencia, la innovación y la calidad en odontología restauradora, correctiva y digital, como Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann y otras empresas y socios, ya sean de su propiedad total o parcial. En colaboración con clínicas, institutos y universidades líderes, el Grupo investiga, desarrolla, fabrica y distribuye implantes dentales, instrumental, prótesis CADCAM, alineadores de ortodoncia, biomateriales y soluciones digitales para la corrección, el reemplazo y la restauración dental, así como para la prevención de la pérdida de dientes.

Con sede en Basilea, Suiza, el Grupo emplea actualmente a cerca de 12.000 personas en todo el mundo. Sus productos, soluciones y servicios están disponibles en más de 100 países a través de una amplia red de filiales y socios de distribución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807986/Smartee_Straumann_Announce_Strategic_Partnerships.jpg