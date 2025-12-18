SÍDNEY, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation reafirmó su compromiso de apoyar a los niños y las familias en situaciones vulnerables a través de una reciente colaboración con Team Building with Purpose, que organizó una sesión de voluntariado corporativo en grupo en nombre de su socio benéfico, Starlight Children's Foundation Sydney. Starlight es una organización mundial sin fines de lucro dedicada a llevar felicidad y esperanza a niños con enfermedades graves a través del juego, la creatividad y el entretenimiento.

Vantage Foundation lleva el espíritu festivo a los niños con la iniciativa Starlight Sydney (PRNewsfoto/Vantage Foundation)

Durante la sesión, los voluntarios de Vantage Foundation se reunieron durante la temporada festiva para preparar y envolver para regalo cestas especiales con juguetes conocidas como Sparkle Packs para los niños que reciben apoyo del programa Starlight. Participaron un total de 10 voluntarios en la iniciativa, y juntos ayudaron a entregar un regalo especial y alegría navideña a 27 niños enfermos del hospital.

Los Sparkle Packs incluían sets de LEGO, juguetes y libros educativos, juegos de cartas y materiales para colorear. Para dar un toque personal, los voluntarios también incluyeron mensajes escritos a mano en cada paquete, con palabras de aliento y cariño para los niños que los recibían.

Además del esfuerzo práctico de voluntariado, la iniciativa brindó un beneficio financiero directo a la organización benéfica. Ya que Team Building with Purpose comparte el 50 % de las ganancias netas de cada sesión con su socio benéfico, Starlight Children's Foundation también recibió al menos 500 dólares australianos (más el impuesto sobre bienes y servicios [GST]). Esta contribución permite a la organización benéfica proporcionar kits especiales de artes y manualidades para 25 niños enfermos en el hospital, extendiendo el impacto de la iniciativa más allá de la temporada festiva.

La colaboración surge en un momento en el que la temporada festiva puede provocar una mayor ansiedad en los niños y las familias que se enfrentan a enfermedades graves. Aunque las fiestas suelen asociarse con la celebración, también pueden amplificar los sentimientos de incertidumbre y tensión emocional. Mediante esta iniciativa, Vantage Foundation se propuso ayudar a aligerar esa carga brindando momentos de felicidad y tranquilidad cuando más se necesitan.

Steven Xie, director ejecutivo de Vantage Foundation, comentó: "La temporada festiva puede ser particularmente difícil para los niños que no se encuentran bien y para sus familias. Al asociarnos con Starlight Children's Foundation, deseamos transmitir un sentimiento de alegría, consuelo y normalidad mediante algo tan simple, pero tan poderoso, como el juego. Esperamos que estos Sparkle Packs sirvan para recordar a los niños que no están solos".

Vantage Foundation sigue apoyando a organizaciones benéficas e iniciativas comunitarias en todo el mundo. Con cada proyecto, la Fundación se mantiene centrada en crear un impacto positivo y brindar bienestar y oportunidades a las comunidades, en particular a los niños y las familias que enfrentan circunstancias difíciles.

Mediante colaboraciones como esta con Starlight Children's Foundation Sydney, Vantage Foundation sigue comprometida con marcar una diferencia tangible: un pequeño acto de bondad a la vez.

Acerca de Vantage Foundation

Vantage Foundation es una organización benéfica independiente creada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación ha colaborado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la Fundación iREDE de Nigeria, Teach For Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

Para más información, visite www.vantage.foundation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848639/Vantage_Foundation_Spreads_Festive_Cheer_Children_Starlight_Sydney_Initiative.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/5688703/Vantage_Foundation_Logo.jpg

FUENTE Vantage Foundation