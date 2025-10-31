Компании Smartee и Straumann объявляют о стратегическом партнерстве для ускорения инноваций в области ортодонтии

News provided by

Smartee Denti-Technology

Oct 31, 2025

ШАНХАЙ, 31 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компании Smartee Denti-Technology и Straumann Group объявляют о стратегическом партнерстве. Это партнерство охватывает совместную разработку ортодонтической платформы нового поколения, совместные инновации в области технологий прозрачных элайнеров и инвестиции Straumann в акционерный капитал Smartee на уровне единиц процентов.

Цзюньфэн Яо (Junfeng Yao), основатель, президент и генеральный директор Smartee, заявил: «Стратегическое сотрудничество между Smartee и Straumann Group представляет собой не только прочный коммерческий альянс, основанный на взаимодополняющих возможностях, но и перспективную инициативу, направленную на формирование будущего стоматологической отрасли».

Флориан Кирш (Florian Kirsch), исполнительный вице-президент, глобальный руководитель направления интегрированных стоматологических технологий (IDT) в Straumann Group, сказал: «Мы гордимся тем, что объединяем усилия с таким сильным глобальным партнером, как Smartee. Вместе мы ускорим инновации в ортодонтии и создадим платформу, которая сделает высококачественное, прогнозируемое лечение более доступным для врачей и пациентов по всему миру».

Являясь лидером на рынке прозрачных элайнеров в Китае, компания Smartee обладает более чем 20-летним опытом и самостоятельно разработала ряд инновационных ортодонтических технологий, а также обладает развитыми возможностями в области интеллектуального производства.

Straumann Group, мировой лидер в области ухода за полостью рта, вносит свой мощный вклад за счет международной узнаваемости бренда и обширной глобальной сети продаж и маркетинга, который обеспечит эффективную поддержку, чтобы сделать технологию Smartee доступной на международных рынках.

Это общее партнерство сочетает основные сильные стороны обеих компаний, чтобы стимулировать более быстрый и эффективный рост на мировом рынке гигиены полости рта, удовлетворяя растущий спрос на высококачественное ортодонтическое лечение.

О компании Smartee Dental Technology

Компания Smartee, основанная в 2004 году, штаб-квартира которой находится в Шанхае, является мировым лидером в области технологий прозрачных элайнеров и цифровых ортодонтических решений. Компания Smartee обладает сильным международным присутствием, управляя четырьмя научно-исследовательскими центрами и четырьмя производственными предприятиями, расположенными в Китае и Испании. Компания обслуживает более 99 000 специалистов-ортодонтов в более чем 57 странах, предлагая широкий спектр элайнеров, предназначенных для решения различных проблем неправильного прикуса у пациентов всех возрастов — детей, подростков и взрослых.

Приверженность компании Smartee инновациям и качеству обеспечивает ей положение новаторской силы в ортодонтической отрасли, предлагая самые современные решения, которые сочетают в себе новейшие достижения в области цифровой ортодонтии, диагностики на основе ИИ и персонализированных планов лечения.

О компании Straumann Group

Компания Straumann Group (SIX: STMN) является мировым лидером в области протезирования зубов и ортодонтических решений, которые восстанавливают улыбки и уверенность. Она объединяет глобальные и международные бренды, которые означают превосходство, инновации и качество в восстановительной, корректирующей и цифровой стоматологии, включая Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann и другие полностью или частично принадлежащие ей компании, а также партнеров. В сотрудничестве с ведущими клиниками, институтами и университетами Группа исследует, разрабатывает, производит и поставляет зубные имплантаты, инструменты, протезирование CADCAM, ортодонтические элайнеры, биоматериалы и цифровые решения для использования в коррекции, протезировании и реставрации зубов или для предотвращения потери зубов. 

Штаб-квартира Группы находится в Базеле, Швейцария, в настоящее время она насчитывает около 12 000 работников по всему миру. Ее продукты, решения и услуги доступны в более чем 100 странах через широкую дистрибьюторскую сеть дочерних компаний и партнеров.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2807986/Smartee_Straumann_Announce_Strategic_Partnerships.jpg

