Yutong Bus informa de un crecimiento continuo de las ventas en 2025, lo que impulsa el transporte público sostenible en todo el mundo

ZHENGZHOU, China, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), fabricante mundial de vehículos comerciales, obtuvo unos resultados operativos estables y sostenibles en 2025, a la vez que siguió impulsando la transición mundial hacia un transporte público con bajas emisiones de carbono. En 2025, Yutong Bus entregó 49.518 vehículos, lo que supone un aumento interanual del 5,54 %.

Sólido desempeño empresarial y alianzas beneficiosas para todas las partes con los operadores de transporte público

Las ventas de los autobuses de Yutong aumentaron un 5,54 % en 2025, lo que le permitió seguir avanzando en innovación tecnológica, compromiso social y responsabilidad medioambiental en todo el mundo. Speed Speed Yutong se mantiene comprometida con su misión de "ofrecer viajes placenteros al público y crear un mayor valor para los clientes". Junto con sus socios a nivel mundial, la empresa sigue contribuyendo a un futuro más ecológico e inclusivo para la movilidad en todo el mundo. (PRNewsfoto/Yutong Bus)

En 2025, Yutong continuó ampliando sus inversiones en Europa, América Latina, Oriente Medio, África y Asia. Gracias al establecimiento de estaciones de servicio directas y centros regionales de repuestos, la empresa mejoró la confiabilidad posventa de los vehículos y el tiempo de actividad operativa. El lanzamiento de su marca de servicios EnRoute+ demostró el compromiso de Yutong de proporcionar un servicio al cliente más eficiente, inteligente y específico para cada situación a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo.

Logros impulsados por la innovación

Basándose en su sólida trayectoria operativa, Yutong mantiene unos gastos anuales en investigación y desarrollo superiores al 5 % de sus ingresos operativos. La empresa lanzó su tecnología EV Long-life Tech, que alcanza una vida útil sin precedentes de 15 años o 1,5 millones de kilómetros en los autobuses totalmente eléctricos, gracias a innovaciones clave en baterías, motores y sistemas de control electrónico. Mientras tanto, la innovación de los productos de Yutong también ha obtenido el reconocimiento del sector. En la feria Busworld Europe 2025 celebrada en Bélgica, los modelos Yutong T14E y U15 recibieron los premios "Grand Award Coach" y "Grand Award Bus", respectivamente.

El rendimiento del producto y la confiabilidad operativa se validaron a través de las aplicaciones en el mercado internacional. En Filipinas, el modelo C12Pro de Yutong registró una reducción del 12 % en el consumo de combustible por cada 100 km en comparación con la generación anterior. En Europa, el autobús interurbano eléctrico con batería IC12E completó 1.200 km de pruebas en situaciones reales en cuatro países nórdicos, lo que demostró su adaptabilidad en diversas condiciones de funcionamiento. En Ghana, la camioneta Yutong V6 logró un consumo combinado de combustible de 9,2 l/100 km. En Kazajistán, el kilometraje máximo de funcionamiento de un solo vehículo Yutong C12Pro puede alcanzar los 2 millones de km.

Colaboración y crecimiento compartido con la sociedad

Yutong trabaja codo a codo con operadores de todo el mundo para profundizar la cooperación y lograr una sólida integración del compromiso social corporativo y compartido.

En Asia Central, las entregas acumuladas de autobuses de Yutong han superado las 10.000 unidades. En Pakistán se entregaron 400 autobuses totalmente eléctricos en 2025; en Chile, 372; y en Grecia, 100. En el cuarto trimestre, Yutong entregó 723 autobuses en Marruecos para el Torneo Deportivo Internacional Africano con el fin de apoyar el transporte del evento. Al mismo tiempo, la empresa promueve activamente la localización y el empleo a nivel mundial, lo que genera una serie de puestos de trabajo locales estables y fortalece de forma continua los lazos con las comunidades de acogida.

Prácticas a largo plazo para el desarrollo sostenible

Yutong valora la gestión ambiental, social y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) y se compromete a impulsar el desarrollo sostenible a través de prácticas sistemáticas y a largo plazo. En 2025, la empresa recibió una calificación EcoVadis Gold de 81 puntos, lo que refleja un sólido desempeño en materia de sostenibilidad, ética y gestión responsable de la cadena de suministro.

Las iniciativas medioambientales incluyeron la continua expansión del proyecto "Net Zero Forest" (Bosque con cero emisiones netas) de Yutong, que apoyó la plantación de alrededor 47.000 árboles en China, Chile, el Reino Unido y México, con lo que cumplió su compromiso ecológico de "Un autobús, un árbol". La empresa también profundizó su compromiso con la comunidad a través de programas de promoción pública y educación, como la campaña "Let's Go Green" (Seamos ecológicos) para promover el transporte público en países como Grecia, y las iniciativas "School Bus Safety Tour" (Gira de seguridad en el autobús escolar) en Kazajistán, que promueven la concienciación sobre la seguridad vial y la movilidad responsable entre los niños.

En 2026, Yutong seguirá comprometida con su misión de "ofrecer viajes placenteros al público y crear un mayor valor para los clientes". Junto con sus socios a nivel mundial, la empresa mantiene su compromiso de promover sistemas de transporte público sostenibles y contribuir a un futuro más ecológico e inclusivo para la movilidad en todo el mundo.

