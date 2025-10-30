Smartee et Straumann annoncent un partenariat stratégique pour accélérer l'innovation dans le domaine de l'orthodontie

SHANGHAI, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology et Straumann Group annoncent un partenariat stratégique. Ce partenariat englobe le développement conjoint d'une plateforme orthodontique de nouvelle génération, la co-innovation dans les technologies d'aligneurs transparents et un investissement en capital à un chiffre de Straumann dans Smartee.

Junfeng Yao, fondateur, président et PDG de Smartee, a déclaré : « La collaboration stratégique entre Smartee et le groupe Straumann représente non seulement une alliance commerciale solide fondée sur des atouts complémentaires, mais aussi une initiative tournée vers l'avenir visant à façonner l'avenir de l'industrie dentaire.

Florian Kirsch, vice-président exécutif et directeur mondial IDT du groupe Straumann, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à un partenaire mondial solide tel que Smartee. Ensemble, nous allons accélérer l'innovation dans le domaine de l'orthodontie et construire une plateforme qui rendra les traitements de haute qualité et prévisibles plus accessibles aux médecins et aux patients du monde entier. »

En tant que leader sur le marché chinois des aligneurs transparents, Smartee apporte plus de 20 ans d'expertise et a développé de manière indépendante une série de technologies orthodontiques innovantes, ainsi que des capacités éprouvées en matière de fabrication intelligente.

Le groupe Straumann, leader mondial dans le domaine des soins bucco-dentaires, apporte sa forte notoriété internationale et son vaste réseau mondial de vente et de marketing, qui apporteront un soutien solide pour rendre la technologie Smartee accessible sur les marchés internationaux.

Ensemble, ce partenariat permettra d'intégrer les atouts fondamentaux des deux entreprises afin de stimuler la croissance du marché mondial de la santé bucco-dentaire avec plus d'efficacité et de rapidité, répondant ainsi à la demande croissante et e de traitements orthodontiques de haute qualité.

À propos de Smartee Dental Technology

Fondée en 2004 et basée à Shanghai, Smartee est un leader mondial dans le domaine de la technologie des aligneurs transparents et des solutions orthodontiques numériques. Fort d'une présence internationale solide, Smartee exploite quatre centres de recherche et développement et quatre sites de production situés en Chine et en Espagne. La société dessert plus de 99 000 professionnels de l'orthodontie dans plus de 57 pays, fournissant une large gamme de produits d'alignement conçus pour traiter divers problèmes de malocclusion chez des patients de tous âges : enfants, adolescents et adultes.

L'engagement de Smartee en faveur de l'innovation et de la qualité lui a permis de se positionner comme un pionnier dans le secteur de l'orthodontie, en proposant des solutions de pointe qui combinent les dernières avancées en matière d'orthodontie numérique, de diagnostics basés sur l'IA et de plans de traitement personnalisés.

À propos du groupe Straumann

Le groupe Straumann (SIX : STMN) est un leader mondial dans le domaine des solutions de remplacement dentaire et d'orthodontie qui redonnent le sourire et la confiance en soi. Il regroupe des marques mondiales et internationales synonymes d'excellence, d'innovation et de qualité dans le domaine de la dentisterie de remplacement, corrective et numérique, notamment Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann et d'autres sociétés et partenaires détenus en totalité ou en partie. En collaboration avec des cliniques, des instituts et des universités de premier plan, le groupe recherche, développe, fabrique et fournit des implants dentaires, des instruments, des prothèses CADCAM, des aligneurs orthodontiques, des biomatériaux et des solutions numériques destinés à la correction, au remplacement et à la restauration des dents ou à la prévention de leur perte.

Basé à Bâle, en Suisse, le groupe emploie actuellement près de 12 000 personnes dans le monde entier. Ses produits, solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays grâce à un vaste réseau de filiales de distribution et de partenaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807986/Smartee_Straumann_Announce_Strategic_Partnerships.jpg