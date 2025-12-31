PORT VILA, Vanuatu, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, el bróker líder en activos múltiples, se complace en anunciar que ha sido galardonado con el premio a la mejor aplicación móvil de trading de APAC en los prestigiosos UF AWARDS APAC 2025, que se celebraron durante la iFX EXPO Asia 2025.

Vantage gana el premio "Mejor aplicación móvil de trading de APAC" en los UF Awards APAC 2025

Ahora en su sexta edición, los premios UF Awards APAC reconocen la excelencia en toda la región Asia-Pacífico y homenajean a las mejores marcas de tecnología financiera y trading en línea que ofrecen productos y servicios excepcionales. Este reconocimiento se otorgó a la marca Vantage como parte de las categorías de premio regional.

El premio a la mejor aplicación móvil de trading distingue el compromiso de Vantage de brindar la mejor experiencia para dispositivos móviles de su tipo. Con diseño intuitivo, ejecución ultrarrápida y funciones avanzadas creadas tanto para operadores principiantes como experimentados, la plataforma móvil de Vantage ofrece las herramientas y el rendimiento necesarios para operar con confianza.

Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage, afirmó: "Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento del sector. Ganar el premio a la mejor aplicación móvil de trading de la región APAC destaca nuestro compromiso con desarrollar tecnología que empodera a los operadores. Seguiremos innovando y ofreciendo soluciones móviles que hagan que el trading sea más inteligente y accesible".

Este galardón se suma a la creciente lista de premios internacionales de Vantage y refuerza la posición de la marca como plataforma líder de trading móvil.

Para más información acerca de las aplicaciones móviles de trading y los servicios galardonados de Vantage, visite el sitio web de Vantage. La disponibilidad del servicio varía según la jurisdicción y la entidad.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o "Vantage") es un bróker de CFD de activos múltiples que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar productos de contratos por diferencia (CFD), que incluyen divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 16 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de bróker, ya que ofrece una plataforma de trading confiable que brinda a los clientes acceso a oportunidades para operar.

opere de forma más inteligente @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, una oferta ni una solicitud de ningún producto ni servicio financiero. El contenido no está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o utilización sea contraria a la legislación o normativa local. Los premios descritos son reconocimientos a nivel de marca y no indican los permisos de licencia de una entidad específica de Vantage. Se recomienda a los lectores solicitar asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Todo uso que haga de la información presentada aquí es estrictamente por su cuenta y riesgo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831596/Vantage_Wins__Best_Mobile_Trading_App___APAC__UF_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FUENTE Vantage