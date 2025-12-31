PORT VILA, Vanuatu, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage celebra una doble victoria en los premios Finance Magnates Awards 2025, al llevarse a casa los premios al bróker de más rápido crecimiento 2025 en Vietnam y al Mejor Bróker con Programa de Afiliados de 2025 en el Reino Unido. Estos premios fueron otorgados a la marca Vantage como parte de las categorías de premios regionales y nacionales del evento.

Vantage celebra dos victorias en los premios Finance Magnates Awards 2025 en Vietnam y el Reino Unido (PRNewsfoto/Vantage)

Los Finance Magnates Awards siguen siendo uno de los hitos más respetados del sector, determinados mediante la votación de la comunidad y la evaluación de expertos. El reconocimiento de Vantage destaca las iniciativas continuas de la marca en todas sus operaciones, respaldadas por recursos y herramientas educativas mejoradas tanto para operadores nuevos como experimentados. El premio al Mejor bróker con programa de afiliados destaca la fortaleza del ecosistema de socios de Vantage, basado en un seguimiento transparente, comisiones competitivas y atención al cliente especializada.

"Nuestras victorias en Vietnam y el Reino Unido celebran la dedicación de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes, dos factores que impulsan nuestro éxito continuo", afirmó Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage. "Estos reconocimientos validan nuestros esfuerzos por comprender las necesidades de los clientes y mejorar la experiencia de trading en todos los mercados".

En conjunto, estos premios reflejan la estrategia de Vantage para mejorar la experiencia del cliente, fortalecer las capacidades y ofrecer soluciones de trading impulsadas por la innovación.

Para más información sobre Vantage y sus galardonados servicios, visite el sitio web de Vantage. La disponibilidad del servicio varía según la jurisdicción y la entidad.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de contratos por diferencia (CFD), como divisas (Forex), materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 16 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de bróker, ya que ofrece una plataforma de trading confiable que brinda a los clientes acceso a oportunidades para operar.

Opere de forma más inteligente en @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, una oferta ni una solicitud de ningún producto ni servicio financiero. El contenido no está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o utilización sea contraria a la legislación o normativa local. Los premios descritos son reconocimientos a nivel de marca y no indican los permisos de licencia de una entidad específica de Vantage. Se recomienda a los lectores solicitar asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Todo uso que haga de la información presentada aquí es estrictamente por su cuenta y riesgo.

